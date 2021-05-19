Сначала на высказывания Лизы обратили внимание однокурсники, которые донесли о словах девушки в учебную часть университета. Началось расследование, в ходе которого студентку подвергли дисциплинарному наказанию. Сейчас обучающаяся на последнем курсе университета Лиза опасается, что может и вовсе не закончить учебное заведение из-за вероятного исключения. И тогда ее мечта стать дипломированным юристом по правам человека разобьется о суровую действительность. Тот самый случай, когда такая специальность есть, а прав, выходит, нет даже на собственное мнение.



Несмотря на то, что позицию Лизы поддерживает Джоанна Черри, член парламента от Юго-Западного Эдинбурга и заместитель председателя партии, не факт, что дело студентки спустят на тормозах, учитывая последние тенденции в западном обществе.