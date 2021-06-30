Как крепость Форт Боярд не оправдала надежды

Через нее корабли могли свободно подойти к устью Шаранты и разгромить верфь. Из-за этого приходилось здесь все время держать корабли защиты, что было нерационально.

В 1670 году Людовик XIV отдает приказ: между двумя островами построить крепость для огневой защиты прохода к устью Шаранты!

Но фортификатор короля, самый талантливый военный строитель того времени Себастьен Ле Претр де Воба́н отказался на отрез! Он заявил, что не знает способа строительства крепостей в открытом море. Ведь в этом месте нет никакого прочного основания — только песок.

Идея повисла в воздухе.

Приказ Наполеона

130 лет спустя к мысли о строительстве крепости огневой защиты вернулись вновь. Наполеон развязал войну с Англией. Если на суше великий император был непобедим, то на морях преимущество было за британцами. Поэтому Наполеон приказывал защищать побережье от возможных атак англичан. В том числе — возвести, наконец-то, форт у устья Шаранты.

Три года на песчаную отмель свозили твердую породу из ближайшей каменоломни. Рабочие сыпали и сыпали камни на неглубоком месте, которое называлось Боярдской косой.

Но все было напрасно — камни засасывало в песок. Твердая платформа не образовывалась.

Идея опять не смогла воплотиться.

Напряженные отношения

Еще 30 лет спустя уже Луи-Филипп в очередной раз рассорился с Англией и стал опасаться нападения на побережья. И вновь был отдан приказ — построить крепость Боярд. Теперь уже в арсенале строителей был цемент. Да и грунт за это время благодаря куче камней постепенно уплотнился.

Гигантскими усилиями еще 20 лет форт строили. И лишь в 1850-е годы он оказался готов.

Мы строили, строили, и наконец…

Величественное овальное сооружение возвышалось прямо посреди моря почти ровно между островами.