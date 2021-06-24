В Перми задержали людей, записывающих обращение к Путину с просьбой не разрушать стадион

Люди были возмущены таким положением дел, и всё-таки сделали запись, в которой просят президента сохранить стадион.



Около 20 часов активисты стали расходиться, а автомобилю Елены Германовой сотрудники ДПС перегородили выезд с парковки, проверили все документы и, не найдя нарушений, попросили проехать в отделение. В случае сопротивления было обещано применить физическую силу. Также сотрудники МВД задержали ещё двух активистов.



В отделении полиции на пермяков были составлены протоколы за организацию и участие в несанкционированном митинге. В скором времени состоится суд. Задержанным людям грозят штрафы в размере от 20 до 30 тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 50 часов, или административный арест на срок до 10 суток.



Германова не согласна с протоколом и собирается написать заявление в прокуратуру на действия правоохранителей. Женщина рассказала: "Запись видеообращения президенту не является нарушением закона. Все мы были в медицинских масках. Мы не критиковали власть, не выкрикивали лозунги. Мы проявили свою гражданскую позицию".