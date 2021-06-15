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Глядя на эту подтянутую бабулю и не скажешь, что она уже разменяла 10-й десяток лет. Японка Такишима Мики всегда была дамой в теле, но всё изменилось в 65 лет, когда супруг сделал ей замечание насчет фигуры.
Такишима всю жизнь была домохозяйкой и заботилась о муже, детях и внуках. Она любила вкусно приготовить еду и не менее вкусно поесть.
Поворотным моментом в её жизни стало решение заняться спортом после слов мужа о чересчур пышной фигуре. К 70 годам женщина похудела на 15 кг, но решила не останавливаться на достигнутом. В 79 лет она решилась на тренировки с личным тренером в фитнес-зале.
Поворотным моментом в её жизни стало решение заняться спортом после слов мужа о чересчур пышной фигуре. К 70 годам женщина похудела на 15 кг, но решила не останавливаться на достигнутом. В 79 лет она решилась на тренировки с личным тренером в фитнес-зале.
Её тренер, он же владелец фитнес-центра, заприметил бодрую и целеустремлённую бабулю и - в 87 лет - предложил ей самой стать фитнес-инструктором.
Уже на протяжении трёх лет Такишима ведёт групповые занятия у 40-, 50- и 60-летних японцев, давая им стимул своим уникальным примером. Из-за пандемии уроки перешли в онлайн.
Известно, что в Японии очень много долгожителей, но Такишима Мики побила все рекорды и является самым возрастным тренером.
Японка описала свой распорядок дня, и он выглядит нелегко даже для молодых людей. Женщина ложится спать около 23 часов, а встаёт в 3 часа ночи. В 4 часа она выходит на прогулку практически в любую погоду. Сначала проходит 4 км, а потом пробегает трусцой ещё 3. Обычно это занимает около 2 часов. К 7 часам она плотно завтракает пищей, богатой белками (рыба, яйца). Далее пенсионерка занимается домом, делает растяжку. Обед обычно состоит из фруктов. По словам женщины, если она плотно пообедает, то её сразу тянет спать, чего делать категорически нельзя. После обеда она даёт занятия в течение двух часов, а если их по расписанию нет, то занимается самостоятельно.
Ужин пенсионерки состоит из супа, мяса, тушёных овощей, также она обычно выпивает бокал красного или белого вина.
Ужин пенсионерки состоит из супа, мяса, тушёных овощей, также она обычно выпивает бокал красного или белого вина.
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Экономия на сне, это не хорошо. От такого распорядка дня, можно и концы отдать.
А в остальном - ... Вспоминается эпизод из фильма "Небесный суд", где патологоанатом как раз на эту тему и говорит))) Мол, почему, например, к стоматологу люди тщательно готовятся, в порядок себя приводят, а к нам - нет?