Районное бомбоубежище на консервации

В Москве, таких "районников" - полно и 90% таких объектов в мирное время используется арендаторами. Огромная площадь таких объектов позволяет бизнесу использовать разумно каждый квадратный метр. Поэтому, в таких местах можно увидеть склады, автомобильные парковки, станции технического обслуживания автомобильного транспорта, мастерские, маленькие предприятия и даже рынки!

В нашем случае, удалось побывать на объекте, откуда недавно ушел бизнес, после чего, защитное сооружение законсервировали именно в таком виде, в каком оно должно принимать укрываемых в случае ядерной угрозы.

Сворачиваем не неприметную улочку и видим перед широкий пандус. Спускаемся вниз, включаем освещение в гермотамбуре и делаем первый кадр. Перед нами - пара герметичных ворот и пара простых гермодверей.