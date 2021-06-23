"Россия для русских": в Москве мигранты избили скинхедов

Вчера вечером на западе Москвы гости столицы и фанаты "Спартака" устроили массовую драку. Мигранты решили наказать четверых скинхедов за националистические кричалки про Россию для русских и Москву для москвичей, которые те выкрикивали прямо на улице.





Конфликт вспыхнул мгновенно. Приезжие сразу же накинулись на бритоголовых, когда те проходили мимо. В итоге, в не совсем честном поединке москвичи потерпели поражение. Их даже не спас травматический пистолет. Впрочем, из него не стреляли, а пользовались только в качестве устрашения.