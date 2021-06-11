20 брутальных советских плакатов: кошмарные ужасы, с которыми боролись

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Да, вокруг множество ужасов - лапы капиталистов, рабство, проблемы со здоровьем, антисанитария, халатность. И в Советском Союзе об этом знали и запугивали народ агитационными плакатами до ужаса и дрожи в коленях. Ну правда же брутальные такие рисунки...
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Житомирский А.А. "Искусство политического фотомонтажа." Альбом. Издательство "Плакат". 1983
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Так кто ж его пальцем проверяет, когда языком надо!
Первый плакат - задняя обложка советского "Крокодила" середины 80-х, который ещё лет 5 назад был заткнут у родителей на даче в туалете под потолком за пеиеклпдину
Вот это совпадение!!