Блогера из Уфы избили и заставили извиняться на камеру за интимные вопросы о мусульманских девушках

634
6
2
Глеб Вдовин снимает свои видео в форме опросов, подходя на улицах к девушкам и задавая им вопросы о сексе. Однажды он решил поинтересоваться интимной жизнью мусульманок и, кажется, пожалел.
Глеб Вдовин - блогер, который строит свои видео в форме опросов, задавая респондентам вопросы о сексе.
Круг интереса парня не выходит за пределы интимной сферы- по крайней мере, все видео на его ютуб-канале посвящены исключительно постельной жизни.
Недавно Вдовин захотел узнать подробности интимной жизни мусульманок (в частности, почему девушки не любят оральный секс), и это явно было лишним. Блогера нашли и наказали, а потом выбили из него извинения.
После любитель хайпа пожаловался, что его били двое кавказцев, и вообще, все было не по-человечески. Он посетовал, что прохожие не стали вмешиваться в происходящее. Вдовин недоумевает: он же извинился за свои высказывания, зачем надо было продолжать бить?
В соцсетях избитого не пожалели.
Офигенное достоинство, вдвоём избить человека на улице и начать его душить— Вацлав Ирминсуль (@mOlUI7zMr6B62OP) June 25, 2021
Источник:
Ссылки по теме:
- Ещё один «храбрый блогер» обозвал Кадырова шайтаном
- Очередной блогер, обозвавший Кадырова, извинился и выпилил себя из соцсетей: видео
- Назвавший Кадырова шайтаном подросток извинился и исчез из соцсетей
- Стало известно, каким образом "звёзды" добавляют себе сияния: видео
- Блогерша из Ровно на спор разделась до купальника и устроила дефиле в троллейбусе
34
Понравилось34
Новости партнёров
Лишнее тому подтверждение.
Педалировать тему секса в блоге - грязно
Унижать девушек в блоге - гадко
Огрести в реале за свою деятельность - бесценно!
)))
2. Пошел в больницу, снял побои.
3. Животные, избившие тебя, уезжают на 5-ку минимум. При грамотном адвокате - ещё и извиняются и оплачивают увечья и моральный ущерб