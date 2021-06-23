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В каких ситуациях римская «черепаха» оказывалась бессильна?

В каких ситуациях римская «черепаха» оказывалась бессильна? (2 фото)

Автор:
23 июня 2021 08:55
Сообщество : Исторические факты
Метки: интересно   познавательно   римская черепаха   факты   фото   
2417
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«Черепаха» — пожалуй, самый узнаваемый боевой порядок римской пехоты, который долгие века обеспечивал легиону убедительные победы над иностранными армиями.

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Метки: интересно   познавательно   римская черепаха   факты   фото   
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Александр Зотов 49 минут назад
Кроме того, теснота не давала пространства для фехтования
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гладиус особо и не была заточен под фехтование, да и вообще тактика боя легионеров. В основном, емнип, укол через "окно" между щитами
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