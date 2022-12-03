Районное бомбоубежище на консервации

Это не заводской объект гражданской обороны, рассчитанный для защиты работников предприятия, а именно районное убежище, которое сможет обеспечить безопасность для жителей одного из районов города Москвы.
В Москве, таких "районников" - полно и 90% таких объектов в мирное время используется арендаторами. Огромная площадь таких объектов позволяет бизнесу использовать разумно каждый квадратный метр. Поэтому, в таких местах можно увидеть склады, автомобильные парковки, станции технического обслуживания автомобильного транспорта, мастерские, маленькие предприятия и даже рынки!
В нашем случае, удалось побывать на объекте, откуда недавно ушел бизнес, после чего, защитное сооружение законсервировали именно в таком виде, в каком оно должно принимать укрываемых в случае ядерной угрозы.
Сворачиваем не неприметную улочку и видим перед широкий пандус. Спускаемся вниз, включаем освещение в гермотамбуре и делаем первый кадр. Перед нами - пара герметичных ворот и пара простых гермодверей.
Сопровождающий подходит как маленькой двери, приводит в действие штурвал, дверь без всяких скрипов открывается и мы заходим внутрь убежища.
Вот так выглядит вход в объект изнутри. Такое количество входов обеспечивает быстрое заполнения убежища укрываемыми.
Сразу видно, что консервация проходит отлично. Нет никаких загромождений складским барахлом оставленным частниками, все чисто, есть электричество и вода. При этом, все системы жизнеобеспечения объект работают исправно.
Перед нами - длинный коридор. Множество закрытых дверей. Но за ними - нет ничего интересного, просто пустые помещения для обслуживающего персонала объекта. На объекте очень много гермодверей. Все они выкрашены в традиционный гостовский серый цвет.
Проходим дальше по коридору. Убежище разделено на несколько секций перегородками для удобности перемещения обслуживающего звена объекта.
Открываем герметичную дверь которая ведет в помещение дизельной электростанции. Напротив входа в дизельную - помещение электрощитовой. Ничего интересного, кроме обычных распределительных щитов там нет.
Старенький но очень ухоженный дизель. Да и само помещение имеет нетрадиционный вид. Обычно, дизельные в убежищах мрачные и однотонные. А здесь мы видим зеленые, желтые и красные цвета. Выглядит весьма позитивно:)
С помощью агрегата вырабатывается электроэнергия для всего объекта. В основном - свет. Запасы солярки хранятся в желтых баках предназначенных для хранения дизельного топлива. Топливо подается напрямую из баков на установку, а запасов хватает на 3-е суток беспрерывной работы. Агрегат полностью исправлен и готов в любой момент начать работу.
Покидаем дизельную и отправляемся в следующее помещение - отсек с запасами воды. Огромная комната, с рядами железных конструкций где хранится питьевая вода, поступающая в убежище по системе общего водопровода. Вода - самый необходимый источник выживания на объекте. Поэтому, эти запасы самые важные для условных 10 000 укрываемых.
Помещение с системой вентиляции. Как видно по фото - все выглядит замечательно.
Ну и конечно-же сам зал укрываемых. Окрас не гостовский и имеет розовые тона. Как сказал сопровождающий, раньше здесь был спортивный клуб, и любой желающий мог записаться сюда на фитнес. Об этом и говорит большое количество зеркал на колонах.
Вот так выглядит еще одно посещенное нами районное убежище гражданской обороны. Наши читатели неоднократно просили нас показывать хорошие объекты, помимо заброшенных. Многие, до сих пор не имеют представления как должно выглядеть действующие защитное сооружение для простых граждан. На фото, представленных в этой статье - наглядный пример убежища в отличном состоянии за которым следят.
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