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Жаркие снимки: пляжная мода граждан СССР

Жаркие снимки: пляжная мода граждан СССР (29 фото)

Автор:
24 июня 2021 20:47
Метки: СССР   люди   отдых   страна   фотографии   
1629
29
Солнце, воздух и вода- наши лучшие друзья!

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Метки: СССР   люди   отдых   страна   фотографии   
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3  комментария
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81k
Taras Kozalupko 2 часа назад
1950-е, Крым, тетушка моего отца с мужем и дочкой.
За плечами финская, Отечественная от начала до конца.
Встали так для фото, чтобы не было видно - супруг без ноги.
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11k
ss 3 часа назад
Какая фемина на первой!!! Я в восхищении!!!
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