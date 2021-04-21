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"Проговорил больше часа, но ничего не сказал": реакция на послание Путина

"Проговорил больше часа, но ничего не сказал": реакция на послание Путина (18 фото + 1 видео)

Автор:
21 апреля 2021 14:51
Сообщество : Политика
Метки: выплаты   деньги   политика   послание   путин   реакция соцсетей   федеральное собрание   
3870
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Сегодня Владимир Путин выступил в прямом эфире с посланием Федеральному Собранию. По данным ВЦИОМ, за трансляцией следило более 80% россиян. Сейчас уже все сказано, пора проанализировать полученную информацию и высказаться - именно этим сейчас и занимаются пользователи соцсетей.

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Метки: выплаты   деньги   политика   послание   путин   реакция соцсетей   федеральное собрание   
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32  комментария
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14k
Alex ASK Час назад
Каловые массы Сосяна достигли точки бурления и потекли на фишки
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4k
Дмитрий Минуту назад
Путин Владимир Владимирович: "А что было бы, если бы попытка госпереворота в Беларуси была бы реально предпринята? Ведь к этому все и велось. Сколько бы людей пострадало..."
Вот действительно, если бы это была реальная попытка!
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21k
SerGProS 2 минуты назад
Забыли о главном: "они" попадут в ад, а "Мы" - в рай.. А те, кто останутся в живых будут завидовать мертвым.
Ссылка coub.com
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13k
shuma_her 5 минут назад
Путин врал! Путин врёт! Путин будет врать!
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64k
Максим 7 минут назад
Канадская шлюха Стан.. а где в твоем сборе говна с пабликов где ты сидишь в кругу таких же обсосов, мнение пользователей сетей.. шаведдинов? реально? Это мнение таких же как ты либеральных прозападных обсосов.. не надо выдавать 0.001% за мнение соцсетей и тем более, мнение Россиян.
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4k
Алексей Шеломенцев 9 минут назад
Как вы уже достали...свалите уже куда нибудь в мир иной...
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3k
Сергей 13 минут назад
А что такое заморозили пенсию до 24года?кто знает,раскубатурьте пжлста.вроде платят.или это тупо индексации не будет.тогда пенсионная реформа ,кидалово.хотя это и так было понятно.во где жулики то.прям в телевизоре,бери тепленькими.
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10k
Артем 16 минут назад
Либервота в "остроумии" изгаляется))
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57
DoctorBetruger 17 минут назад
Главное, чтобы это моль плешивая, все-таки не развязала полноценную Третью мировую.
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64k
Максим DoctorBetruger 6 минут назад
не такой уж Бай Дэн и плешивый.
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572
Nordry DoctorBetruger 3 минуты назад
Это вы про Байдена?
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6k
Sania 18 минут назад
Аффтар, выпей йаду!
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3k
Сергей 19 минут назад
Бня,после этого выступления он обязан на мне женится.если чо я натурал.
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61k
Доктор Джонс 21 минуту назад
А ты не слушай Путина, слушай лучше своего любителя разноцветных носков...
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17k
Эрик 46 минут назад
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54
Михайло Потапыч 47 минут назад
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13k
куджо 53 минуты назад
Рвутся пердаки я смотрю)
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54k
Алекс Юстасов куджо 41 минуту назад
Отойди уж от зеркала!
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43k
zloykoyot Алекс Юстасов Полчаса назад
Порванный пердак рассмотреть мешает?
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41k
Andrey Час назад
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−8
Татьяна Час назад
Ничего не сказал про Леху Насрального, значит ничего не сказал!
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6k
semsi Час назад
людям с низким IQ не рекомендуется такое смотреть, зря потратят время
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10k
ГородДомов semsi Час назад
я думал дебилы только читать не умеют.
они ещё и слушать не умеют
а за лайки и мать продадут.
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151k
☭Cheкаво☭ Час назад
Как это ничего, предупредил канадско-пиндоских русофобов проклятых....это самое главное, остальное все мелочи жизни, внутренние дела России.....которые англосаксонских выродков не должны ***ть

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57
DoctorBetruger ☭Cheкаво☭ 18 минут назад
Лаптеногий - ты для собственного развития почитай, что такое симметрия и асимметрия, и, главное, как это пишется. Понимаю, что за копеечку малую здесь жопу надрываешь уже столько лет и все сложнее рассказывать про "успехи и многоходовочки", но время расти интеллектуально (вот это я пошутил - ты и интеллект вещи вообще не пересекающиеся никак) нужно тоже выкраивать.
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3k
Сергей ☭Cheкаво☭ 17 минут назад
Чего?
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608
Дмитрий Сергей 13 минут назад
Обезьянка, и не пытайся понять, не сможешь, мы ещё в соседней ветке выяснили, что ты лживый, тупой ублюдок.
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3k
Сергей Дмитрий 10 минут назад
Охолонись,детка.говорил же нервишки.
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608
Дмитрий Сергей 52 секунды назад
При чем тут нервишки?) ты кроме как, бред нести и врать, хоть что то в жизни умеешь? что такое охолонись? В России так нередко говорят. Судя по языку, и тупости и лживости, у обезьянки украинские корни?
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541
Лимонадный Джо Час назад
Засиделся дядя. Однозначно прикипел одним местом к трону. Наверное пора уже снимать подковы и на пенсию. Надоел.
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Taf Taffus Лимонадный Джо Полчаса назад
Так вот отправили твоего дядю на пенсию. Правда верещит, паскуда, что-то там про голодовку пищит. Но следом надо и всех его подельников отправить на пенсию. Сколько же можно - ТРИДЦАТЬ лет одни и те же упыриные рожи, спложная говорильния и ноль результата! Вы как хотите, но мне такая оппозиция не нужна, на мороз, всех на мороз!
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25k
Рулон Обоев Час назад
Обещаю и дальше обещать обещания.
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Преподобный Стасян

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