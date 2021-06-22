Председатель гордумы Рязани назвала "праздником" годовщину начала ВОВ

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Юлия Рокотянская, спикер гордумы, на заседании, с улыбкой поздравила коллег-депутатов с 22 июня.
"Очень важный день 22 июня. И я вас всех, уважаемые депутаты, приглашаю почтить память тех людей, которые как раз отдавали справедливо, и не били себя в грудь офицеры, а делали своё дело для нашего народа и для наших рязанцев. С праздником всех наступающим и спасибо за активную работу".
И только позже до Юлии дошло, что она сказала и она поспешила извиниться за свои слова. Она заметила, что Великая Отечественная война отзывается болью в ее сердце и она склоняется перед подвигом предков. Также женщина заметила, что обращалась к депутату с призывом пойти на траурные мероприятия и почтить память павших героев.
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Автор тоже недалеко ушёл. Тогда был СССР.
По линии ер или администрации спускается разнарядка отметить. Вот и отмечают кто во что горазд, речи толкают. А уж что это за "праздник", многие не задумываются
Сошлите дурочку в музей Блокады, на Невский Пятачок и прочее. Не надолго, так - пару часов в каждом. Глядишь и человечность в депутате проснется.