В каких ситуациях римская «черепаха» оказывалась бессильна?

Насколько надежным было построение, и какие приемы использовали враги Рима для борьбы с «черепахой»?

«Смелость заменяет стены» (Римская поговорка)

Построение использовалось для защиты воинов от метательного оружия в открытом сражении и при штурме укреплений.

По команде офицера, первый ряд легионеров смыкал щиты, разворачивая их в сторону фронта. В это же время второй и последующие ряды поднимали щиты над собой, упираясь в них головами для балансировки. При этом, края щитов заходили друг за друга, прикрывая зазоры и создавая подобие черепичной кровли.

При необходимости крайние легионеры в каждом ряду выставляли щиты наружу, для защиты флангов, а последний ряд поворачивался спиной к фронту, пятясь назад и прикрывая тыл.

По сообщениям древнеримского писателя Диона Кассия, построение легко выдерживало на себе колесницу с возницей и делало бойцов практически неуязвимыми на дистанции.

С точки зрения английского историка Питера Коннолли, строить «черепаху» можно было из любого количества солдат.

Во время штурма крепостных стен бойцы ставили «черепаху» друг на друга, создавая подобие ступеней, по которым штурмовой отряд взбирался на укрепление.

Как варвары боролись с римской черепахой?

Вопреки распространенному мнению, универсальным построением «черепаха» не была и имела множество недостатков.

В частности, необходимость воинов держать строй делала их крайне медлительными и неповоротливыми. Кроме того, теснота не давала пространства для фехтования, а попытка приоткрыть щит для нанесения удара ставила под угрозу соседа.