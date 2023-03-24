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"С серым лицом и отсутствием огонька в глазах": парень рассказал о свиданиях с девушками 30-38 лет - и нарвался на критику

"С серым лицом и отсутствием огонька в глазах": парень рассказал о свиданиях с девушками 30-38 лет - и нарвался на критику

Автор:
24 марта 2023 08:37
Метки: взрослые девушки   девушки   дима коваль   комик   свидания   стендап   
2296
16

Дима Коваль - стендапер. Ему 30 лет. Шутит он на актуальные темы, используя личный опыт и много мата. Он часто ходит на свидания, используя приложение Тиндер. Он записал видео с частью выступления о свидании с 38-летней девушкой.

Вот ролик на выступление. Внимание, там содержится ненормативная лексика! Дима рассказал о своём опыте встреч с ровесницами, у которых, по словам комика, "серые лица и глаза без огонька", а по вечерам с ними можно говорить лишь о гречке. Также он поделился отрывком свидания с 38-летней женщиной, которая за него заплатила и предложила зайти к себе, но он отказался, волнуясь и называя её тётенькой.


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Естественно, женщины стерпеть такого юмора не смогли. На Диму обрушился шквал негатива и осуждения. Более 1 млн человек посмотрели ролик, оставили более 2500 комментариев.

На Диму посыпались различные комментарии от обиженных и униженных мужчин и женщин.

Но кто-то отнёсся с юмором к творчеству, заметив, что комик стал шутить лучше, чем раньше.

А какая адекватная реакция может быть на такой стендап: посмеяться над выступлением или разочароваться в отношении артиста к женщинам?

Многие пытались выставить его незрелым, ведь для него девушки за 30 - уже тёти.

Те, кто уже достиг возраста 30+ признаются, что жизнь стала только лучше и в ней много интересного.

Так что вывод из комментариев один точно есть: после 30 жить хорошо!

Ну и стоит задумать о том, какая разница в возрасте между партнёрами наиболее комфортная.

А как вы думаете, прав 30-летний комик, описывая женщин своего возраста и старше?

Источник:

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Метки: взрослые девушки   девушки   дима коваль   комик   свидания   стендап   
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20  комментариев
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13k
Мистер Фикс 59 минут назад
Это не юмор.
Это троллинг.
Причем толстый

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65k
doker 5 минут назад
Молодой, "ишчо сопляк" .

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33k
Fat Lynx 10 минут назад
"Более 1 млн человек посмотрели ролик, оставили более 2500 комментариев" - остальное не важно.
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17k
Alex_Ato 11 минут назад
ну теперь-то можно?
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461
adssaf afasffdsga 12 минут назад
Все "стэндаперы" обладают примерно одинаковым "юмором". Не вижу даже смысла ролик этот смотреть - я другие видел, ничего нового точно не узнаю. И смысла чего-то доказывать, стыдить - а зачем? Этому либо насрать, либо он впринципе туповат, либо вместе. Зрители? Ну, наверное, они знали, куда идут - билеты у таких "юмористов" дорогие. Не нравится? Диз + "не рекомендовать" и дальше своей дорогой пошли. Рейтинг в выдаче понизится, следующему уже не покажут.
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2k
Lena Полчаса назад
Представляю как им мама гордится))) сколько ей лет, Дима, 50-60? старуха вообще по твоим меркам
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13k
Kostick Полчаса назад
юмор так себе, а любителя. но вот те камменты от тёток, что такие востребованные, и сидят на сайтах знакомств. что, только на тест драйвы берут?
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786
Андерсен Полчаса назад
Мальчик с о.х.у.е.н.н.ы.м самомнением, но на самом деле мало что из себя представляет. Как раз про таких говорят "Никто и звать никак". В 30 лет ты или уже Мужчина, или мальчик-инфантил. Тебя или уважают, или усмехаются тебе вслед.
P.S. Я написал "Мужчина" с заглавной буквы, т.к. в данном случае Мужчина это статус, а не гендер.
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1k
Andrey G 36 минут назад
Ребёнок решил пошутить про то, что "взрослым" и так известно.
Потом он дальше будет "шутить" о том, что секс и вечеринки уже не самое важное, а можно простопосмотреть телевизор и выспаться, заняться готовкой еды и потом наслаждаться вкусами, поизучать культуры других народов. Проходили есть и взрослые стундуперы.

Стундупер сначала пытается шутить, потом его уводят из зала, пока разъяренный гость не набил ему е*ьло за оскорбление (которое стундупер считает шуткой), потом плачит у психолога на станках из-за "тупого быдла", не понимающего истину искусства. Знаем, проходили. Они все одинаковы.

В моём детстве мы ругались, что петросянщина появилась во времена наших дедов и её пора гнать ссаными лапками, шутки про кредиты-дебиты всем приелись.
Теперь мы можем наблюдать петросянщину 2.0 от камеди и стундупа, где вся эта циганщина создаёт примитивные "проекты" и ходит в гости друг к другу. Как будто мне интересны истории подростка, которому посчастливилось срубить денег и он склеил пару баб или о том, какое плохое правительство. Сам могу подобных ис орий рассказать не мало, мне тоже было когда-то 20 лет.
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19k
Виталий Касандров 43 минуты назад
Нормально все у 38 летних.
Вот у сверстниц за 50 действительно бывают серые лица.
Жизнь то у всех разная.
Порой на каком нибудь форуме встретишь мадам и сразу узнаешь, вот с ней в универе учились 30 лет назад.
А на рынке кто то скажет "Привет Виталий не узнаешь меня?" ,и вспоминаешь ,что, где,а это одноклассница ,за тобой сидела в школе.
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6k
Sanar 49 минут назад
Кто сказал этим малолетним дротерам, что они комики?
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21k
Davy Jones 55 минут назад
Просто такому задроту готовы дать только те дамы, кто полностью разочаровался в жизни, устал от невзгод и не видит просвета в жизни.
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1k
Шурман Час назад
Ну не нравиться то оставь это при себе . Люди ни когда не будут идеальными , с возрастом все уже все давно поняли ( не все но поняли ) .
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