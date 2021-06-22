FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 4520 постов • 759 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Председатель гордумы Рязани назвала "праздником" годовщину начала ВОВ

Председатель гордумы Рязани назвала "праздником" годовщину начала ВОВ (2 фото + 1 видео)

Автор:
22 июня 2021 19:32
Сообщество : Жить в России
Метки: 22 июня   Оговорка   Россия   видео   все о России   день памяти и скорби   
1126
2
1
Юлия Рокотянская, спикер гордумы, на заседании, с улыбкой поздравила коллег-депутатов с 22 июня.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: 22 июня   Оговорка   Россия   видео   все о России   день памяти и скорби   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
39
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
39  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
471
Сергей Ковалев 2 часа назад
С праздником вас,с началом войны!
А вечером ,видимо будет "праздничный" салют и дискотека.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Свирепый Бамбр 16 минут назад
Так у нее на морде лица все написано. Там даже отрицательный IQ высвечивается.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
195
Nane First NameLast Полчаса назад
22 июня - это День памяти и скорби. Это годовщина начала одной из самых страшных страниц в истории России - Великой Отечественной войны.
========
Автор тоже недалеко ушёл.
Тогда был СССР.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
448
Миша Полчаса назад
И эта неграмотная скотина председатель гордумы. Позор!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−46
Лучший Друг Полчаса назад
День победы и то отмечать с парадами стали лет через 20 после войны, а всеобщее "зажигание свечей в 4 утра" и прочие флешмобы в добровольно - принудительном порядке это вообще придумка эпохи стабильности.

По линии ер или администрации спускается разнарядка отметить. Вот и отмечают кто во что горазд, речи толкают. А уж что это за "праздник", многие не задумываются
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Alex Полчаса назад
А чего еще ждать от этих мудаков?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Кыся 36 минут назад
Все просто. У нее каждый день праздник. Ей в календаре дату отметили - значит праздник. А разбираться она не будет, ведь ей же хорошо, и ничего не смущает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
956
a_komolow 38 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Андрей Крылов 40 минут назад
Типичная дура, попавшая во власть через постель, деньги или связи. Гнать таких надо!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Александр 44 минуты назад
Одноклеточное существо нарисовалось в медиопространстве
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
unreal_90 54 минуты назад
К сожалению большинство наших властедержателей вообще ни о чём не задумываются. Видимо решают только свои личные проблемы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Роман Час назад
Жалко Рязань, далеко пойдет с таким председателем гордумы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−1
Дядя Федор Час назад
И так во всех думах, парламентах... администрациях... сидят имбецилы и путают теплое с мягким, так как их набирают их имбецильные родственники. Да возрадуемся всеобщему отупению!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
MatveiVainrub Час назад
В полной уверенности , что всё правильно говорит . Мозга к космосу подключилась и чакры наполнились чистой энергией бреда и самодурства . Образование у неё куплено . Других вариантов нет . С такой культурой и развитием извилин не городом рулить надо , но рулят ведь .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Григорий Час назад
Сколько этой девке лет-то? Ни папа-мамы войны не видели, даже деды не воевали. Ну дык и какие претензии? Ей это почти также близко как про Кутузова, Петра 1 и Юлия Цезаря.
Сошлите дурочку в музей Блокады, на Невский Пятачок и прочее. Не надолго, так - пару часов в каждом. Глядишь и человечность в депутате проснется.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Элек Мек Час назад
Ну если в голове вата как у куклы,то наверное праздник...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Нудник Шпилкес Час назад
кто этих деградантов избирает?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Сергей Час назад
Язык с головой не дружит, сначала говорит потом думает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
820
KevinSmith 2 часа назад
Её диагноз - ЕР головного мозга!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Netyn 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален
−8
Показать ещё 15 комментариев
Показать ещё
«Это капец». Моргенштерн похвастался домом, где будет жить с супругой (5 фото) «Это капец». Моргенштерн похвастался домом, где будет жить с супругой (5 фото) 10 июня жителей Земли ожидает редкое астрономическое явление 10 июня жителей Земли ожидает редкое астрономическое явление Россия бессильна против Канады 10 лет Россия бессильна против Канады 10 лет Отец казанского стрелка рассказал, как живёт их семья после трагедии в школе Отец казанского стрелка рассказал, как живёт их семья после трагедии в школе Защитник нравов так распоясался, что угодил в полицию Защитник нравов так распоясался, что угодил в полицию Российский школьник в маске Гая Фокса стал звездой Google Maps Российский школьник в маске Гая Фокса стал звездой Google Maps
minimalism

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

46775



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Обкакались" и отвернулись от болельщиков, или отрицательный выход сборной России в 1/8 финала
1
233
"Обкакались" и отвернулись от болельщиков, или отрицательный выход сборной России в...
В Татарстане неравнодушные люди помогли пенсионеру, у которого угнали автомобиль
1
82
В Татарстане неравнодушные люди помогли пенсионеру, у которого угнали автомобиль
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Вспомним и поздравим сэра Джеймса Пола Маккартни с Днём Рождения!
0
11
Вспомним и поздравим сэра Джеймса Пола Маккартни с Днём Рождения!
Автовсячина
1
0
Автовсячина
Тиктокеры взялись учить жизни предков: что из этого выйдет (1 фото + 10 видео)
Тиктокеры взялись учить жизни предков: что из этого выйдет (1 фото + 10 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Сосед, разрывающий пасть писающему мальчику
3
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#люди#СССР#дтп#подборка#в мире#Россия#коронавирус#сша
#Юмор#животные#автомир#факты#кино#картинки#война#приколы#Разное#Москва
#интересно#интересное#автомобили#аварии#футбол#авто аварии#прикол#фотографии#девушки#конфликт

На что жалуетесь?

Вернуться