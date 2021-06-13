FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 5833 поста • 697 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
15 ошеломляющих фотографий, которые лучше любого Фотошопа

15 ошеломляющих фотографий, которые лучше любого Фотошопа (17 фото)

Автор:
13 июня 2021 20:10
Сообщество : ФотоМир
Метки: Ошеломляющие   прекрасны   редактирование   фотографии   фотошоп   шедевры   
2026
17

Мы привыкли к тому, что большинство снимков фотографы обрабатывают в программах редактирования. Однако, иногда получаются кадры, которые не требуют никаких улучшений или дополнений — они прекрасны такими, какие они есть. В этом посте вы увидите настоящие шедевры.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Ошеломляющие   прекрасны   редактирование   фотографии   фотошоп   шедевры   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
693
Алексей Скузлов 2 часа назад
Красотища!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
435
Нога нага 9 минут назад
"Если вы перевЁрнЕте изображение, ничего не изменится" -

Нет, ну не буквально же ничего не изменится, я вот перевёрнул.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
U55R Полчаса назад
Шикарная подборка!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25
Алексей Час назад
Комментарий к фото
Горизонт есть, и он завален
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Супер умная электрическая зубная щетка Oclean X pro Elite Супер умная электрическая зубная щетка Oclean X pro Elite Отберите у них фотошоп: снимки в Инстаграме, от которых хочется плакать Отберите у них фотошоп: снимки в Инстаграме, от которых хочется плакать 35 инстаграммеров, которые здорово переборщили с фотошопом 35 инстаграммеров, которые здорово переборщили с фотошопом 33 любопытных фото с просторов сети, которые открывают новый взгляд на мир 33 любопытных фото с просторов сети, которые открывают новый взгляд на мир 11 примеров художественной силы фотошопа 11 примеров художественной силы фотошопа 10 мест, где осень выглядит действительно великолепно 10 мест, где осень выглядит действительно великолепно
DarSie

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

179183



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Горячие рускоговорящие девушки из Instagram, которые просто обожают видеоигры
2
0
Горячие рускоговорящие девушки из Instagram, которые просто обожают видеоигры
30 фотосравнений, которые могут вас удивить
2
32
30 фотосравнений, которые могут вас удивить
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Джефф Безос полетит в космос 20 июля 2021 года
0
6
Джефф Безос полетит в космос 20 июля 2021 года
Прямо под окном
0
11
Прямо под окном
Супер умная электрическая зубная щетка Oclean X pro Elite
Супер умная электрическая зубная щетка Oclean X pro Elite
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
КОРОТКО о женщинах
8
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#история#факты#Россия#фотографии#комментарии#сша#прошлое
#Юмор#СССР#прикол#животные#война#люди#дизайн#сарказм
#фото#картинки#подборка#сатира#кино#позитив#приколы#сарказм.

На что жалуетесь?

Вернуться