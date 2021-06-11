20 брутальных советских плакатов: кошмарные ужасы, с которыми боролись

Да, вокруг множество ужасов - лапы капиталистов, рабство, проблемы со здоровьем, антисанитария, халатность. И в Советском Союзе об этом знали и запугивали народ агитационными плакатами до ужаса и дрожи в коленях. Ну правда же брутальные такие рисунки...