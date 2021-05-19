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Девушка позволила себе высказывание, которое никак не противоречит физиологии, однако критики посчитали его оскорбительным.
Студентку Абертейского шотландского университета в г. Данди могут отчислить за ее нетолерантные высказывания.
Университет Абертей, Данди
Лиза Кеог учится на юридическом факультете. Не так давно в ходе видео- конференции, на которой обсуждалось участие трансгендеров в соревнованиях по смешанным единоборствам, студентка заявила, что женщина с 32-летним уровнем тестостерона в организме "будет генетически сильнее, чем обычная среднестатистическая женщина". И вообще, если говорить о природных отличиях, то, прежде всего, у женщин есть вагина. И это биологический факт, как и то, что физиологически представительницы прекрасного пола более слабые, чем мужчины. Казалось бы, эти абсолютно нормальные сентенции в западном обществе восприняли в штыки.
Lisa Keogh
Сначала на высказывания Лизы обратили внимание однокурсники, которые донесли о словах девушки в учебную часть университета. Началось расследование, в ходе которого студентку подвергли дисциплинарному наказанию. Сейчас обучающаяся на последнем курсе университета Лиза опасается, что может и вовсе не закончить учебное заведение из-за вероятного исключения. И тогда ее мечта стать дипломированным юристом по правам человека разобьется о суровую действительность. Тот самый случай, когда такая специальность есть, а прав, выходит, нет даже на собственное мнение.
Несмотря на то, что позицию Лизы поддерживает Джоанна Черри, член парламента от Юго-Западного Эдинбурга и заместитель председателя партии, не факт, что дело студентки спустят на тормозах, учитывая последние тенденции в западном обществе.
Несмотря на то, что позицию Лизы поддерживает Джоанна Черри, член парламента от Юго-Западного Эдинбурга и заместитель председателя партии, не факт, что дело студентки спустят на тормозах, учитывая последние тенденции в западном обществе.
Между тем, в словах Лизы нет никаких противоречий и лжи. Взять хотя бы спортивные соревнования. Ведь традиционно нормативы для мужчин и женщин отличаются, и это правило сохраняется до сих пор, даже при тенденции к равенству полов. Вот как, к примеру, выглядели результаты ЧМ - 2019 по легкой атлетике в беге на 100 метров. Отборочный норматив для мужчин составил 10,10 секунд. Его спортсмены должны были выполнить в период с 7 сентября 2018 года по 6 сентября 2019 года. В итоге победителем ЧМ-2019 среди мужчин стал Кристиан Коулмэн - стометровку он пробежал за 9,78 секунд. У женщин отборочный норматив был иным: 11, 24 сек. Итоговые соревнования выиграла Шелли-Энн Фрейзер-Прайс с Ямайки с результатом 10,71 сек. Так что там не так с природой?
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И эти люди попрекают нас репрессиями и учат правам человека!? Потрясающее самомнение!
Я так понимаю, что на Западе очень скоро объявят биологию и физиологию ложными науками.
Люди совсем с ума сходят.
За слова о том, что у женщины в первую очередь должна быть вагина, человек подвергается преследованию. Причем не в соцсетях каких-нибудь со стороны шизиков, а вполне себе юридическому преследованию с четкими негативными последствиями!
Жесть!
Именно так должен говорить студент юридического факультета, потому что вагину можно зашить, а хромосому добавить нет, тогда никто бы и не пикнул
Сегодня он женщина, завтра кролик, послезавтра куст сирени...
Во-первых современные чемпионаты потеряли зрелищность- результаты почти одни и те же. Ну добавил бегун одну тысячную к рекорду? И что?
Со всех, кто хочет участвовать в соревнованиях, брать подписку, что уведомлены о вреде допинга.
И пусть принимают!
Никаких различий половых! Сказал мужик- значит мужик! Сказал, что идентифицирует себя женским кустом сирени с планеты Нубиру- милости просим! Все равны!:)
Прикиньте?
Исчезнут всякие бюрократы антидопинговые!
Какой стимул развития получит фармацевтика!
Какими зрелищными будут соревнования - зрители и спонсоры толпами побегут!
Но встречается ещё мутация в Y-хромосоме (точнее, в её гене SRY), когда организм имеет набор хромосом XY, но обладает женскими половыми признаками. Т.е. выглядит как женщина, борода не растёт, есть сиськи, вагина и матка, но обладает мужским набором хромосом. Приэтом организм получается стерильным, ибо не вырабатываются нужные женские гормоны (рожать не может). Называется "синдром Свайера", и встречается с частотой около 1/80.000.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Синдром_Свайераhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Синдром_Свайера
В Европе не превыкать к этому, опыт богатый.