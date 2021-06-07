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"Сколько ни рисуй Крым - твоим он не станет": реакция соцсетей на форму сборной Украины

"Сколько ни рисуй Крым - твоим он не станет": реакция соцсетей на форму сборной Украины (20 фото)

Автор:
07 июня 2021 12:25
Сообщество : Спорт
Метки: uefa   Евро-2020   Украина   политика   реакция соцсетей   спорт   форма   
19034
20
Стало известно, что УЕФА одобрил форму сборной Украины на Евро-2020 с изображением Крыма и различными надписями, вызывающими бурную дискуссию о политике. Собственного говоря, в интернете сейчас настоящая буря на эту тему.
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Метки: uefa   Евро-2020   Украина   политика   реакция соцсетей   спорт   форма   
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125  комментариев
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6k
Владимир 5 часов назад
Смотрю на этот выпендреж из Крыма совершенно спокойно. Пусть хоть Марс со сникерсом на футболках рисуют. Жалко больных людей.
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91k
Дед Степан 18 минут назад
Мечтая в одну руку,сри в другую...
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93
viktor-chikalev Полчаса назад
Вот настолько по...!
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113k
InfoVoin Полчаса назад
контуры карты)))
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−14
VDVForever 47 минут назад
Пусть хоть член на лбу рисуют и гордо ходят. Каждый сходит с ума по своему.
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40
eqwe asss 55 минут назад
Бандерлоги опять боссрались))
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8k
DumDum 57 минут назад
А вдруг это проявление неосознанной мечты Украины присоединиться к Крыму?
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11k
Змей Горыныч Час назад
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476
робт Змей Горыныч 24 минуты назад
а чё без красной рыбы
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2k
Mellivora Час назад
Мля, в России наверное никто и не обратил внимание на Укро-форму...... но это не устраивает Украину и укродиаспору в Канаде.
И вот Укро и Канадские СМИ выходят с утверждающими и категоричными заголовками типа "в Кремле возмущены", "Россияне разгневаны"....
Спорт вне политики да? Давно уже нет.
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−1
taras pol Час назад
На воре шапка горит
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−6
Андрей Андреев Час назад
очень в тему соседний пост про Воркуту
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515
Леший 2 часа назад
Сказочные имбицилы, одни диктуют - другие подхватывают.
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Хохлы красавцы, бесплатно рекламируют Крым.
Сала Украине! Херояма сала! Крыму много-много сала!
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30k
Григорий 2 часа назад
Как до них долго доходит)))
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21k
SerGProS 2 часа назад
Самое интересное, что когда жгли живьем людей в Одессе, видимо совсем забыли про Крым.Даже когда с Аксенов в течение недели обращался и в Раду и к отдельным представителям власти, никому ничего не надо было. А потом спохватились (якобы), а Крым-то уже не Наш..Подложили как приманку в надежде , что санкциями отожмется обратно. Не вышло.
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20k
Mike Miller 2 часа назад
Федерация футбола Крыма не является членом Российского Футбольного Союза.
Российские банки и сотовые операторы не имеют официальных филиалов в Крыму.
Если мы сами де-юре не признаем Крым российскими, чего ждать от УЕФА?
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17k
nobody® 2 часа назад
Этот даже не знает, какой турнир будет
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7k
Ntvl 2 часа назад
Народ, зрите в корень. Это сделано во первых сцыкотливо, и во вторых специально. Первое: Про ситуацию с Крымом все в мире стали забывать. Вот надо и напомнить таким образом, чтоб все опять зашумели. Лучшего момента не найти. Второе: Нарисовать то нарисовали, а вот засцали выделить контур, засцали, что бы из далека, с трибун было видно, на камеру по всему миру. Понимают, что отгрести потом могут.
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1k
АлексЮстасу 2 часа назад
Когда президент страны - клоун, то политика страны - цирковое представление. Политическая Украина - как дешевая проститутка, всё хочет отлынить и срубить бабла нахаляву. По поводу картинок хочу спросить, почему нац.героев не нарисовали, бандеру и шухевича, можно было их на труселях расположить. И последний вопрос. При исполнении гимна команда будет скакать и причитать "кто не скачет, тот москаль"? В этом году в отпуск поеду в российский Крым. Назло майданутым.
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−88
ковид десидент 3 часа назад
кремлеботы, фас
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1k
Константин 3 часа назад
чего возбудились то?
у турок вообще луна на флаге нарисована, никто же не считает луну турецкой)
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