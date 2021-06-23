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8 простых вопросов, на которые стыдно не знать ответы. Тест охватывает самые разные периоды СССР. Вопросы связаны с кинематографом СССР, эстрадными исполнителями, мультипликационными фильмами и композиторами.
Вы правильно ответили на 0 вопросов из 8, осталось 8 вопросов.
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