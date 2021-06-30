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Предлагаем вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
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В ответ на это лейтенант Макс Хортон (позже ставший господином адмиралом) впервые в мире поднял пиратский флаг(Весёлый Роджер) на борту своей подлодки Е-9(которой командовал),после того,как потопил германский крейсер "Хела" и эсминец S-116,в 1914 году.
После этого случая у британских подводников вошло в традицию поднимать Весёлого Роджера,после окончания боевой миссии.Во время 2й Мировой Войны,это стало обычным делом.Эта традиция сохраняется и в наше время,к примеру над рубкой АПЛ "Конкерор" был поднят пиратский флаг,после потопления ей в 1982г аргентинского крейсера "Генерал Бельграно".Этот обычай ухватили и американцы.