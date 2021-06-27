15 ошеломляющих снимков, прямиком из параллельной реальности

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Бывают моменты, когда все вокруг кажется каким-то фантастическим, и мы не можем понять, что в этом мире пошло не так. В этом посте вы увидите кадры, которые на мгновение заставят вас усомниться в реальности происходящего.
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Кода родился и воспитывался на псарне. )))