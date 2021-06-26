В Ленинградской области прошел сплав на надувных женщинах

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В посёлке Лосево в рамках фестиваля «Вуокса – Смена поколений 2021» состоялся весьма необычный сплав. А вы думали, для чего нужны эти надувные тётки из магазинов для взрослых?
Началось все в далеком 2002 году, тогда компания друзей, совершая велопоход, придумала, идею чисто мужского мероприятия для 1 апреля. А народ взял и поверил, вот так и началась история «Bubble Baba Challenge». Первый заплыв на резиновых женщинах состоялся 24.08.2003, тогда в соревнованиях приняло участие 70 человек.
С тех пор сплав по Лосевскому порогу на надувных тётках из секс-шопа проходил ежегодно аж до 2011 года. С каждым годом его популярность только увеличивалась, а количество участников достигло 600 человек.
Но вот с 2012 года соревнования все никак не получалось провести. То мосты ремонтировали, то другие административные причины находились. Но сама идея не покидала сердца заядлых участников.
В этом году «Bubble Baba Challenge» прошел в 10 раз, несмотря на 18-летний возраст.
26 июня в рамках «Bubble Baba Challenge – 2021» состоялся традиционный Вело-ББЧ-заезд — покатушка от «МЕГА Парнас» до Лосево на велосипедах с надувными женщинами на багажнике/рюкзачке.
По Новоприозерскому шоссе в Ленинградской области участники сплава перевозили спортивный инвентарь, шокируя автомобилистов.
Сам же сплав состоялся на Лосевских порогах.
Строгость правил зашкаливала! Были запрещены живые женщины (мужчины) в качестве плавсредств, любые средства, пригодные для гребли (вёсла, миски, крышки и пр.), ласты и другие схожие приспособы. Горячительные напитки для участников не допускались.
Каким-либо способом крепить к себе резиновую женщину (завязывать её ноги у себя на животе, запихивать её под спасжилет, под номер участника и прочее) — запрещалось! Также нельзя было сдувать женщину и связывать её руки и/или ноги между собой. Женщина должна оставаться женщиной, а не быть сдутой тряпочкой! Нарушившие этот пункт не были допущены к старту.
Каким-либо способом крепить к себе резиновую женщину (завязывать её ноги у себя на животе, запихивать её под спасжилет, под номер участника и прочее) — запрещалось! Также нельзя было сдувать женщину и связывать её руки и/или ноги между собой. Женщина должна оставаться женщиной, а не быть сдутой тряпочкой! Нарушившие этот пункт не были допущены к старту.
При этом пол участников был совершенно неважен. Зачёт — раздельный, то есть мужской и женский.
Вот так первоапрельская шутка превратилась в серьезное спортивное соревнование.
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А когда в Раиссе, то это другое и нужно понимать...
Вообще, каждый раз, как там проезжаю, любуюсь этим потоком. Честно говоря, я б туда не сунулся, слишком бурное течение, да и глубина, наверное, небольшая совсем. Долбанет о камень и никакая баба не поможет.