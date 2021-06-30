СССР-1961: как жила страна в тот год, когда она покорила космос

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Генсек, члены правительства и космонавты, писатели и актеры, жители деревень, рабочие на заводах и школьники — Советский Союз в 1961 году на снимках в этой подборке.
II Московский международный кинофестиваль. Кинотеатр «Россия». Евгений Халдей, 9 - 23 июля 1961 года, г. Москва
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Празднично оформленное здание Центрального телеграфа на улице Горького. Неизвестный автор, 1 - 2 мая 1961 года, г. Москва
Валентин Катаев, Борис Полевой и сотрудники редакции журнала «Юность». Сергей Васин, 1961 год, г. Москва
«Союзтеплострой» начал укладку жароупорного бетона в домну № 3. Г. Ефимовский, 2 июня 1961 года, г. Череповец
Ленинский проспект. Москва встречает первого космонавта Юрия Гагарина; Сигизмунд Кропивницкий, 1961 год, г. Москва
Новогодний спектакль «Трубка мира» в Московском цирке на Цветном бульваре. Семен Мишин-Моргенштерн, 1961 год, г. Москва, Цветной бул
На кухне пионерского лагеря Муромского завода радиоизмерительных приборов. Неизвестный автор, 1961 год, Владимирская обл.
В цехе ширпотреба. Миллион первый холодильник. Валентин Хухлаев, 10 декабря 1961 года, г. Москва, Завод имени Лихачева
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