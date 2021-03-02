Знаменитые каналы Венеции пересохли из-за отливов

В эти выходные из-за отливов и отсутствия дождей уровень воды в Венецианской лагуне снизился до почти рекордных значений. В результате каналы Венеции пересохли уже второй раз за последние три года, и знаменитые гондолы теперь лежат в грязных канавах. В субботу уровень воды снизился на 48 сантиметров, и синоптики ожидают, что вода продолжит уходить в течение недели.
Феномен объясняют февральским полнолунием, известным как «снежная луна», поскольку это явление вызывает самые большие колебания приливов в Венецианской лагуне. Другой причиной называют высокое атмосферное давление в Италии, при котором образуется меньше облаков и, соответственно, дождей, которые могли бы наполнить каналы.
Жителям Венеции пока приходится обходиться без водного транспорта, на который они привыкли полагаться, но зато они смогли полюбоваться обычно скрытыми под водой водорослями и моллюсками, обитающими на стенах зданий.
Синоптики сообщают, что в начале недели уровень воды в Венеции может снизиться до 50 сантиметров, но уже к выходным приливы должны вернуться к нормальному состоянию. В январе 2018 года уровень воды снизился еще сильнее — на 66 сантиметров. Рекорд же принадлежит отливам в феврале 2008 года, когда уровень воды упал на 84 сантиметра. На фото ниже: отливы в январе 2018 года.
В последние годы жителям Венеции также пришлось пережить несколько рекордных наводнений. Например, в ноябре 2019 года площадь Святого Марка оказалась под 180 сантиметрами воды — рекордная отметка с 1966 года. Вот так выглядела Венеция всего 16 месяцев назад:
А весной 2020 года из-за пандемии, которая особенно сильно ударила по Италии в первую волну, движение гондол практически полностью прекратилось, в результате чего вода в каналах Венеции очистилась, и вместо лодок по ним плавали белые лебеди:
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Мадам на фото на ходулях что ли? Когда копируешь текст, проверяй хотя бы, лайкодрочер.
Не пересохли,а обмелели.
Кстати,свою тупость сам же и палишь фотками...