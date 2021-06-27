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Спалился: женатый глава британского Минздрава ушел в отставку после поцелуя с любовницей

Спалился: женатый глава британского Минздрава ушел в отставку после поцелуя с любовницей (6 фото + 1 видео)

Автор:
27 июня 2021 11:16
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: адюльтре   британия   измена   отставка   поцелуй   
1825
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А виноваты во всем камеры наблюдения. От их всевидящего ока невозможно скрыться! С другой стороны, кто же крутит романы на рабочем месте?

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Метки: адюльтре   британия   измена   отставка   поцелуй   
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26  комментариев
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11k
Евгений Час назад
С одной стороны вроде и жалко мужика - а с другой стороны, ты не м*дак а? У тебя трое детей от твоей женщины - должна же быть какая то ответственность? Если прям всё поменялось и чувства умерли - так разведись и гуляй себе, но не забывай про функцию отца. Так было бы ответственно.
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411
Alexander Kolesnikov Полминуты назад
А были бы в масках, отдалались бы лёгким испугом.
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12k
Паша Эмильевич 3 минуты назад
Спалился: женатый глава британского Минздрава ушел в отставку после поцелуя с любовницейПосмотреть
Спалился: женатый глава британского Минздрава ушел в отставку после поцелуя с любовницей
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6k
Летучий Мыш 14 минут назад
От повезло тётке, то муж миллионер и любовник министр, то... а кстати, что там с ней?
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5k
Leo Sun 18 минут назад
Чтобы он не знал, что везде камеры?.. Не верю)
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13k
Агент Безопасной Национальности 19 минут назад
"министр нанял Коладанджело в качестве личного помощника на общественных началах, а позже сам назначил ее в состав совета Минздрава."
==============
Т.е. до его залета никто не был в курсе этого?
Кумовство и коррупция? Не, не слышали, это только в России...
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863
GoInDown Полчаса назад
Ну понятно негодяй итд, но работа то тут причем. Поражаюсь этому дебилизму, ну отсосала в свое время Моника, ну это ее личное дело.
Целовался бы с трансом афроамериканцем, стал бы национальным героем
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15k
Maks Es Полчаса назад
Британский лев гниёт с головы.
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1k
веселый просто 56 минут назад
Опять Петров с Башировым провели операцию
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4k
Дарвин и аморальная премия 57 минут назад
Может он ее не трахал,а только поцеловал,по дружески
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4k
newegg 59 минут назад
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102
Ви Час назад
Быть [мат]..асом-это нормально! А иметь любовницу-ненормально!!!!!!!!!
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9k
Schandmaul Час назад
ну бывает, чего уж там. Крутить на стороне, поосторожнее надо быть.
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43
ann Час назад
Там общество на новом уровне, они старались и строили эту систему , а тут к ним привалило вот таких вот всяких килиманжар, которые одним махом затянут все назад в пещеру, банальный офисный беспредел, потрахушки и прочие 90тые.
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1k
vagon1 2 часа назад
"что министр нанял Коладанджело в качестве личного помощника на общественных началах, а позже сам назначил ее в состав совета Минздрава."

Коррупция и кумовство как они есть.
Люди везде одинаковы.
И не надо идеализировать европейцев и американцев.
А то нам пытаются пропагандой вбить в голову, что у них там все светлые эльфы и коррупции нет в принципе.
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6k
Артём 2 часа назад
А целовался бы с мужиком, его бы повысили!
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