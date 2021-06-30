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Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира

Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира (19 фото)

Автор:
30 июня 2021 21:25
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
857
19
Предлагаем вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
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3k
RALEXXX 3 часа назад
Почему на подводной лодке её Величества развевается "Весёлый Роджер"?
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1k
a_komolow Час назад
На каталке но всё равно с сигарой!

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110
Шурман 3 часа назад
Точно Париж ??? а не Бельгия (Антверпен) случаем ? там же были и негры и конголезцы и т д , и бананы людям продавали что бы им кидать через сетку .
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110
Шурман 3 часа назад
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