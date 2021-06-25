Блогерша из Ровно на спор разделась до купальника и устроила дефиле в троллейбусе

Сложно сказать, удивились ли пассажиры в транспорте этому трюку - судя по ролику, который снимала подруга блогерши, особого внимания на полуголую девушку никто не обратил. Вспылила лишь кондуктор, т.к. пассажирка оказалась без маски. "Девушки, маску надеваем... Я спрашиваю, где ваша маска? Что это делается? Так, маску надевай, бегом! Что это крутится?! Так, на остановке высадить... Маски нет, одевать не хочет. Смотрите, красапета!" - бубнила она, пока блогерша позировала перед камерой.