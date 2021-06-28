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Как в начале 1970-х недалеко от Москвы произошел ядерный взрыв

Как в начале 1970-х недалеко от Москвы произошел ядерный взрыв (7 фото)

Автор:
28 июня 2021 09:29
Сообщество : Исторические факты
Метки: Ивановская Хиросима   Москва   интересно   факты   фото   ядерный взрыв   
958
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В результате «Ивановской Хиросимы» под угрозой радиоактивного загрязнения оказалась одна из самых главных водных артерий Советского Союза — Волга.

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Метки: Ивановская Хиросима   Москва   интересно   факты   фото   ядерный взрыв   
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4  комментария
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4k
livaneth 3 часа назад
цементирование было выполнено с нарушениями. В результате продолжавшихся двадцать дней выбросов оказалась заражена территория площадью до десяти тысяч квадратных метров.

Иными словами, квадрат 100Х100 метров. Чуть больше, чем футбольное поле.
Ну, не так уж и страшно. Бывало и похуже
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203k
Барон Мюнхгаузен 2 часа назад
Недалеко от Москвы?......

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11k
Bill 3 часа назад
На данный момент объект закрыт, радиационный фон в норме.
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