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Тест по известным личностям СССР: актёры, музыканты, певцы

Тест по известным личностям СССР: актёры, музыканты, певцы

Автор:
23 июня 2021 10:47
Сообщество : СССР
Метки: СССР   Тесты   известные личности   личности СССР   тест   тесты по СССР   
1982
1
8 простых вопросов, на которые стыдно не знать ответы. Тест охватывает самые разные периоды СССР. Вопросы связаны с кинематографом СССР, эстрадными исполнителями, мультипликационными фильмами и композиторами.
Как звали актёра, сыгравшего Николая в фильме "Москва слезам не верит"?
Как звали актёра, сыгравшего Николая в фильме "Москва слезам не верит"?
Алексей Баталов
Борис Сморчков
Александр Фатюшин
Юрий Васильев

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В 1969 году на экраны вышел мультфильм-мюзикл "Бременские музыканты". И именно этот актёр спел песни практически всех героев мультфильма, кроме Принцессы, Короля и Осла.
В 1969 году на экраны вышел мультфильм-мюзикл "Бременские музыканты". И именно этот актёр спел песни практически всех героев мультфильма, кроме Принцессы, Короля и Осла.
Муслим Магомаев
Олег Анофриев
Геннадий Гладков

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В 1974 году на советский экран вышел вестерн "Золото Маккены". Кто исполнил песню "Старый гриф-стервятник" на русском языке?
В 1974 году на советский экран вышел вестерн "Золото Маккены". Кто исполнил песню "Старый гриф-стервятник" на русском языке?
Евгений Аргышев
Валерий Ободзинский
Иосиф Кобзон

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Этот всемирно известный композитор в годы блокады Ленинграда стал бойцом добровольной пожарной команды. Журнал Time поместил в 1942 году его фотографию на обложку в таком виде
Этот всемирно известный композитор в годы блокады Ленинграда стал бойцом добровольной пожарной команды. Журнал Time поместил в 1942 году его фотографию на обложку в таком виде
Арам Хачатурян
Дмитрий Шостакович
Сергей Прокофьев
На средства, собранные музыкантами оркестра этого певца и дирижёра, были построены и подарены 5-му гвардейскому истребительному авиаполку два самолёта Ла-5Ф
На средства, собранные музыкантами оркестра этого певца и дирижёра, были построены и подарены 5-му гвардейскому истребительному авиаполку два самолёта Ла-5Ф
Леонида Утёсова
Марка Бернеса
Александра Вертинского
Эта актриса сыграла Ксанку в "Неуловимых мстителях"
Эта актриса сыграла Ксанку в "Неуловимых мстителях"
Валентина Курдюкова
Анастасия Иванова
Ольга Жулина

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Какой фильм для Владимира Высоцкого стал первым?
Какой фильм для Владимира Высоцкого стал первым?
"Сверстницы"
Карьера Димы Горина
713-й просит посадку
Какое отчество было у Юрия Никулина?
Какое отчество было у Юрия Никулина?
Викторович
Владиславович
Владимирович

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Метки: СССР   Тесты   известные личности   личности СССР   тест   тесты по СССР   
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13k
seller-k 2 часа назад
Проще букваря.
Проще букваря.Посмотреть
Проще букваря.
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2k
VPJ 2 минуты назад
О! Тоько сейчас узнал, что в "Золото Маккены" еще и поют. Но угадал правильно.
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21k
SerGProS Час назад
Не в курсе творчества Валентины Курдюковой и Бориса Сморчкова, хоть убей.
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