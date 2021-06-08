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17 кадров, которые точно введут вас в заблуждение

17 кадров, которые точно введут вас в заблуждение (18 фото)

Автор:
08 июня 2021 23:20
Сообщество : ФотоМир
Метки: Заблуждение   Невероятные   Усомниться   взгляд   головоломка   кадры   шутки   
1400
18

Бывают моменты, когда второй взгляд на снимок абсолютно необходим, потому что мы не всегда можете поверить в то, что видим. Освещение, ракурс, забавные совпадения, и конечно же, идеальное время могут сыграть с нашим разумом невероятные шутки, что мы даже вынуждены на миллисекунды усомниться в своем здравом уме! Именно такие головоломные фотографии смотрите далее в посте.

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Метки: Заблуждение   Невероятные   Усомниться   взгляд   головоломка   кадры   шутки   
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Дарвин и аморальная премия Час назад
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