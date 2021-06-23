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"Россия для русских": в Москве мигранты избили скинхедов

"Россия для русских": в Москве мигранты избили скинхедов (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 июня 2021 15:03
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   видео   драка   мигранты   полиция   скинхеды   
1390
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Гостям столицы не понравились националистические кричалки футбольных фанатов.

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Метки: Москва   видео   драка   мигранты   полиция   скинхеды   
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26  комментариев
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3k
Brataxe Полчаса назад
Макаки как всегда: толпой, сбоку, со спины.
Давай раз на раз, давай, и херак сбоку от второй макаки.
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7k
Влад 2 минуты назад
ничего нового-изподтешка, со спины, сбоку, толпой...
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3k
Ваник 6 минут назад
Одни москвичи избили других москвичей , чё дальше то?
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13k
Агент Безопасной Национальности 6 минут назад
"Гостям столицы не понравились..."
=============
Если гостям столицы что-то не нравится, то они могут сбирать манатки и валить к себе домой.
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4k
rutt 8 минут назад
Не люблю мясных, но тут молодцы, не очканули. А обезьяны как всегда стаей, ничего не поменялось. Хватит срачи разводить между собой, собрались хулиганы да ввалили бы всей этой черноте.
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−30
Глупый Ослик Иа 9 минут назад
Плешивоголовые "русские" с немецкой свастикой в головах, огребли звёздюлей 22 июня))) Отдельный респект худенькому парню вломившему беременному жиробасу. Фашизм потерпел очередное поражение.
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−14
циалковскЪий 9 минут назад
патриотично
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23k
Vazari 9 минут назад
"Москва для москвичей" ))) Интересно, в каком поколении эти з.а.л.у.п.о.г.о.л.о.вы.е. стали москвичами? На рожах написано-лимита.

В данной ситуации мигранты выглядели намного достойнее. Не побоялись поставить на место четырех быдланов приличного размера , и в итоге поставили.
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696
alex 11 минут назад
Скинам нужно меньше бухать и больше тренироваться
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376
Сигизмунд Лазаревич 15 минут назад
У чурок как обычно крысиная тактика боя..
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33k
Alex Полчаса назад
Лучше бы они друг-друга переубивали.
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860
Татьяна Юсова Полчаса назад
Скинхеды легко отделались! Я бы им ещё добавила!
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10k
goraccio Полчаса назад
Вы когда-нибудь видели, как действуют скинхеды? К ним дети гор даже залупиться не смогли бы толком, их бы сразу по больничкам развезли. Это так, бритые ребята.
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857
Электрик Полчаса назад
Совсем оборзели эти черти......

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2k
Дмитрий Полчаса назад
Правильно сделали, этих лысых нужно ещё проверить на принадлежность к идеям художника из Австрии, чтобы по полной укатать.
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797
Вальдемар Полчаса назад
Не скинхэды, а детский сад какой-то. А "гости" столицы из подтишка хлоп по фейсу, другой сзади. Раз ввязались, хрена останавливаться?
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