В Перми задержали людей, записывающих обращение к Путину с просьбой не разрушать стадион

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Есть в Перми старый стадион "Молот", который местные власти собираются снести, а на его месте построить элитное жильё. Поэтому группа неравнодушных жителей решила записать видеообращение с просьбой о сохранении спортивного объекта. Видео собираются отправить на прямую линию с президентом, которая пройдёт 30 июня. Но полиция посчитала активистов митингующими.
Около 20 человек собрались 23 июня рядом со стадионом, чтобы записать обращение к Владимиру Путину. Но вскоре к ним подошёл полицейский, который потребовал, чтобы пермяки разошлись.
Люди были возмущены таким положением дел, и всё-таки сделали запись, в которой просят президента сохранить стадион.
Около 20 часов активисты стали расходиться, а автомобилю Елены Германовой сотрудники ДПС перегородили выезд с парковки, проверили все документы и, не найдя нарушений, попросили проехать в отделение. В случае сопротивления было обещано применить физическую силу. Также сотрудники МВД задержали ещё двух активистов.
В отделении полиции на пермяков были составлены протоколы за организацию и участие в несанкционированном митинге. В скором времени состоится суд. Задержанным людям грозят штрафы в размере от 20 до 30 тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 50 часов, или административный арест на срок до 10 суток.
Германова не согласна с протоколом и собирается написать заявление в прокуратуру на действия правоохранителей. Женщина рассказала: "Запись видеообращения президенту не является нарушением закона. Все мы были в медицинских масках. Мы не критиковали власть, не выкрикивали лозунги. Мы проявили свою гражданскую позицию".
Около 20 часов активисты стали расходиться, а автомобилю Елены Германовой сотрудники ДПС перегородили выезд с парковки, проверили все документы и, не найдя нарушений, попросили проехать в отделение. В случае сопротивления было обещано применить физическую силу. Также сотрудники МВД задержали ещё двух активистов.
В отделении полиции на пермяков были составлены протоколы за организацию и участие в несанкционированном митинге. В скором времени состоится суд. Задержанным людям грозят штрафы в размере от 20 до 30 тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 50 часов, или административный арест на срок до 10 суток.
Германова не согласна с протоколом и собирается написать заявление в прокуратуру на действия правоохранителей. Женщина рассказала: "Запись видеообращения президенту не является нарушением закона. Все мы были в медицинских масках. Мы не критиковали власть, не выкрикивали лозунги. Мы проявили свою гражданскую позицию".
Само обращение:
Что хотят сделать местные власти со стадионом, и почему жители недовольны? Недавно был разработан проект. По нему на месте стадиона планируется построить спортивный бассейн площадью в 9,6 тыс. кв. м с чашей 50 на 25 метров, рядом с ним многоуровневый паркинг на 400 автомобилей и жилой квартал с домами в 7, 9, 11, 18 и 21 этаж (всего на 1 600 квартир).
В то время как на территории нынешнего нефункционирующего стадиона пермяки играют в футбол, бегают, зимой ходят на лыжах, а школьники занимаются физкультурой.
Также местные жители недовольны тем, что в ближайших школах и детских садах нет свободных мест, а у администрации города и застройщиков планы только по возведению квадратных метров, но никак не новых объектов инфраструктуры.
В то время как на территории нынешнего нефункционирующего стадиона пермяки играют в футбол, бегают, зимой ходят на лыжах, а школьники занимаются физкультурой.
Также местные жители недовольны тем, что в ближайших школах и детских садах нет свободных мест, а у администрации города и застройщиков планы только по возведению квадратных метров, но никак не новых объектов инфраструктуры.
А вы считаете такое обращение к президенту незаконным митингом?
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Ни к чему их жалобы не приведут, кроме ответных упреждающих действий со стороны власти.
По типу произошедшего.
Недаром электорат старательно запугивали навальнятами и прочими - главная задача не навального упечь в тюрьму, а на корню задавить любые попытки недовольства и выражения мнения народом. Пошёл на Митинг - иногент! Недоволен решением мэра - враг народа! Высказал свое мнение - предатель!
Будет, как в старом советском анекдоте -
Разрешено колебаться только с генеральной линией партии.
Т.е. Конституция декларирует, а законы регулируют.
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