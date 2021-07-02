Полицейские скрутили мужчину из-за спущенной на подбородок маски

"Отпустите его, вы ему сломаете руки! Как вам не стыдно, вы защищать должны, а не убивать. Позорище", — кричат пассажиры в адрес полицейских.

В ролике видно, как обеспокоенный отец пытается оттолкнуть полицейских от своего сына, чтобы они его не задавили.