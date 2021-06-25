Блогерша из Ровно на спор разделась до купальника и устроила дефиле в троллейбусе

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Но кондуктора голый зад девушки не смутил. Единственное, что не понравилось даме, обилечивающей пассажиров, - отсутствие на девушке маски.
Давно известно, что ради хайпа блогеры готовы на все. Екатерина Крылова, известная под псевдонимом Катя Майами, к примеру, разделась в салоне троллейбуса до купальника.
Сложно сказать, удивились ли пассажиры в транспорте этому трюку - судя по ролику, который снимала подруга блогерши, особого внимания на полуголую девушку никто не обратил. Вспылила лишь кондуктор, т.к. пассажирка оказалась без маски. "Девушки, маску надеваем... Я спрашиваю, где ваша маска? Что это делается? Так, маску надевай, бегом! Что это крутится?! Так, на остановке высадить... Маски нет, одевать не хочет. Смотрите, красапета!" - бубнила она, пока блогерша позировала перед камерой.
Судя по видео, кондуктор еле сдерживалась, чтобы не настучать оголившейся девчонке по ее филейной части.
Реакция соцсетей
В 2014 году 17-летняя Екатерина Крылова стала мисс Ровенская область, и с тех пор продолжает эпатировать публику. Правда, на ее выходки обращают внимание не все - взять хотя бы пассажира у окна.
А кому она мешает? Да и стройная, красивая. Вот если бы та тётка разделась...— антон чуладис (@anton79chuladis) June 24, 2021
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А болтающийся слитный купальник с дырками хорош только на стоячую грудь.