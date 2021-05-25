У берегов Туапсе произошел разлив нефтепродуктов

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В Черном море у берегов Туапсе появилось огромное нефтяное пятно, из-за которого в городе ввели режим повышенной готовности, а природоохранная прокуратура организовала проверку.
Появление резкого запаха и характерной маслянистой пленки на воде 24 мая заметили местные жители и отдыхающие
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Изначально власти ума не могли приложить, откуда в море появились нефть
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Но в ходе водолазных работ обнаружилось, что нефтепродукты попали в море из глубоководного выпускного канализационного коллектора
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По последним данным, площадь разлива нефти составила 1,13 миллиона квадратных метров. Однако, если верить главе туапсинского района Виталию Мазнинову, берега уже чистые. И сейчас судна с абсорбентом локализуют нефтяные пятна в 790 метрах от берега - там, где залегает глубоководный канализационный коллектор.
Глава Росприродназдора Светлана Радионова заявила, что виновником сброса нефтепродуктов в Черное море может быть не местный водоканал, а предприятие, которое незаконно врезалось в сток. Прокуратура Краснодарского края и Следственный комитет организовали проверку.
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Вот помню в Испании лет 10 назад не 1.13 а 900 было ,вот это был масштаб .
ЛДично я не помню, что бы в районе Новороса и Туапсе море было чистым... постоянно еле заметная радужная пленка.
http://www.rusfact.ru/node/98715http://www.rusfact.ru/node/98715