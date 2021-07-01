FISHKINET
Как мою бабулю на миллион по телефону развели Как мою бабулю на миллион по телефону развели Строительные маразмы, которые повергают заказчиков в депрессию Строительные маразмы, которые повергают заказчиков в депрессию Мужчина хотел найти квартиру, но вместо этого заставил одиноких женщин поволноваться Мужчина хотел найти квартиру, но вместо этого заставил одиноких... Бабуля из Челябинска обманула мошенников, вынудив заплатить ей Бабуля из Челябинска обманула мошенников, вынудив заплатить ей Авария дня. Последний обгон "ГАЗелиста" в Новосибирской области Авария дня. Последний обгон "ГАЗелиста" в Новосибирской области Инопланетная плесень, которую не берет даже нож Инопланетная плесень, которую не берет даже нож Странные ограничения в Туркменистане Странные ограничения в Туркменистане В России опять цены поползли вверх: реакция соцсетей на массовое подорожание товаров В России опять цены поползли вверх: реакция соцсетей на массовое... Казаки Казаки Столкновение двух девушек на электросамокатах: обеих увезла скорая Столкновение двух девушек на электросамокатах: обеих увезла скорая Русский туристический сервис: "Тебя приняли, будь добра, а то у нее тут грязное, там грязное" Русский туристический сервис: "Тебя приняли, будь добра, а то у... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Петербуржец накрыл собой собачонку, чтобы спасти от бойцовских псов Петербуржец накрыл собой собачонку, чтобы спасти от бойцовских псов Как живут люди на самом густонаселённом острове в мире Как живут люди на самом густонаселённом острове в мире Замечательные фотографии СССР 1950-х, которых вы еще не видели Замечательные фотографии СССР 1950-х, которых вы еще не видели Смешные комментарии из соц.сетей Смешные комментарии из соц.сетей Старый "Мерседес" из-под перекупа: быстрый ремонт превратился в многолетнюю реставрацию Старый "Мерседес" из-под перекупа: быстрый ремонт превратился в... "Вези меня в Югорск, петух!": В ХМАО пассажирка такси подралась с водителем "Вези меня в Югорск, петух!": В ХМАО пассажирка такси подралась с... Обучающие ролики по самообороне: помогут ли они в жизни? Обучающие ролики по самообороне: помогут ли они в жизни?
Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней

Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней (19 фото)

Автор:
01 июля 2021 21:39
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
480
19
Предлагаем вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
×

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
Любите повспоминать, как всё было раньше?
Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:
0
7
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
18k
Ego sum qui sum Час назад
с этим реально задолбали, еще чуть раньше рыжих баб сжигали, до этого вообще соседние племена ели друг друга, но нет, бедные разнесчастные негры всюду.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 6)
Показать ещё
Kia Russia & CIS получила награду Kia Russia & CIS получила награду Как люди расплачивались до появления монет Как люди расплачивались до появления монет 35 интересных зданий, потерянных во времени 35 интересных зданий, потерянных во времени 18 случаев, когда люди натыкались на любопытные предметы из прошлого, которые уже стали частью истории 18 случаев, когда люди натыкались на любопытные предметы из прошлого, которые уже стали частью... В чем секрет притягательности советских дач? В чем секрет притягательности советских дач? 20+ интересных и редких снимков, которые переносят в прошлое 20+ интересных и редких снимков, которые переносят в прошлое
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

548086



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Школьный атлас истории СССР 1974 года
5
59
Школьный атлас истории СССР 1974 года
Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира
0
11
Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира
﻿
Как мою бабулю на миллион по телефону развели
Как мою бабулю на миллион по телефону развели
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Популярные теги
#фото#история#картинки#в мире#автомир#соцсети#подборка#комментарии#приколы#прикольные
#Юмор#Россия#люди#СССР#дтп#Разное#аварии#мемы#фотографии#почемучка
#интересно#интересное#факты#автомобили#кино#прикол#Москва#позитив#эстетика#спорт

На что жалуетесь?

Вернуться