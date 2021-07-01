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Русский туристический сервис: "Тебя приняли, будь добра, а то у нее тут грязное, там грязное"

Русский туристический сервис: "Тебя приняли, будь добра, а то у нее тут грязное, там грязное" (2 фото + 1 видео)

Автор:
01 июля 2021 16:44
Сообщество : Жить в России
Метки: 18+   Юг России   видео   жить в россии   отдых   сервис   
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В Анапе хозяйку отеля попросили убраться в номере, на что она отреагировала абсолютно неадекватно.

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Метки: 18+   Юг России   видео   жить в россии   отдых   сервис   
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4k
Борис Карабанов 49 минут назад
Опаньки, как это типично для информационной вони. Случай в одном городе, в одном отеле, а дальше пошли обобщения и заголовок уже гремит "РУССКИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЕРВИС!"
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3k
Dmitrii Ivanov 13 секунд назад
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4k
Артем Кощеев 9 минут назад
И почему эти космополиты рвутся в поганую Турцию, вместо российских курортов... странно
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80
Гиви 13 минут назад
Хабалка, причем в край оху.евшая. Пандемией наоборот нужно пользоваться - вкладывать в сервис, улучшать что есть, а не так - жрите что дают. 50 положительных отзывов проигрывают 1-му отрицательному. Здесь так и есть. Народ посчитает, что в Анапе ху.ево с сервисом и подумает стоит ли оно того.
А так эта дама - типичный рвач.
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2k
Евгений 21 минуту назад
Уже извиняется и дело шьют!))
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23k
Vazari 21 минуту назад
А потом, как гром среди ясного неба-"Российские туристы сдают путевки в Сочи и Крым, ради Турции"
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52k
Нанук Паналык 23 минуты назад
Одета как плечевая проститутка.Пояс - кошелек как у челночницы из 90-х.Разговор как у продавщицы из 80-х...
Кто же она на самом деле?
Конечно же главный менеджер отеля в Анапе!
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1k
sedoisever Полчаса назад
Сейчас отдыхаю в Крыму. Убирают в номере каждый день. Полотенца два раза в неделю меняют. А их по три на человека.
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821
Алксандр Шевченко Полчаса назад
Правило бизнеса. Клиент всегда прав. Россия - это исключение из правил.
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10k
Taximaxi 36 минут назад
Тут белья на десять тыщ,
Ули вы не видите?
Кому надо отсосу,
Ну а вы отлижете.
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437
Миролюбивый бог войны 37 минут назад
Жажда урвать, суkiебuchiе
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983
Татьяна Юсова 41 минуту назад
Я так поняла, что претензия была в том, что на полу разглядели песок.
Хозяйка пояснила, что показывали номер, отсюда мог появиться песок на полу. Но видно, что номер убран, постели идеально застелены, на постелях чистое выглаженное белье.
Не думаю, что хозяйка отеля на пустом месте, ни с того ни с сего, начала так раздраженно разговаривать с постояльцами.
Просто есть такая категория туристов, которые считают, что за свои 2 тысячи в сутки перед ними должны на коленях ползать. Видела я таких.
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2k
Алекс 41 минуту назад
Устроить ей голодное время без туристов, сама лизать пойдет.
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504
робт 42 минуты назад
туристы хотели чтоб лизали им, а тут оказывается что лизать будут хозяйке
абыдна стало
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821
Алксандр Шевченко 48 минут назад
Бизнесс по русски, бери сегодня что дают, завтра будет дороже. Бизнесс везде сегодня скидки, дешевле чем вчера на #%.
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