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Полицейские скрутили мужчину из-за спущенной на подбородок маски

Полицейские скрутили мужчину из-за спущенной на подбородок маски (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 июля 2021 10:30
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   драка   маска   пассажиры   полицейские   транспорт   фото   
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В Набережных Челнах пассажиры сняли на видео, как полицейские жёстко скручивают мужчину, у которого маска была надета на подбородке. Мужчина, ехавший с сыном, попытался оттолкнуть полицейских, которые чуть не задавили мальчика.

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Метки: видео   драка   маска   пассажиры   полицейские   транспорт   фото   
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22k
Батончик с маком Час назад
Ну теперь мусорам будет что внукам рассказать. Как они отважно вели неравный бой с бандитом. Ведь они одни(!) повязали особо опасного преступника. Это вам не какой-нибудь простой маньяк или насильник, это чувак без маски
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1k
Maxim Полминуты назад
Так в приведенной цитате всё правильно сказано. Они должны защищать. Защищать нормальных граждан от упёртых идиотов, которым сложно надеть маску. Ну и в рамках концепции нулевой терпимости нет незначительных правонарушений
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2k
Sergius SPb Минуту назад
1. Пф. Видео порезано. Что там действительно произошло можно только догадываться.
2. Подумаем. А что, теперь полиция где-то шмонает ТС с целью вылова безмасочников? Да?
3. В "поле" на охоте за безмасочниками теперь целые майоры ходят? И полисмены в балаклавах?
4. Могу предположить. Взяли его не "за маску" а за что-то другое, хотя бы за не повиновение или хамство. Может быть, это мигрант не легал (похож с лица) которого в ходе проверки документов и изъяли из ТС.
5.Папаша на переднем сиденье молодец, сынка от мента прикрыл. Не пересел,не отошел....
Жопу железно к месту припаял. А если стрельба? Так же будешь сидеть?
Или может мента под жопу ногой? Или мента по башке? Не? Папа года.
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49k
SAndre 9 минут назад
полного видео нет
категорически не верю, что служивые сразу же напали на бедного мужичка - просто в силу обычной лени, присущей каждому человеку. Они явно в начале сделали замечание. И, похоже, что безрезультатно. А далее мужик сам не оставил им выбора.
Без всяких сомнений виноват мужик сам. А гнать на полицейских - показывать свою тупизну и крайнюю форму доверчивости.

ЗЫ. кивающих на то, что-де "детей гор" боятся тронуть не воспринимаю как адекватных. Сами они хотя бы раз "детям гор" что-то рискнули сказать? Это во-первых. И во-вторых, им с их толчка, откуда они пишут, не видно что в реале делают служивые. Сами станьте на их место и покажите КАК НАДО
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−19
* 9 минут назад
Путлеровские фашики! хер полициай ! ...

немножко вешать немножко стрелиать
я я
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112
Fisher1979 9 минут назад
Когда же выдет закон их отстреливать?.... @баных тик-токеров.
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2k
Максим 12 минут назад
Я вот заметил, что все эти "борцуны" с режимом, готовы выполнять постановление, как только видят представителя власти. Этаки Борцуны, но немного ссыкливые. Вроде как против и готовы в интернете всё обосновать... а вот полиция и всё, маска на месте и визги, что, дескать, помогите, убивают и насилуют! Ребенка чуть на задавили!
Не хочешь носить маску? Так иди пешком, садись на личный транспорт. Какие проблемы?
Нормальный человек не хочет болеть и готов соблюдать необходимые меры. Почему меня не трогают ни на улице, ни в транспорте? И знаете, ведь серьезно, за все время ограничений даже ни разу не подошли! Не ущемляют и всё тут.
А на днях зашел в кафе и видел, как такой же боец визжал, что его обязаны пустить, так как пустили и меня. И обоснование про код на него не действует, правда подействовал экипаж полиции. Но тут ведь весь пыл сходит на нет. Странно.
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229
阿鋒 Максим 9 минут назад
В самую точку!
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231
Олег 13 минут назад
Наша доблестная полиция вновь совершает подвиг достойный истинных героев современности! Браво стражи порядка, браво!!! Так самоотверженно бороться с преступностью, это истинный героизм. Ведь у мужика тряпочка на подбородка оказалась, ах как это ужасно и дико, это преступление покушается на мир и правопорядка граждан и всего государства в целом!!! Браво полиция, браво.
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28k
Кот Баюн 22 минуты назад
Начала ролика мы не видим, а я уверен что ему сперва замечание сделали, но мужик 100% начал бычить, а далее начинается сьемка.
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28k
Кот Баюн 23 минуты назад
А мужик дкмал так тоже проканает? Думал для галочки маски просят носить?
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4k
Бу Полчаса назад
Менты одним словом
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13k
Роберт Шекли Полчаса назад
Не будут полицейские из-за такой ерунды крутить
Скорее всего полицейские попросили надеть маску, тот отказался.
Они еще раз повторили, он их послал.
Далее попросили на выход, тот стал сопротивляться и еще ребенка потянул
И вот в этом моменте включается видеозапись
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9k
Шурум-бурум Полчаса назад
обоссаные ауешники и их мамки негодуют
с теми, кто не подчиняется законным требованиям сотрудников полиции при исполнении, можно и жестче... колено, например, прострелить!
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4k
Дмитрий Григорьев 46 минут назад
Думаю, всем понятно, что с этим "Жорой Флойдом" было бы в Омерике при активном сопротивлении полиции.
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411
Влад 50 минут назад
Это не полицейские, это пидо..ры в форме. Пока они чувствуют свою безнаказанность так и будут показывать остатки своего ума. А потом обижаются, когда их мусорами называют...
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17k
babuby 53 минуты назад
А где-же ещё им показывать своё служебное рвение! Пусть люди видят как оперативно обезвреживаются враги народа!
Думаю скоро за отсутствие QR-аусвайсов ещё и не такое будет!
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5k
Алексей 58 минут назад
Да что с этих гопников в погонах взять? 90% штата неучи-птушники, желающие получить хоть крупицу мнимой власти. В надежде заглушить чувство собственной никчемности и детские комплексы.
Целиком оправдывают песенки о себе, типа этой:

Палкой удар и кирзовым ботинком,
Снова навар по *балу дубинкой.
За что же ты, дядя, человека так бьёшь?
За то, что напился,
Ну а ты что не пьёшь?

Без обиды, но ты п*дор,
Мусорская падла, гнида!
Среди вас там люди есть? Или вы там все уроды?
Это не мои за*бы, это мнение народа!

Трындеть Вам ни буду, это было в Рязани-
Мусор придумал «за*бись» наказанье.
Парнишка швырнул, мимо урны бычок,
Майор ствол достал и нажал на крючок.

Быдло в погонах, жаль законы не строги!
Надо распять тебя у дороги!
Что б каждый харкнуть, в тебя запросто мог,
Что бы сгорел ты в аду мусорок!
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15k
Serg2001 58 минут назад
Из серии "когда [мат]@м дается власть"
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−8
клава помидориха Час назад
почему они не такие смелые с детями гор?
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8k
Vacony Час назад
А что за закон такой - который дает право полицейским просто так применять силу ? Про маску не надо - ее наличие-отсутствие не указано нигде в законах.
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2k
LekS Час назад
Не зря их в полицаев переименовали. Оправдывают название.
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