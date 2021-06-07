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Стало известно, что УЕФА одобрил форму сборной Украины на Евро-2020 с изображением Крыма и различными надписями, вызывающими бурную дискуссию о политике. Собственного говоря, в интернете сейчас настоящая буря на эту тему.
1. Официальное видео-презентация формы сборной Украины по футболу, в которой она будет выступать на UEFA EURO 2020
Форма украинской сборной для ЕВРО-2020 напоминает: Крым - это Украина! pic.twitter.com/bCHCHOznnP— Մιtαuskαs 🇱🇹🇺🇦 (@A_Vit_) June 6, 2021
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14. Пользователи ВК обратили внимание на то, что смешивание политики и спорта - это очень некрасивое дело
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И вот Укро и Канадские СМИ выходят с утверждающими и категоричными заголовками типа "в Кремле возмущены", "Россияне разгневаны"....
Спорт вне политики да? Давно уже нет.
Сала Украине! Херояма сала! Крыму много-много сала!
Тут только живительная эвтаназия поможет
Российские банки и сотовые операторы не имеют официальных филиалов в Крыму.
Если мы сами де-юре не признаем Крым российскими, чего ждать от УЕФА?
Ну а что, деньги-то за роль дают, надо отрабатывать.
у турок вообще луна на флаге нарисована, никто же не считает луну турецкой)