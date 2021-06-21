92-летняя британка создала вязаную копию Сандрингемского дворца

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Британская пенсионерка связала резиденцию своей королевы. Маленький вязаный дворец был показан на выставке в графстве Норфолк.
Все бабушки любят вязать: кто-то вяжет своих соседей, а кто-то ― целые дворцы. Маргарет Симен живет в городе Грейт-Ярмут, и она связала Сандрингемский дворец, который принадлежит британским монархам. Работа 92-летней старушки впечатляет своими масштабами: резиденция больше пяти метров в длину.
Маргарет увлеклась вязанием несколько лет назад после смерти мужа
Тогда она вступила клуб по вязанию и начала активно вязать
А в 2019 году Симен решила сделать что-то для благотворительности
Старушка подумала, что было бы прекрасно, если бы ее хобби принесло кому-то пользу
Поэтому она решила связать одну из резиденций британских монархов
Выбор пал на дворец Сандрингем в Норфолке, так как сама Маргарет из Норфолка
Над дворцом старушка работала около двух лет, особенно в период коронавирусной изоляции
В среднем Маргарет вязала по 10-12 часов в день
Ей даже сложно сказать, сколько ушло пряжи на это творение
Готовый дворец получился в длину пять с половиной метров, а в ширину почти два метра
Выставка, в которой участвовала Симен, собирает деньги для местных больниц
А вот и сам Сандрингемский дворец, где Елизавета II любит уединяться с семьей на Новый год.
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