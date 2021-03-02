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Знаменитые каналы Венеции пересохли из-за отливов

Знаменитые каналы Венеции пересохли из-за отливов (12 фото + 1 видео)

Автор:
02 марта 2021 17:07
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: венеция   гондолы   засуха   италия   каналы Венеции   новости   
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В эти выходные из-за отливов и отсутствия дождей уровень воды в Венецианской лагуне снизился до почти рекордных значений. В результате каналы Венеции пересохли уже второй раз за последние три года, и знаменитые гондолы теперь лежат в грязных канавах. В субботу уровень воды снизился на 48 сантиметров, и синоптики ожидают, что вода продолжит уходить в течение недели.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: венеция   гондолы   засуха   италия   каналы Венеции   новости   
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11  комментариев
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3k
Горожанин Час назад
Судя по фото, в Венеции не каналы... а какие-то мелкие арыки.
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13k
_delphin_ 4 минуты назад
Путь ездят как во всей Италии)
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1k
Алексей 14 минут назад
Если где то убыло то где то прибыло.
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42k
Цыц тут у меня 39 минут назад
"в ноябре 2019 года площадь Святого Марка оказалась под 180 сантиметрами воды"
Мадам на фото на ходулях что ли? Когда копируешь текст, проверяй хотя бы, лайкодрочер.
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10k
кира Цыц тут у меня Полчаса назад
Подъем уровня воды измеряется от ординара - условно нулевой отметки. Это отнюдь не уровень набережной или мостовой площади Сан_Марко.
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42k
Цыц тут у меня кира Полчаса назад
Я это знаю прекрасно, так как судоводитель по образованию. Я говорю, что написано по идиотски и понять это можно только, что на площадью 180 см воды.
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403
mutab0r 47 минут назад
Пользовались бы моментом ( не клеем
) - почистили бы
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1k
Лёха Час назад
"минус" за знание русского языка.
Не пересохли,а обмелели.
Кстати,свою тупость сам же и палишь фотками...
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