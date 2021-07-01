Русский туристический сервис: "Тебя приняли, будь добра, а то у нее тут грязное, там грязное"

"Слышь ты, не разговаривай со мной, я тебе сказала так, значит будет так. Что-то не устраивает, вызывай - кого ты вызовешь? Мы тут платим везде! Тебя приняли, будь добра, а то у нее тут грязное, там грязное, белье за пять тысяч лежит, грязно у нее везде"

2021-07-01T16:44:09+03:00