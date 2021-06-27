Спалился: женатый глава британского Минздрава ушел в отставку после поцелуя с любовницей

А еще жителей туманного Альбиона возмутило, что министр здравоохранения, постоянно твердящий о необходимости соблюдения соцдистанции, даже на работе не может выдержать дисциплину и сам нарушает эпидемиологические требования.



Компрометирующий ролик, на котором министр выходит из кабинета, воровато, как подросток, огладывается по сторонам, а затем целует свою сотрудницу, растиражировали местные СМИ, а позже скриншоты были напечатаны в прессе.