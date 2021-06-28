Как в начале 1970-х недалеко от Москвы произошел ядерный взрыв

19 сентября 1971 года в Ивановской области СССР на берегу реки Шачи прогремел подземный ядерный взрыв. Выбившийся из-под земли мощный газоводяной фонтан в течение почти трех недель выбрасывал на поверхность радиоактивные вещества. Расстояние по прямой от места происшествия до Красной площади в Москве составляло 363 км…





Авария

Камуфлетный (подземный) ядерный взрыв в непосредственной близости от советской столицы не был случайностью. С 1965 года в стране осуществлялась программа «Ядерные взрывы для народного хозяйства», целью которой было создание искусственных водохранилищ и каналов для соединения рек, поиск и разработка месторождений полезных ископаемых.