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92-летняя британка создала вязаную копию Сандрингемского дворца

92-летняя британка создала вязаную копию Сандрингемского дворца (13 фото)

Автор:
21 июня 2021 08:53
Сообщество : ФотоМир
Метки: бабушка   в мире   вязание   дворец   люди   фото   
84
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Британская пенсионерка связала резиденцию своей королевы. Маленький вязаный дворец был показан на выставке в графстве Норфолк.

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Метки: бабушка   в мире   вязание   дворец   люди   фото   
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