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СССР-1961: как жила страна в тот год, когда она покорила космос

СССР-1961: как жила страна в тот год, когда она покорила космос (27 фото)

Автор:
30 июня 2021 23:13
Метки: история   ретро   фото   
784
27

Генсек, члены правительства и космонавты, писатели и актеры, жители деревень, рабочие на заводах и школьники — Советский Союз в 1961 году на снимках в этой подборке.

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Метки: история   ретро   фото   
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