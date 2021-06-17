Россияне хотят ехать в отпуск "во что бы то ни стало"

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Спрос на кредиты вырос до 160% с начала летнего сезона и средняя сумма - 700-800 тысяч рублей из которых четверть будет потрачена на отпуск.
Об этом говорят данные о выданных с начала лета потребительских кредитах и даже займах в микрофинансовых организациях. Турагенты говорят, что людям очень нужен отдых, но так как цены на него увеличены, а доходы наоборот у многих упали во время пандемии, поэтому люди начали брать кредиты. Средняя стоимость отпускного тура на двоих выросла до 110 тысяч рублей.
"Уставшие от пандемии россияне во что бы то ни стало хотят отдохнуть - кредиторы прогнозируют сохранение высокого спроса на займы вплоть до ноября"
Исходя из опроса, среди заемщиков МФО примерно 40% будут отдыхать в России и лишь 5% рискнут поехать за границу. А у 45% опрошенных нет достаточного количества денег даже на поездки к родственникам или друзьям в другой город.
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https://zen.yandex.ru/media/severalex/turciia-egipet-tailand-kak-byt-607a734fefdbbb14a29d68c4https://zen.yandex.ru/media/severalex/turciia-egipet-tailand-kak-byt-607a734fefdbbb14a29d68c4
За 250 на топовом острове с трехразовым питанием. Ну и с собой, конечно, можно брать денег еще на всякие развлечения, но и без них там отлично. Правда на пятый день скучновато становится, но если сильно устали и хочется тюленить на песке - идеально)
Летали два года назад, на неделю, накопили примерно за год на них, без особого ущерба для бюджета (на хлебе и воде и не сидели). Смотрели недавно ради интереса - примерно столько же. Так что с "полляма" вы загнули - это миф)