Итальянские таможенники конфисковали яйцо динозавра возрастом 159 миллионов лет

Яйцо обнаружили упакованным в воздушно-пузырчатую пленку внутри посылки из Малайзии. Археологи постановили, что оно принадлежит к роду динозавров, которые жили около 159 миллионов лет назад.
В воскресенье, 13 июня, Агентство таможни и государственной монополии Италии рассказало о потрясающей находке на Facebook. Работники международного аэропорта в Бергамо обнаружили доисторическое яйцо динозавра, которое незаконно ввезли в страну из Малайзии. «Даже динозавры проходят таможню», – пошутили представители агентства в посте на Facebook.
«В рамках проверки товаров электронной торговли, направленной на борьбу с незаконным ввозом товаров, мы обнаружили в посылке подлинное окаменелое яйцо, покрытое твердым осадоком… вместе с сертификатом происхождения сомнительной подлинности, выданным организацией, которая, как оказалось, не существует».
Яйцо обнаружили в стандартной картонной транспортной коробке, которую после сортировки доставили в таможенный отдел международной электронной торговли. Диаметр яйца составляет примерно 13 сантиметров, оно было упаковано в воздушно-пузырчатую пленку. По словам таможенников, посылка пришла в Бергамо из Малайзии, хотя они полагают, что изначально ее отправили из Китая.
Сотрудники таможни не смогли отследить отправителя, но смогли связаться с предполагаемым получателем, который, по их словам, отказался от посылки, что позволило им сменить ее статус на «отказ от получения» и передать яйцо государству. Правительство Италии заявило, что намерено передать яйцо в музей естествознания.
Управление археологии, изящных искусств и ландшафтов Италии постановило, что яйцо принадлежит роду шунозавров, которые проживали на Земле 159 миллионов лет назад в конце юрского или раннего мелового периода.
Палеонтологи обнаружили шунозавра в Китае только в 1977 году, а официально классифицировали его лишь в 1983. Название означает «ящерица Шу», а «Шу» – древнее название китайской провинции Сычуань, где обнаружили первую подобную окаменелость.
Окаменелости шунозавров считаются крайне редкими. Организации по всему миру, включая Управление археологии, изящных искусств и ландшафтов Италии, пытаются помешать торговцам, которые стремятся заработать на их продаже. Однако контрабандисты не оставляют попыток. В 2007 году иммиграционное и таможенное управление США обнаружило на аукционе в Калифорнии целых 22 яйца динозавров. Предполагалось, что они также прибыли из Китая.
Источник:
- В Китае ученые нашли останки динозавра, сидящего на яйцах
- Ученые определили, что тираннозавр передвигался медленнее человека
- В Италии с высоты рухнула кабина фуникулёра: фото и видео с места трагедии
- Ученые открыли новый вид динозавра
- Итальянец 15 лет не ходил на работу, получая зарплату
Понравилось13