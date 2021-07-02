Полицейские скрутили мужчину из-за спущенной на подбородок маски

В Набережных Челнах пассажиры сняли на видео, как полицейские жёстко скручивают мужчину, у которого маска была надета на подбородке. Мужчина, ехавший с сыном, попытался оттолкнуть полицейских, которые чуть не задавили мальчика.
По словам очевидцев, мужчина ехал в маршрутке с маской на подбородке. Увидев полицейских, мужчина натянул маску, но было уже поздно. Правоохранители попытались вытолкнуть мужчину из маршрутки под недовольный гул пассажиров.
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"Отпустите его, вы ему сломаете руки! Как вам не стыдно, вы защищать должны, а не убивать. Позорище", — кричат пассажиры в адрес полицейских.
В ролике видно, как обеспокоенный отец пытается оттолкнуть полицейских от своего сына, чтобы они его не задавили.
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2. Подумаем. А что, теперь полиция где-то шмонает ТС с целью вылова безмасочников? Да?
3. В "поле" на охоте за безмасочниками теперь целые майоры ходят? И полисмены в балаклавах?
4. Могу предположить. Взяли его не "за маску" а за что-то другое, хотя бы за не повиновение или хамство. Может быть, это мигрант не легал (похож с лица) которого в ходе проверки документов и изъяли из ТС.
5.Папаша на переднем сиденье молодец, сынка от мента прикрыл. Не пересел,не отошел....
Жопу железно к месту припаял. А если стрельба? Так же будешь сидеть?
Или может мента под жопу ногой? Или мента по башке? Не? Папа года.
категорически не верю, что служивые сразу же напали на бедного мужичка - просто в силу обычной лени, присущей каждому человеку. Они явно в начале сделали замечание. И, похоже, что безрезультатно. А далее мужик сам не оставил им выбора.
Без всяких сомнений виноват мужик сам. А гнать на полицейских - показывать свою тупизну и крайнюю форму доверчивости.
ЗЫ. кивающих на то, что-де "детей гор" боятся тронуть не воспринимаю как адекватных. Сами они хотя бы раз "детям гор" что-то рискнули сказать? Это во-первых. И во-вторых, им с их толчка, откуда они пишут, не видно что в реале делают служивые. Сами станьте на их место и покажите КАК НАДО
немножко вешать немножко стрелиать я я
Не хочешь носить маску? Так иди пешком, садись на личный транспорт. Какие проблемы?
Нормальный человек не хочет болеть и готов соблюдать необходимые меры. Почему меня не трогают ни на улице, ни в транспорте? И знаете, ведь серьезно, за все время ограничений даже ни разу не подошли! Не ущемляют и всё тут.
А на днях зашел в кафе и видел, как такой же боец визжал, что его обязаны пустить, так как пустили и меня. И обоснование про код на него не действует, правда подействовал экипаж полиции. Но тут ведь весь пыл сходит на нет. Странно.
Скорее всего полицейские попросили надеть маску, тот отказался.
Они еще раз повторили, он их послал.
Далее попросили на выход, тот стал сопротивляться и еще ребенка потянул
И вот в этом моменте включается видеозапись
А об уголовной ответственности за превышение полномочий сотрудниками знаете? А ещё их по этой статье и сажают, доказывая мамкиным экспертам, что не все так просто, как они рассказывают.
Думаю скоро за отсутствие QR-аусвайсов ещё и не такое будет!
Целиком оправдывают песенки о себе, типа этой:
Палкой удар и кирзовым ботинком,
Снова навар по *балу дубинкой.
За что же ты, дядя, человека так бьёшь?
За то, что напился,
Ну а ты что не пьёшь?
Без обиды, но ты п*дор,
Мусорская падла, гнида!
Среди вас там люди есть? Или вы там все уроды?
Это не мои за*бы, это мнение народа!
Трындеть Вам ни буду, это было в Рязани-
Мусор придумал «за*бись» наказанье.
Парнишка швырнул, мимо урны бычок,
Майор ствол достал и нажал на крючок.
Быдло в погонах, жаль законы не строги!
Надо распять тебя у дороги!
Что б каждый харкнуть, в тебя запросто мог,
Что бы сгорел ты в аду мусорок!
Согласно постановлению, с 20 апреля 2020 года жители Татарстана, не имеющие средства индивидуальной защиты органов дыхания, не смогут входить и находиться в объектах розничной торговли и предоставления услуг, а также в общественном транспорте. Ограничение будет действовать до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в республике.
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https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e9b44e99a79478d8caa6e67https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e9b44e99a79478d8caa6e67
просто в таком случае что ? давать отпор точно не надо, даже если 100% уложишь обоих. Соглаисться, выйти, поговорить ? так утащат в обезъянник