В каких ситуациях римская «черепаха» оказывалась бессильна?

«Черепаха» — пожалуй, самый узнаваемый боевой порядок римской пехоты, который долгие века обеспечивал легиону убедительные победы над иностранными армиями.
Насколько надежным было построение, и какие приемы использовали враги Рима для борьбы с «черепахой»?
«Смелость заменяет стены» (Римская поговорка)
Построение использовалось для защиты воинов от метательного оружия в открытом сражении и при штурме укреплений.
По команде офицера, первый ряд легионеров смыкал щиты, разворачивая их в сторону фронта. В это же время второй и последующие ряды поднимали щиты над собой, упираясь в них головами для балансировки. При этом, края щитов заходили друг за друга, прикрывая зазоры и создавая подобие черепичной кровли.
При необходимости крайние легионеры в каждом ряду выставляли щиты наружу, для защиты флангов, а последний ряд поворачивался спиной к фронту, пятясь назад и прикрывая тыл.
По сообщениям древнеримского писателя Диона Кассия, построение легко выдерживало на себе колесницу с возницей и делало бойцов практически неуязвимыми на дистанции.
С точки зрения английского историка Питера Коннолли, строить «черепаху» можно было из любого количества солдат.
Во время штурма крепостных стен бойцы ставили «черепаху» друг на друга, создавая подобие ступеней, по которым штурмовой отряд взбирался на укрепление.
Как варвары боролись с римской черепахой?
Вопреки распространенному мнению, универсальным построением «черепаха» не была и имела множество недостатков.
В частности, необходимость воинов держать строй делала их крайне медлительными и неповоротливыми. Кроме того, теснота не давала пространства для фехтования, а попытка приоткрыть щит для нанесения удара ставила под угрозу соседа.
«Черепаха» была крайне уязвима перед копейщиками, тяжелой конницей и метательными машинами. Катафрактария и фаланга ломали боевой порядок, делая легионеров в первом ряду легкой мишенью для лучников, особенно конных.
Этим и пользовались враги Рима, совершая повторяющиеся кавалерийские атаки и забрасывая обнажившихся легионеров стрелами.
Наиболее показательными в этом плане являются две неудачные римские кампании на Ближнем Востоке: Марка Красса в 53 году до н.э. и Марка Антония в 36 году до н.э.
«Что простят Юпитеру, не прощают человеку» (Римская поговорка)
Марк Красс, возглавляя 7 легионов и 8 тысяч вспомогательных войск, вторгся в раздираемое гражданской войной Парфянское царство. Защищать Восток взялся Сурен Михран с десятью тысячами конных лучников и тысячью катафрактариев.
Бой разгорелся на границе современной Турции и Сирии у города Харран. Парфяне перебили римскую конницу, окружили легионеров, построившихся черепахой, и методично расстреливали их бронебойными стрелами.
Длинные и увесистые металлические наконечники стрел увязали в деревянном полотне щитов, но благодаря катафрактам, которые ломали строй, легко пробивали доспехи. Изнывая от жажды и усталости, легионы начали медленно прорываться к близлежащему городу. В ходе отступления римляне потеряли убитыми половину армии, включая самого Красса.
Успешнее действовал Марк Антоний — соратник Юлия Цезаря. Полководец держался вблизи источников воды и пищи, прикрывал тылы и сумел захватить несколько ключевых парфянских городов.
Правда, Антоний потерял треть своих людей и все осадные машины. При этом потери парфян, ведших «скифскую тактику» войны, оказались минимальными. Не имея возможности продолжать поход, деятель заключил перемирие и оставил ранее захваченные территории.
Источник:
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гладиус особо и не была заточен под фехтование, да и вообще тактика боя легионеров. В основном, емнип, укол через "окно" между щитами