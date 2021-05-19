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"У женщины изначально должна быть вагина": британскую студентку обвинили в дискриминации меньшинств

"У женщины изначально должна быть вагина": британскую студентку обвинили в дискриминации меньшинств (4 фото)

Автор:
19 мая 2021 08:07
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: британия   дискриминация   оскорбление   толерантность   университет   
2802
4
Девушка позволила себе высказывание, которое никак не противоречит физиологии, однако критики посчитали его оскорбительным.

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Метки: британия   дискриминация   оскорбление   толерантность   университет   
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5k
insaider Час назад
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88
LasloKovach 21 минуту назад
Если уж действительно гендерное равенство. то первым делом следует устранить половое разделение в шахматах и шашках, а также в стрельбе, но этого не происходит, а вся борьба за то, чтобы генетичские мужчины имели право выступать в женских соревнованиях.
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1k
vagon1 21 минуту назад
"Сначала на высказывания Лизы обратили внимание однокурсники, которые донесли о словах девушки в учебную часть университета. Началось расследование, в ходе которого студентку подвергли дисциплинарному наказанию. Сейчас обучающаяся на последнем курсе университета Лиза опасается, что может и вовсе не закончить учебное заведение из-за вероятного исключения".

И эти люди попрекают нас репрессиями и учат правам человека!? Потрясающее самомнение!
Я так понимаю, что на Западе очень скоро объявят биологию и физиологию ложными науками.
Люди совсем с ума сходят.
За слова о том, что у женщины в первую очередь должна быть вагина, человек подвергается преследованию. Причем не в соцсетях каких-нибудь со стороны шизиков, а вполне себе юридическому преследованию с четкими негативными последствиями!
Жесть!
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4k
AndreySmall 24 минуты назад
У женщины - вагина, у мужчины - член. У 4идаров - дырки и палки
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4k
aleksei 24 минуты назад
".И вообще, если говорить о природных отличиях, то, прежде всего, у женщин нет “Y” хромосомы».

Именно так должен говорить студент юридического факультета, потому что вагину можно зашить, а хромосому добавить нет, тогда никто бы и не пикнул
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2
TORNADO 24 минуты назад
очень жаль обычных адекватных людей. И о.х.уевание от кровожадности дегенератов. Людям жизни ломают за то, что еще вчера было нормой. Та и сейчас это норма - женщина/мужчина. Просто дэганы бесноватые волю людей хотят подчинить - е.б.аный страх вызвать, чтоб не высказывали свои "крамольные" мыслишки. Ужас
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4k
Мистер Фикс Полчаса назад
Как достал этот шизофренистический бред...

Сегодня он женщина, завтра кролик, послезавтра куст сирени...
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174
Шурман Полчаса назад
Я даже не знаю рад я тому что у нас в городе много арабов или нет , но эти гомосеки прекратили шествия , а еще 10 лет назад устраивали парады , и это мать его Брюссель которых всех учит . Таких людей просто если не шиздят то запинывают , 10 дней дома не был а смотрел на море , приехал и опять звуки полиции и тд . Кто то скажет что здесь все толерантны ? да хер там , шиздят их и по тв не показывают .
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174
Шурман Полчаса назад
К примеру была заварушка в моленбеке , я белый и толпа идет я открываю машину крики я говорю что хочешь ? он ты откуда ? говорю Русский ой братан уезжай мы выпустим . Все машины побиты я проехал свободно
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33k
Антон 36 минут назад
Западная "демократия" в действии. Только костров инквизиции не хватает. И только Россия у этих дебилов остается Мордором.
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5k
Vadim 40 минут назад
Да уберите уже разделение мужчин женщин в спорте и разрешите любой допинг. Очень много мутного вокруг этого.
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237
Борис Колесниченко 44 минуты назад
А у нее точно там вагина есть?) У меня чет сомнения на этот счет.
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122
Елена Букреева Час назад
Вагину как раз гомосекам делают хирурги. Вот яичники или хромосомы - дело другое.
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1k
Peter Griffin Час назад
И никак иначе!
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2k
Юлия Ч Час назад
Мужской и женский организмы отличаются XX- и XY- половыми хромосомами. Пока наука не доросла до того, чтобы менять себя на уровне ДНК. Все заявления об изменении пола сводятся к мутантам, искалеченным ненужной гормонотерапией и ампутацией половых органов.
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434
Павел Ру Час назад
Не ни одной "бывшей женщины", побеждающей на мужских соревнованиях. Казалось бы, при этом и рассуждать не о чем больше. Но мы живем в мире двойных стандартов, где черное частенько называют белым. Все ради уменьшения населения.
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2k
смт 2 часа назад
Сказала всё правильно. Но как же убого выглядят перекаченные губы, девчонки, зачем вы это делаете? Похожи на кря-кря.
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10k
Сергей 2 часа назад
Ждём махач между трансгендерами и феминистками
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721
pbkadastr2008 2 часа назад
Эт чо, у мужика, стало быть, должен иметься МПХ? А без него нельзя, что ли? С ума посходили все...
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130
Nane First NameLast pbkadastr2008 Час назад
А если будет два МПХ - то вдвойне мужик
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15k
Maks Es 2 часа назад
А у мальчика должен быть писюн. Кто мне за это минус поставит, тот настоящий гейропеец!
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9k
Kucher 2 часа назад
На костёр её!!!
В Европе не превыкать к этому, опыт богатый.
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