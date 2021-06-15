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Пенсионерка занялась спортом, и в 90 лет её фигура стала вызывать зависть у молодёжи

Пенсионерка занялась спортом, и в 90 лет её фигура стала вызывать зависть у молодёжи (4 фото + 2 видео)

Автор:
15 июня 2021 21:25
Сообщество : Истории
Метки: Япония   бабушка   старость   тренер   фигура   фитнес   
1427
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Глядя на эту подтянутую бабулю и не скажешь, что она уже разменяла 10-й десяток лет. Японка Такишима Мики всегда была дамой в теле, но всё изменилось в 65 лет, когда супруг сделал ей замечание насчет фигуры.

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Метки: Япония   бабушка   старость   тренер   фигура   фитнес   
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16  комментариев
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−54
vova old Час назад
всё лучше чем на лавочке сидеть И несмотря на то что доктора рассказывают, стакан вина в день ей не вредит ибо на ночь
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18k
Alf 14 минут назад
Японка описала свой распорядок дня, и он выглядит нелегко даже для молодых людей. Женщина ложится спать около 23 часов, а встаёт в 3 часа ночи. В 4 часа она выходит на прогулку практически в любую погоду.
Экономия на сне, это не хорошо. От такого распорядка дня, можно и концы отдать.
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86
Nane First NameLast Полчаса назад
Ну что ещё можно сказать такой спортивной бабуле? Физкульт-привет!
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42k
doker 43 минуты назад
Наверное, мужик помер.
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410
Миша 44 минуты назад
В 90 лет её фигура стала... Успехов ей, но не понимаю чего ей карячится, за 5 лет похоронят с афигительной фигурой, лучше бы спокойно доживала, экибаны мастерила...
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86
Nane First NameLast Миша Полчаса назад
Я вам расскажу секрет. Но даже в таком возрасте ЛЮБОЙ человек считает себя 18-тилетним.
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1k
zu4ara 48 минут назад
Сначала, если доживу до 65 , то сразу начну пешком ходить(не на машине) и питаться правильно, а сейчас пока времени нет... (может даже старый поеду на Байкал посмотреть, если успею)
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23k
Владимир 58 минут назад
Япона-мама..
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27k
Антон Час назад
Молодец бабка. Но без оксаны тут явно не обошлось
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9k
Вася Час назад
и нахера себя превращать в ломовую лошадь ?
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100
комнатный сибиряк Вася Час назад
Это как наркотик, затягивает, это её не напрягает, в старости многие начинают спортом заниматься чтоб как то время убить
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81k
Taras Kozalupko Час назад
Дык поди помер её самурай, ей делать нех, вот и ходит бабка в качалку
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