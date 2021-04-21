Сегодня Владимир Путин выступил в прямом эфире с посланием Федеральному Собранию. По данным ВЦИОМ, за трансляцией следило более 80% россиян. Сейчас уже все сказано, пора проанализировать полученную информацию и высказаться - именно этим сейчас и занимаются пользователи соцсетей.

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1. Так как в прошлом году на аналогичном мероприятии была обозначена идея изменения Конституции, то сегодняшнее послание люди ждали с особым предвкушением 0 Источник:

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3. Есть информация, что транслировали послание даже на уличных экранах 0 Источник:

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5. Чтобы не тратить время на полное послание, в соцсетях предлагают посмотреть сжатую версию сегодняшнего мероприятия

6. Главное, что запомнилось людям из этого послания. Но что-то подсказывает, что это все не просто так 0 Источник:

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8. Тут уже и мемчики подоспели 0 Источник:

9. Классика - актуальная карикатура от Сергея Ёлкина 0 Источник:

10. Сейчас только ленивый не шутит про обещанные школьные автобусы 0 Источник:

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12. Без эпичных оговорочек тоже не обошлось 0 Источник:

13. Еще поднималась тема "красных линий" - это сейчас тоже активно обсуждается в сети 0 Источник:

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16. Без интернет-троллинга не обошлось и на этот раз 0 Источник:

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