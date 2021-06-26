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В Ленинградской области прошел сплав на надувных женщинах

В Ленинградской области прошел сплав на надувных женщинах (5 фото + 6 видео)

Автор:
26 июня 2021 17:18
Метки: Лосево   Лосевский порог   баблбаба   велозаезд   видео   надувная резиновая женщина   сплав   
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В посёлке Лосево в рамках фестиваля «Вуокса – Смена поколений 2021» состоялся весьма необычный сплав. А вы думали, для чего нужны эти надувные тётки из магазинов для взрослых?

Источник:

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Метки: Лосево   Лосевский порог   баблбаба   велозаезд   видео   надувная резиновая женщина   сплав   
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9  комментариев
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638
анатолий горленко 52 минуты назад
Чем бы дитя не тешилось, лишь бы водки не просило.
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224
Владимир Г. 4 минуты назад
Если бы это провели в Европе, сдесь начался бы срач, мол больные, педики, извращенцы и т.д.
А когда в Раиссе, то это другое и нужно понимать...
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489
Миша 9 минут назад
А чо там, ужрались пивом безалкогольным, и по бабам
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33k
Лесли 🥰 18 минут назад
Интересно, а тёток резиновых куда потом? Загрязняют природу? Или как?)
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9k
K7OO Полчаса назад
Первый раз это, наверное, очень весело, свежо и креативно. Потом вся эта фигня неизбежно превращается в унылый тупняк для любителей регулярно слушать один и тот же анекдот.
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5k
Ruk Полчаса назад
участвовал давно, было прикольно, много позитивного народа, у большого камня страшно. не знал что проводят, поехал бы

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9k
Кыся Полчаса назад
А естественным методом крепить разрешено? Ну в смысле, палка в дырку...

Вообще, каждый раз, как там проезжаю, любуюсь этим потоком. Честно говоря, я б туда не сунулся, слишком бурное течение, да и глубина, наверное, небольшая совсем. Долбанет о камень и никакая баба не поможет.
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17k
Vital Idol 40 минут назад
т.е вход в сексшоп детям до 18 запрещен, а малолеткам смотреть на это можно...
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28k
a.fey 46 минут назад
Теперь, после всего, что было, спортсмены, просто, обязаны на них жениться.
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