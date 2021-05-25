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У берегов Туапсе произошел разлив нефтепродуктов

У берегов Туапсе произошел разлив нефтепродуктов (3 фото + 3 видео)

Автор:
25 мая 2021 16:15
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   загрязнение   канализация   нефтепродукты   отдых   туапсе   черное море   
887
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Добро пожаловать на курорты Краснодарского края! Тут вас ждет отменный сервис, приятные цены и чистейшее море!

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Метки: видео   загрязнение   канализация   нефтепродукты   отдых   туапсе   черное море   
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19  комментариев
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1k
ddp 2 часа назад
Я правильно понимаю что менее чем в километре от берега в море выход канализации и помимо нефти там может быть ещё много чего интересного? И все это ветер и волны несут в сторону берега.
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118
Сигизмунд Лазаревич 7 минут назад
На ценах не отразиться..
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−141
Иосиф Час назад
В ссср такое происходило каждый месяц. И ничего все купались.
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118
Сигизмунд Лазаревич Иосиф 7 минут назад
Вы так думаете или вы так знаете?
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176
wr2x2 Час назад
отдых подешевеет??
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19k
Виталий Касандров Час назад
По последним данным, площадь разлива нефти составила 1,13 миллиона квадратных метров.
Вот помню в Испании лет 10 назад не 1.13 а 900 было ,вот это был масштаб .
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27k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Ну ок. Под Хургадой старая скважина серанула, загадив километры побережья нефтью. Дальше что?
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426
Glassy 2 часа назад
Ах как некрасиво вбросили то а )) на кануне массовых отусков.
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426
Glassy Fat Lynx 2 часа назад
В Архипо-Осиповке был в прошлом году, ездил в сторону Геледндика и в Прасковеевку. Спецом хотел посмотреть на состояние моря и пляжи. Море чистейшее. На центральных пляжах, где песок завезен вода иногда мутная от песка, но то народ ногами боломутит. Так что расскажите ага. Ну да это не совсем Туапсе, не совсем Новороссийск, но ничего подобного не наблюдалось. Даже дикий берег, не платный, не так замусорен, да есть коряги всякие, в остальном все дотасточно культурно.
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426
Glassy Fat Lynx 2 часа назад
Порт же ну! Отъехал 120 км от города и вот. А вот вброс не к месту. Вашу же работу отберут, т.к. за счет внутреннего туризма регион где ваша работа развивается. Перестанут ездить и не будет у вас работы.
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319
Будьте крепенькими и здоровенькими! 2 часа назад
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14k
ВОВЧЕГ 2 часа назад
Кто вообще ездит в эту помойку за такие деньги?
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426
Glassy ВОВЧЕГ 2 часа назад
А ты значит по пятизвездочным отелям турции привык и египтов всяких, а может в тайланд любишь ? Навернео спецом туда приезжаешь, чтобы бухать и плавать в бассейне в 100 метрах от моря. А так то там вода чище, конечно, где там застрял контейнеровоз? А потом посмотрите на карту морских путей. сколько там кораблей ходит...

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155k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Ясно, Путин должен уйти.
http://www.rusfact.ru/node/98715http://www.rusfact.ru/node/98715
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