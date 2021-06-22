Председатель гордумы Рязани назвала "праздником" годовщину начала ВОВ

"Очень важный день 22 июня. И я вас всех, уважаемые депутаты, приглашаю почтить память тех людей, которые как раз отдавали справедливо, и не били себя в грудь офицеры, а делали своё дело для нашего народа и для наших рязанцев. С праздником всех наступающим и спасибо за активную работу".