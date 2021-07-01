Русский туристический сервис: "Тебя приняли, будь добра, а то у нее тут грязное, там грязное"

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В Анапе хозяйку отеля попросили убраться в номере, на что она отреагировала абсолютно неадекватно.
Туристы, приехавшие на отдых, были в шоке от хозяйки гостевого дома, которая отчитала их за то, что им не понравилось грязь в номере.
Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика!
"Слышь ты, не разговаривай со мной, я тебе сказала так, значит будет так. Что-то не устраивает, вызывай - кого ты вызовешь? Мы тут платим везде! Тебя приняли, будь добра, а то у нее тут грязное, там грязное, белье за пять тысяч лежит, грязно у нее везде"
Хозяйка сопровождала свое возмущением отборным матом, пока протирала полы шваброй.
Через час туристы съехали из отеля и деньги за четыре ночи в этом, так называемом, отеле, им не вернули.
Ситуация с отдыхом на российском юге действительно плачевная - зачастую с приезжающих требуют огромные деньги за ужасный сервис. Пользуясь ситуацией с закрытыми границами сфера туризма на русском юге задрала ценник до неприличия.
Через час туристы съехали из отеля и деньги за четыре ночи в этом, так называемом, отеле, им не вернули.
Ситуация с отдыхом на российском юге действительно плачевная - зачастую с приезжающих требуют огромные деньги за ужасный сервис. Пользуясь ситуацией с закрытыми границами сфера туризма на русском юге задрала ценник до неприличия.
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А так эта дама - типичный рвач.
Кто же она на самом деле?
Конечно же главный менеджер отеля в Анапе!
Ули вы не видите?
Кому надо отсосу,
Ну а вы отлижете.
Хозяйка пояснила, что показывали номер, отсюда мог появиться песок на полу. Но видно, что номер убран, постели идеально застелены, на постелях чистое выглаженное белье.
Не думаю, что хозяйка отеля на пустом месте, ни с того ни с сего, начала так раздраженно разговаривать с постояльцами.
Просто есть такая категория туристов, которые считают, что за свои 2 тысячи в сутки перед ними должны на коленях ползать. Видела я таких.