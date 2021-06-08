17 кадров, которые точно введут вас в заблуждение

Бывают моменты, когда второй взгляд на снимок абсолютно необходим, потому что мы не всегда можете поверить в то, что видим. Освещение, ракурс, забавные совпадения, и конечно же, идеальное время могут сыграть с нашим разумом невероятные шутки, что мы даже вынуждены на миллисекунды усомниться в своем здравом уме! Именно такие головоломные фотографии смотрите далее в посте.