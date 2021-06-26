В Ленинградской области прошел сплав на надувных женщинах

Строгость правил зашкаливала! Были запрещены живые женщины (мужчины) в качестве плавсредств, любые средства, пригодные для гребли (вёсла, миски, крышки и пр.), ласты и другие схожие приспособы. Горячительные напитки для участников не допускались. Каким-либо способом крепить к себе резиновую женщину (завязывать её ноги у себя на животе, запихивать её под спасжилет, под номер участника и прочее) — запрещалось! Также нельзя было сдувать женщину и связывать её руки и/или ноги между собой. Женщина должна оставаться женщиной, а не быть сдутой тряпочкой! Нарушившие этот пункт не были допущены к старту.

2021-06-26T17:18:23+03:00