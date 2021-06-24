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В Перми задержали людей, записывающих обращение к Путину с просьбой не разрушать стадион

В Перми задержали людей, записывающих обращение к Путину с просьбой не разрушать стадион (3 фото + 2 видео)

Автор:
24 июня 2021 20:14
Сообщество : Политика
Метки: власть   жильё   пермь   политика   снос   спорт   стадион   
1036
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Есть в Перми старый стадион "Молот", который местные власти собираются снести, а на его месте построить элитное жильё. Поэтому группа неравнодушных жителей решила записать видеообращение с просьбой о сохранении спортивного объекта. Видео собираются отправить на прямую линию с президентом, которая пройдёт 30 июня. Но полиция посчитала активистов митингующими.

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Метки: власть   жильё   пермь   политика   снос   спорт   стадион   
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37  комментариев
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8k
БарНалей 2 часа назад
Можно ли поход в супермаркет назвать массовым мероприятием?
Ведь в данном случае происходит совместное присутствие граждан в конкретном месте, в определенное время (часы работы супермаркета). Граждане объединены единой целью решения продовольственных вопросов.
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1k
SamSim 22 минуты назад
за что боролись на то и напоролись
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27k
lem02 47 минут назад
Вот так и закончились в стране права и свободы...
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404
да пох 47 минут назад
Что вы его всякой херней отвлекаете .Ему о стране надо думать .О людях .Вы просто не видите всей картины в целом .Просто толчок нужен ,рывок ,прорыв ...Эх леберросня вы навальная .
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13k
Toxictofa 57 минут назад
Дураки люди. Так и не поняли, где живут.
Думают царь хороший, бояре плохие?
Ни к чему их жалобы не приведут, кроме ответных упреждающих действий со стороны власти.
По типу произошедшего.
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9k
Сергей Час назад
Футбол поиграть на стадионе, это тоже несанкционированном митинг? Ну и зрителей заодно.
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484
Миша Час назад
Они записывали обращение агрессивно. )) Планируется построить спортивный бассейн, который будет приносить законный доход и бонусы администрации города, планируется построить многоуровневый паркинг, который тоже будет приносить доход, гм, городу. Планируется построить жилой квартал с домами на 1600 квартир, тоже уже продано и распилено... Кому иньересно их пермяжное мнение? Администрации города эти размахивания руками и петиции даже не смешны.
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1k
khvatich Час назад
В чём сложность? Лет 30 назад все стали капиталистами. Митингующие, скидываются, покупают стадион с землёй и обеспечивают обслуживание здания за свой счёт. Вуаля.
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−82
Лучший Друг Час назад
Конечно незаконный! Ишь, чего у думали - челобитную царю писать, да бояр местных хаять! К ногтю!

Недаром электорат старательно запугивали навальнятами и прочими - главная задача не навального упечь в тюрьму, а на корню задавить любые попытки недовольства и выражения мнения народом. Пошёл на Митинг - иногент! Недоволен решением мэра - враг народа! Высказал свое мнение - предатель!

Будет, как в старом советском анекдоте -
Разрешено колебаться только с генеральной линией партии.
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764
Веселый Пук Час назад
А если бы с плакатом "Снести Путина" стояли то наверное расстреляли на месте? Не страна а концлагерь какой-то. Ворье у власти.
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1k
zenon Час назад
Так свадьба - несанкционированный митинг, под предлогом свадьбы. Рыба идёт на нерест. Тоже митинг. Они должны были в Москву подать бумагу на разрешение нарушение границы.
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256
Nane First NameLast lem02 43 минуты назад
Вы произнесли слово Конституция с МАЛЕНЬКОЙ буквы??!
Неуважение к закону и власти. За вами уже выехали!
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20k
pssst Час назад
Пох на стадион... другой вопрос - кому нужны квартиры в Перми? Вот чтобы прям 1600?
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3k
Brataxe 2 часа назад
Мамочкам с колясками на стадионе, конечно же, самое место. Прям рядом с занимающимися спортом. Например футболом.
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Комментарий удален
−9
Комментарий удален. Причина: порнография
−9
485
Сергей Ковалев Князь Курбский 2 часа назад
Щас тебя опять забанят . Беги Лола,беги
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234
阿鋒 Князь Курбский Час назад
В прошлый раз было 120 евро. П.и.д.р., с-йаааби уже отсюда
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485
Сергей Ковалев zenon Час назад
Да он практически на всех постах отметился,я ему отвечаю все время одно и то же. Да и хрен с ним
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10k
gnyS i 2 часа назад
.Все мы были в медицинских масках.
Насчитал 11 человек без масок.
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2k
Ivan 2 часа назад
Без сценария подтвержденного и одобренного в администрации-митинг! Расплодилась либерастня свободнодумная! К Навальному, на нары или обратно, вна Украину!
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399
Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
Что-то на физкультурников эта кодла не очень похожа.
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485
Сергей Ковалев Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
А по каким признакам Давид Маркович определил,что сия кодла не спортсмЭны? Видимо у всех физкультурников и спортсменов должен штамп на груди и на запястьях тату "Спартак"?
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