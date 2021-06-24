Итальянские таможенники конфисковали яйцо динозавра возрастом 159 миллионов лет

В воскресенье, 13 июня, Агентство таможни и государственной монополии Италии рассказало о потрясающей находке на Facebook. Работники международного аэропорта в Бергамо обнаружили доисторическое яйцо динозавра, которое незаконно ввезли в страну из Малайзии. «Даже динозавры проходят таможню», – пошутили представители агентства в посте на Facebook.

«В рамках проверки товаров электронной торговли, направленной на борьбу с незаконным ввозом товаров, мы обнаружили в посылке подлинное окаменелое яйцо, покрытое твердым осадоком… вместе с сертификатом происхождения сомнительной подлинности, выданным организацией, которая, как оказалось, не существует».