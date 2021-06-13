15 ошеломляющих фотографий, которые лучше любого Фотошопа

2026
17
Мы привыкли к тому, что большинство снимков фотографы обрабатывают в программах редактирования. Однако, иногда получаются кадры, которые не требуют никаких улучшений или дополнений — они прекрасны такими, какие они есть. В этом посте вы увидите настоящие шедевры.
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Фотографии из архива бостонской полиции
- 11 примеров художественной силы фотошопа
- 10 мест, где осень выглядит действительно великолепно
- Отберите у них фотошоп: снимки в Инстаграме, от которых хочется плакать
- 33 любопытных фото с просторов сети, которые открывают новый взгляд на мир
38
Понравилось38
Новости партнёров
Нет, ну не буквально же ничего не изменится, я вот перевёрнул.