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Как крепость Форт Боярд не оправдала надежды

Как крепость Форт Боярд не оправдала надежды (3 фото)

Автор:
30 июня 2021 08:50
Сообщество : Исторические факты
Метки: Форт Боярд   интересно   история   крепость   крепость Форт Боярд   фото   
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Знаменитая приключенческая телепередача «Форт Боярд» или «Ключи от форта Боярд» транслировалась на экранах всего мира 29 лет!

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Метки: Форт Боярд   интересно   история   крепость   крепость Форт Боярд   фото   
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4  комментария
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31k
KiploksAKS 2 часа назад
А ещё там снимались финальные сцены фильма "Искатели приключений" с Делоном, 1967 год.
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9k
Шурум-бурум 2 часа назад
в России показывали с 1992 года, а в 1998 вышла русская версия типа))
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8k
Павел 2 часа назад
Фoрт «Импeрaтoр Aлeкcaндр I», в 4 км oт Крoнштaдтa.
Та же участь.
Еще его называют "чумной форт" потому что...
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