"Россия для русских": в Москве мигранты избили скинхедов

Гостям столицы не понравились националистические кричалки футбольных фанатов.
Вчера вечером на западе Москвы гости столицы и фанаты "Спартака" устроили массовую драку. Мигранты решили наказать четверых скинхедов за националистические кричалки про Россию для русских и Москву для москвичей, которые те выкрикивали прямо на улице.
Конфликт вспыхнул мгновенно. Приезжие сразу же накинулись на бритоголовых, когда те проходили мимо. В итоге, в не совсем честном поединке москвичи потерпели поражение. Их даже не спас травматический пистолет. Впрочем, из него не стреляли, а пользовались только в качестве устрашения.
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Четверых участников драки задержали. СМИ сообщают, что помимо "травмата" в потасовке использовались ножи. Но колото-резанных ран никто не получил. В отделе полиции оказались только футбольные фанаты, в числе которых двое 17-летних подростков. Все четверо получили травмы. Двоим понадобилась госпитализация. Сейчас полицейские пытаются установить личности мигрантов. По предварительным данным, их было 10-15 человек.
Источник:
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Давай раз на раз, давай, и херак сбоку от второй макаки.
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Если гостям столицы что-то не нравится, то они могут сбирать манатки и валить к себе домой.
В данной ситуации мигранты выглядели намного достойнее. Не побоялись поставить на место четырех быдланов приличного размера , и в итоге поставили.
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В десятером или даже бОльшим количеством? Мда уж, действительно "не побоялись"...