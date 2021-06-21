92-летняя британка создала вязаную копию Сандрингемского дворца

Все бабушки любят вязать: кто-то вяжет своих соседей, а кто-то ― целые дворцы. Маргарет Симен живет в городе Грейт-Ярмут, и она связала Сандрингемский дворец, который принадлежит британским монархам. Работа 92-летней старушки впечатляет своими масштабами: резиденция больше пяти метров в длину.

Маргарет увлеклась вязанием несколько лет назад после смерти мужа

Тогда она вступила клуб по вязанию и начала активно вязать

А в 2019 году Симен решила сделать что-то для благотворительности

Старушка подумала, что было бы прекрасно, если бы ее хобби принесло кому-то пользу

Поэтому она решила связать одну из резиденций британских монархов

Выбор пал на дворец Сандрингем в Норфолке, так как сама Маргарет из Норфолка

Над дворцом старушка работала около двух лет, особенно в период коронавирусной изоляции

В среднем Маргарет вязала по 10-12 часов в день

Ей даже сложно сказать, сколько ушло пряжи на это творение

Готовый дворец получился в длину пять с половиной метров, а в ширину почти два метра

Выставка, в которой участвовала Симен, собирает деньги для местных больниц

А вот и сам Сандрингемский дворец, где Елизавета II любит уединяться с семьей на Новый год.