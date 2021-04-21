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Сегодня Владимир Путин выступил в прямом эфире с посланием Федеральному Собранию. По данным ВЦИОМ, за трансляцией следило более 80% россиян. Сейчас уже все сказано, пора проанализировать полученную информацию и высказаться - именно этим сейчас и занимаются пользователи соцсетей.
1. Так как в прошлом году на аналогичном мероприятии была обозначена идея изменения Конституции, то сегодняшнее послание люди ждали с особым предвкушением
5. Чтобы не тратить время на полное послание, в соцсетях предлагают посмотреть сжатую версию сегодняшнего мероприятия
6. Главное, что запомнилось людям из этого послания. Но что-то подсказывает, что это все не просто так
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Вот действительно, если бы это была реальная попытка!
они ещё и слушать не умеют
а за лайки и мать продадут.