"С серым лицом и отсутствием огонька в глазах": парень рассказал о свиданиях с девушками 30-38 лет - и нарвался на критику

Дима Коваль - стендапер. Ему 30 лет. Шутит он на актуальные темы, используя личный опыт и много мата. Он часто ходит на свидания, используя приложение Тиндер. Он записал видео с частью выступления о свидании с 38-летней девушкой.
Вот ролик на выступление. Внимание, там содержится ненормативная лексика! Дима рассказал о своём опыте встреч с ровесницами, у которых, по словам комика, "серые лица и глаза без огонька", а по вечерам с ними можно говорить лишь о гречке. Также он поделился отрывком свидания с 38-летней женщиной, которая за него заплатила и предложила зайти к себе, но он отказался, волнуясь и называя её тётенькой.
Естественно, женщины стерпеть такого юмора не смогли. На Диму обрушился шквал негатива и осуждения. Более 1 млн человек посмотрели ролик, оставили более 2500 комментариев.
На Диму посыпались различные комментарии от обиженных и униженных мужчин и женщин.
Но кто-то отнёсся с юмором к творчеству, заметив, что комик стал шутить лучше, чем раньше.
А какая адекватная реакция может быть на такой стендап: посмеяться над выступлением или разочароваться в отношении артиста к женщинам?
Многие пытались выставить его незрелым, ведь для него девушки за 30 - уже тёти.
Те, кто уже достиг возраста 30+ признаются, что жизнь стала только лучше и в ней много интересного.
Так что вывод из комментариев один точно есть: после 30 жить хорошо!
Ну и стоит задумать о том, какая разница в возрасте между партнёрами наиболее комфортная.
А как вы думаете, прав 30-летний комик, описывая женщин своего возраста и старше?
Источник:
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Это троллинг.
Причем толстый
P.S. Я написал "Мужчина" с заглавной буквы, т.к. в данном случае Мужчина это статус, а не гендер.
В 30 лет подзаработать в стиле Шурыгиной
Так, что всю жисть шарахаться будут от него
Потом он дальше будет "шутить" о том, что секс и вечеринки уже не самое важное, а можно простопосмотреть телевизор и выспаться, заняться готовкой еды и потом наслаждаться вкусами, поизучать культуры других народов. Проходили есть и взрослые стундуперы.
Стундупер сначала пытается шутить, потом его уводят из зала, пока разъяренный гость не набил ему е*ьло за оскорбление (которое стундупер считает шуткой), потом плачит у психолога на станках из-за "тупого быдла", не понимающего истину искусства. Знаем, проходили. Они все одинаковы.
В моём детстве мы ругались, что петросянщина появилась во времена наших дедов и её пора гнать ссаными лапками, шутки про кредиты-дебиты всем приелись.
Теперь мы можем наблюдать петросянщину 2.0 от камеди и стундупа, где вся эта циганщина создаёт примитивные "проекты" и ходит в гости друг к другу. Как будто мне интересны истории подростка, которому посчастливилось срубить денег и он склеил пару баб или о том, какое плохое правительство. Сам могу подобных ис орий рассказать не мало, мне тоже было когда-то 20 лет.
Вот у сверстниц за 50 действительно бывают серые лица.
Жизнь то у всех разная.
Порой на каком нибудь форуме встретишь мадам и сразу узнаешь, вот с ней в универе учились 30 лет назад.
А на рынке кто то скажет "Привет Виталий не узнаешь меня?" ,и вспоминаешь ,что, где,а это одноклассница ,за тобой сидела в школе.
Причина в другом
ОН обманывает дам, о начала и до конца
Они же такого скотства не ожидают.
.
Обмануть можно любого.
НО он решил сделать этот обман публичным, и подзаработать на этом
Думаю, неверную дорогу выбрал паренёк, в 30-то лет....
Жисть - длинная штука
А тетки "от 30 до 38" это очень распространённая категория, причём уже при должностях.
Попробуй теперь, устройся на нормальную работу....
Остаётся тока как это, который Шаляпин (не настоящий который)