Жаркие снимки: пляжная мода граждан СССР

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Солнце, воздух и вода- наши лучшие друзья!
3.
Комсорг 1 курса Института государственного права и управления Наталья Земцова на отдыхе в Анапе. Неизвестный автор, 22 июля 1938 года, Краснодарский край, г. Анапа, из архива пользователя Leonoro Karel.
4.
Первые советские курортники. Неизвестный автор, 24 июля 1929 года, Грузинская ССР, г. Батуми, из архива Александра Вадимовича Бунькина.
14.
Юрий Гагарин на Цейлоне. Николай Смирнов, 29 ноября 1961 года, Доминион Цейлон, иллюстрация к книге «По орбите дружбы» Николая Ивановича Смирнова из его архива, которую прислала Ирина Смирнова.
16.
Советский геолог Нинель Афанасьева на Кубе на пляже. Неизвестный автор, 1963 - 1964 год, Республика Куба, г. Гавана, из архива Владимира Александровича Карлова.
17.
«Когда на Урале плюс 30 градусов, идем к воде». Эдуард Эттингер, 1971 год, Свердловская обл., МАММ/МДФ.
19.
Мастер водно-моторного спорта Курушина. Валентин Хухлаев, 1967 год, из архива Валентина Хухлаева
27.
Владимир Карлов на пляже. Ольга Карлова, 30 августа 1982 года, Крымская обл., г. Алупка, из архива Владимира Александровича Карлова.
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Метки: СССР люди отдых страна фотографии
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