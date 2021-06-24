FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 7141 пост • 1219 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Итальянские таможенники конфисковали яйцо динозавра возрастом 159 миллионов лет

Итальянские таможенники конфисковали яйцо динозавра возрастом 159 миллионов лет (5 фото)

Автор:
24 июня 2021 08:03
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: археология   динозавры   италия   новости   таможня   яйцо динозавра   
512
5

Яйцо обнаружили упакованным в воздушно-пузырчатую пленку внутри посылки из Малайзии. Археологи постановили, что оно принадлежит к роду динозавров, которые жили около 159 миллионов лет назад.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: археология   динозавры   италия   новости   таможня   яйцо динозавра   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
237
Мурчелло Полчаса назад
Знал бы динозавр,что будут делать с его яйцом через 159 миллионов лет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Закрыться или привиться: вот в чем вопрос Закрыться или привиться: вот в чем вопрос Ученые определили, что тираннозавр передвигался медленнее человека Ученые определили, что тираннозавр передвигался медленнее человека Итальянец 15 лет не ходил на работу, получая зарплату Итальянец 15 лет не ходил на работу, получая зарплату Ученые открыли новый вид динозавра Ученые открыли новый вид динозавра Знаменитые каналы Венеции пересохли из-за отливов Знаменитые каналы Венеции пересохли из-за отливов В Китае ученые нашли останки динозавра, сидящего на яйцах В Китае ученые нашли останки динозавра, сидящего на яйцах
Mr. Jingles

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

277297



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
10 интересных фактов об интеллекте лесных обезьян
0
25
10 интересных фактов об интеллекте лесных обезьян
Без детей и не спавшая с "черными": в соцсетях возмутились требованиям парня с сайта знакомств
2
284
Без детей и не спавшая с "черными": в соцсетях возмутились требованиям парня с сайта...
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Вдова Бориса Грачевского рассказала о последнем разговоре с ним
0
10
Вдова Бориса Грачевского рассказала о последнем разговоре с ним
Авария дня. Смертельный поворот не туда
0
3
Авария дня. Смертельный поворот не туда
«Обманул всех своих баб!» Айза из-за скандала с Гуфом выложила переписку (16 фото)
«Обманул всех своих баб!» Айза из-за скандала с Гуфом выложила переписку (16 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Сосед, разрывающий пасть писающему мальчику
3
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#СССР#подборка#интересное#футбол#дтп#Москва#приколы#ВОВ#фотографии
#фото#факты#история#автомобили#война#авто аварии#животные#Разное#картинки#в мире
#интересно#прикол#Россия#люди#аварии#автомир#кино#Украина#смешно#авария дня

На что жалуетесь?

Вернуться