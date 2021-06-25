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Блогера из Уфы избили и заставили извиняться на камеру за интимные вопросы о мусульманских девушках

Блогера из Уфы избили и заставили извиняться на камеру за интимные вопросы о мусульманских девушках (6 фото + 2 видео)

Автор:
25 июня 2021 18:31
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Вдовин   Наказали   блогер   видео   извинения   
634
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2
Глеб Вдовин снимает свои видео в форме опросов, подходя на улицах к девушкам и задавая им вопросы о сексе. Однажды он решил поинтересоваться интимной жизнью мусульманок и, кажется, пожалел.

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Метки: Вдовин   Наказали   блогер   видео   извинения   
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25  комментариев
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8k
Majul 55 минут назад
Почему всегда при упоминании термина "блогер" на ум сразу приходит "имбецил"?
Лишнее тому подтверждение.
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6
Aleksix Al 36 секунд назад
И блогеры х... хороши и кавказцы некоторая часть. Но в данном случае кавказцы молодцы. Лично дал бы такому если подошел к дочке
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33k
Alex 10 минут назад
Насрать на тех и на других. Лучше их вообще не было
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4k
Иван 13 минут назад
Слава Аллаху чурки не знают про порнхаб.
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28k
Snork Snorkoff Полчаса назад
Самое печальное, это мумуепство наших мужиков. Они должны были первыми его поймать и отмудохать.
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43k
parallax Полчаса назад
По моему тут все хороши. Один с тупыми и пошлыми вопросами, другие со своей пещерно-племенной дикостью.
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4k
ron 42 минуты назад
Вести блог - убого
Педалировать тему секса в блоге - грязно
Унижать девушек в блоге - гадко
Огрести в реале за свою деятельность - бесценно!
)))
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5k
Александр Иванов 44 минуты назад
Дикари обыкновенные.
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4k
RomaXz 54 минуты назад
Кавказское быдло
Жаль, что их не найдут и не посадят, или обратно в горы не вышлют, хотя бы.
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2k
Spanki 57 минут назад
Не, ну герой конечно, а что же он среди мусульман мужиков опрос не проводил? Ну типа, даете ли вы своей жене в рот, ну и так далее ?..
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15k
Maks Es 57 минут назад
1. Пошел в полицию, написал заявление.
2. Пошел в больницу, снял побои.
3. Животные, избившие тебя, уезжают на 5-ку минимум. При грамотном адвокате - ещё и извиняются и оплачивают увечья и моральный ущерб
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1k
Любушка 57 минут назад
За дело! Теперь тебя, утырок, будут отлавливать всегда и везде. А по вечерам сиди рядом с мамой. Умиляет, когда подобие мужчины пытается разглагольствовать о мужских поступках.
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911
Stranger2018 Час назад
У т.н. блогеров одна цель - это упороть какую нибудь дичь (чем тупее - тем лучше), отгрести за это жестких пилюлей, потом с кроваво-сломаным носом извиняться за свой идиотизм. И всё это обязательно снимать на камеру...
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