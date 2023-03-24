"С серым лицом и отсутствием огонька в глазах": парень рассказал о свиданиях с девушками 30-38 лет - и нарвался на критику

Вот ролик на выступление. Внимание, там содержится ненормативная лексика! Дима рассказал о своём опыте встреч с ровесницами, у которых, по словам комика, "серые лица и глаза без огонька", а по вечерам с ними можно говорить лишь о гречке. Также он поделился отрывком свидания с 38-летней женщиной, которая за него заплатила и предложила зайти к себе, но он отказался, волнуясь и называя её тётенькой.