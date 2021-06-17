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Россияне хотят ехать в отпуск "во что бы то ни стало"

Россияне хотят ехать в отпуск "во что бы то ни стало" (3 фото)

Автор:
17 июня 2021 18:54
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   жить в россии   коронавирус   кредит   отдых   отпуск   пандемия   
1037
3
Спрос на кредиты вырос до 160% с начала летнего сезона и средняя сумма - 700-800 тысяч рублей из которых четверть будет потрачена на отпуск.

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Метки: Россия   жить в россии   коронавирус   кредит   отдых   отпуск   пандемия   
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22  комментария
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255
Сигизмунд Лазаревич Час назад
Круче кредита на отпуск, только свадьба в кредит.
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2k
Ivan 22 минуты назад
Я только достроил дачу, и у меня отпуск на даче. Еще ей не "насытился". В марте еще сын родился, и пока всех прививок до года не сделаю-кукуем в области без вариантов.
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−59
vova old 23 минуты назад
а кредит то Зачем?
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823
KevinSmith Полчаса назад
Люди давно уже решение придумали.
Читайте, как за 100 рублей посетить три страны!
https://zen.yandex.ru/media/severalex/turciia-egipet-tailand-kak-byt-607a734fefdbbb14a29d68c4https://zen.yandex.ru/media/severalex/turciia-egipet-tailand-kak-byt-607a734fefdbbb14a29d68c4
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427
Миша 52 минуты назад
Берёшь чужие и на время - потом долго отдаёшь свои, и навсегда! Отдыхайте по средствам, вариантов отдохнуть очень много, на любой кошелёк.
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27k
Игорь Час назад
Потреплятская парадигма развития цивилизации, это она
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4k
tamin Час назад
Привет людям без дачи!
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4k
RomaXz Час назад
И я понимаю желающих ехать в отпуск. Сам за всю пандемию только на неделю из города выехал прошлым летом, когда локдаун временно сняли. И сейчас на три дня на юг поеду. Хотя обычно один или два раза в год за границу выезжаю стабильно
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1k
Роман Бумеров 2 часа назад
Что? Мфо и отпуск? 15-20тр? Чем они помогут в отпуске?
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255
Сигизмунд Лазаревич Роман Бумеров Час назад
два ужина.
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4k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
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56
GSVINFORM Дарвин и аморальная премия 22 минуты назад
Да я собственно от волоклюя по отдыху не сильно и отличаюсь.
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