Японка описала свой распорядок дня, и он выглядит нелегко даже для молодых людей. Женщина ложится спать около 23 часов, а встаёт в 3 часа ночи. В 4 часа она выходит на прогулку практически в любую погоду. Сначала проходит 4 км, а потом пробегает трусцой ещё 3. Обычно это занимает около 2 часов. К 7 часам она плотно завтракает пищей, богатой белками (рыба, яйца). Далее пенсионерка занимается домом, делает растяжку. Обед обычно состоит из фруктов. По словам женщины, если она плотно пообедает, то её сразу тянет спать, чего делать категорически нельзя. После обеда она даёт занятия в течение двух часов, а если их по расписанию нет, то занимается самостоятельно.



Ужин пенсионерки состоит из супа, мяса, тушёных овощей, также она обычно выпивает бокал красного или белого вина.