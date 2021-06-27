Спалился: женатый глава британского Минздрава ушел в отставку после поцелуя с любовницей

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А виноваты во всем камеры наблюдения. От их всевидящего ока невозможно скрыться! С другой стороны, кто же крутит романы на рабочем месте?
42-летний глава Министерства здравоохранения вляпался в некрасивую историю.
Женатого мужчину, отца троих детей застукали на работе за адюльтером. Камеры наблюдения записали, как он целовал свою помощницу, на минуточку жену миллионера Оливера Тресса Джину Коладанджело. И хотя инцидент произошел еще весной, огласку получил только сейчас.
Джина Коладанджело
Помимо явной измены недовольство британцев вызвал тот факт, что министр нанял Коладанджело в качестве личного помощника на общественных началах, а позже сам назначил ее в состав совета Минздрава.
А еще жителей туманного Альбиона возмутило, что министр здравоохранения, постоянно твердящий о необходимости соблюдения соцдистанции, даже на работе не может выдержать дисциплину и сам нарушает эпидемиологические требования.
Компрометирующий ролик, на котором министр выходит из кабинета, воровато, как подросток, огладывается по сторонам, а затем целует свою сотрудницу, растиражировали местные СМИ, а позже скриншоты были напечатаны в прессе.
Компрометирующий ролик, на котором министр выходит из кабинета, воровато, как подросток, огладывается по сторонам, а затем целует свою сотрудницу, растиражировали местные СМИ, а позже скриншоты были напечатаны в прессе.
Сам же Хэнкок, прося об отставке в документе, направленном премьер-министру Борису Джонсону, заявил, что его личная жизнь - не главное, что сейчас есть в Британии. Наипервейшей задачей проштравившийся министр считает выход из кризиса, вызванного пандемией COVID-19. "Я приношу извинения за то, что нарушил правила, я прошу прощения у моей семьи и близких за то, что подверг их этому испытанию. Кроме того, в такое время я должен быть с моими детьми", — написал он. "Я разочаровал людей и очень жалею. Я продолжаю работать над тем, чтобы вывести страну из этой пандемии, и был бы благодарен за конфиденциальность для моей семьи в этом личном вопросе", - заявил опозорившийся министр.
После скандала подтянулись те, кому не нравился министр здравоохранения ни как человек, ни как специалист. Бывший советник премьер-министра Бориса Джонсона Доминик Каммингс снова заявил о халатности Хэнкока, который, по его словам, лгал о том, что все старики, покидающие британские больницы, повторно тестируются на коронавирус. Неспособность проверить всех, кто покидает медицинские учреждения, объясняется высоким уровнем смертности среди пожилых и уязвимых категорий жителей. В общем, похоже, Хэнкок попал в крутой замес, и оставка - это лишь начало его приключений.
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Т.е. до его залета никто не был в курсе этого?
Кумовство и коррупция? Не, не слышали, это только в России...
Целовался бы с трансом афроамериканцем, стал бы национальным героем
Коррупция и кумовство как они есть.
Люди везде одинаковы.
И не надо идеализировать европейцев и американцев.
А то нам пытаются пропагандой вбить в голову, что у них там все светлые эльфы и коррупции нет в принципе.
Мало того что министр ушел в отставку, ему будет сложно теперь работу найти. Любые руководные должности теперь закриты.
Укра или описка?
Если укра, то, конечно, вы в сортах коррупции отлично разбираетесь!;)