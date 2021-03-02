Знаменитые каналы Венеции пересохли из-за отливов

Синоптики сообщают, что в начале недели уровень воды в Венеции может снизиться до 50 сантиметров, но уже к выходным приливы должны вернуться к нормальному состоянию. В январе 2018 года уровень воды снизился еще сильнее — на 66 сантиметров. Рекорд же принадлежит отливам в феврале 2008 года, когда уровень воды упал на 84 сантиметра. На фото ниже: отливы в январе 2018 года.