Блогера из Уфы избили и заставили извиняться на камеру за интимные вопросы о мусульманских девушках

После любитель хайпа пожаловался, что его били двое кавказцев, и вообще, все было не по-человечески. Он посетовал, что прохожие не стали вмешиваться в происходящее. Вдовин недоумевает: он же извинился за свои высказывания, зачем надо было продолжать бить?

2021-06-25T18:31:38+03:00