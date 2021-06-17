Россияне хотят ехать в отпуск "во что бы то ни стало"

Об этом говорят данные о выданных с начала лета потребительских кредитах и даже займах в микрофинансовых организациях. Турагенты говорят, что людям очень нужен отдых, но так как цены на него увеличены, а доходы наоборот у многих упали во время пандемии, поэтому люди начали брать кредиты. Средняя стоимость отпускного тура на двоих выросла до 110 тысяч рублей.