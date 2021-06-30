Как крепость Форт Боярд не оправдала надежды

Знаменитая приключенческая телепередача «Форт Боярд» или «Ключи от форта Боярд» транслировалась на экранах всего мира 29 лет!
С 1998 по 2019 год с перерывами телешоу выходило в России.
Многие запомнили необыкновенную площадку для съемок — заброшенную крепость посередине залива у берегов Франции.
Благодаря телешоу крепость в море стала узнаваемой и популярной, настоящей «визитной карточкой» французского побережья.
Невероятные виды природы, мрачные казематы, огромная твердыня крепости производили особое воздействие на зрителей по всему миру.
А когда и зачем был возведен форт?
Как удалось построить такое сооружение прямо в море?
Почему крепость Боярд оказалась заброшенной и никому не нужной?
Защитить верфи!
Во второй половине XVII века французы нашли идеальное место для строительства верфи для военных кораблей. В Бискайский залив впадает река Шаранта. Происходит это южнее Ла-Рошелли и недалеко от города Рошфор. В устье Шаранты и нашлось прекрасное место для большой верфи. Но у Франции в те времена были напряженные отношения с Англией. Чтобы британцы не разгромили верфи во время очередного столкновения, ее нужно было хорошо защитить с моря.
Но тут вскрылся казус. Устье Шаранты можно было «прикрыть» огнем с бастионов на островах Олерон и Иль-д’Экс. Но ровно посередине между островами образовывалась «слепая зона», не попадавшая под обстрел.
Через нее корабли могли свободно подойти к устью Шаранты и разгромить верфь. Из-за этого приходилось здесь все время держать корабли защиты, что было нерационально.
В 1670 году Людовик XIV отдает приказ: между двумя островами построить крепость для огневой защиты прохода к устью Шаранты!
Но фортификатор короля, самый талантливый военный строитель того времени Себастьен Ле Претр де Воба́н отказался на отрез! Он заявил, что не знает способа строительства крепостей в открытом море. Ведь в этом месте нет никакого прочного основания — только песок.
Идея повисла в воздухе.
Приказ Наполеона
130 лет спустя к мысли о строительстве крепости огневой защиты вернулись вновь. Наполеон развязал войну с Англией. Если на суше великий император был непобедим, то на морях преимущество было за британцами. Поэтому Наполеон приказывал защищать побережье от возможных атак англичан. В том числе — возвести, наконец-то, форт у устья Шаранты.
Три года на песчаную отмель свозили твердую породу из ближайшей каменоломни. Рабочие сыпали и сыпали камни на неглубоком месте, которое называлось Боярдской косой.
Но все было напрасно — камни засасывало в песок. Твердая платформа не образовывалась.
Идея опять не смогла воплотиться.
Напряженные отношения
Еще 30 лет спустя уже Луи-Филипп в очередной раз рассорился с Англией и стал опасаться нападения на побережья. И вновь был отдан приказ — построить крепость Боярд. Теперь уже в арсенале строителей был цемент. Да и грунт за это время благодаря куче камней постепенно уплотнился.
Гигантскими усилиями еще 20 лет форт строили. И лишь в 1850-е годы он оказался готов.
Мы строили, строили, и наконец…
Величественное овальное сооружение возвышалось прямо посреди моря почти ровно между островами.
68 метров в длину, 31 в ширину, 20 в высоту. 260 человек гарнизон. Множество бойниц для артиллерийских расчетов, способных держать оборону на 360 градусов.
Запас воды и продовольствия, позволявший сидеть в осаде до 2 месяцев.
В этой крепости было прекрасно все! Кроме смысла!
Форт Боярд строили так долго, что он оказался совершенно ненужным.
Вторая половина XIX была временем революционных изменений в артиллерии. Орудия стали изготавливать из стали, делать их нарезными и казнозарядными. Дальнобойность и мощность выросли в разы.
Теперь вход в залив полностью перекрывался батареями береговой артиллерии и фортами островов.
Боярд, над строительством которого так долго мучились, в один момент стал ненужной грудой камней. Гарнизон с него вывели.
Крепость так и стояла 140 лет заброшенной. Пострадала она во Вторую мировую, но не во время боев. Фашисты приспособили форт для обучения новичков-артиллеристов стрельбе из корабельных орудий.
Но в 1990-м году форт купил в личную собственность французский режиссер Жак Антуан. И запустил шоу с крепостью в главной роли.
Сейчас Боярд — одна из достопримечательностей Франции. В саму крепость не пускают, но желающие могут проплыть вокруг нее на расстоянии 500 метров и полюбоваться необычным сооружением в море. Экскурсии отправляются из Ла-Рошелли и из Рошфора.
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- Мужчина, который вырос в джунглях, 40 лет не знал о существовании женщин
- Люди, которым повезло встретиться с тем, что не каждый день увидишь
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Та же участь.
Еще его называют "чумной форт" потому что...