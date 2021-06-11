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20 брутальных советских плакатов: кошмарные ужасы, с которыми боролись

20 брутальных советских плакатов: кошмарные ужасы, с которыми боролись (21 фото)

Автор:
11 июня 2021 07:00
Сообщество : Исторические факты
Метки: СССР   агитация   брутально   плакаты   страшные   техника безопасности   ужас   
16814
21

Да, вокруг множество ужасов - лапы капиталистов, рабство, проблемы со здоровьем, антисанитария, халатность. И в Советском Союзе об этом знали и запугивали народ агитационными плакатами до ужаса и дрожи в коленях. Ну правда же брутальные такие рисунки...

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Метки: СССР   агитация   брутально   плакаты   страшные   техника безопасности   ужас   
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95  комментариев
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16k
Егор 7 часов назад
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782
Дядя Стёпа 22 минуты назад
По моему очень сейчас актуальный плакат!
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980
zu4ara Час назад
Бонус про Китайцев - огонь!
Китайцев ни кто не отменял... Пока общий враг есть ,они друзья ,а случись что не так ,в момент врагами могут стать... (Население Китайской Народной Республики по данным Седьмой национальной переписи населения Китайской Народной Республики[en], проведённой в 2020 году, по состоянию на 1 ноября 2020 года составляет 1 411 778 724 человек, что делает её самой населённой страной мира.) Это же [мат] просто!
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6k
Ф Ив 2 часа назад
Учитывая то, что США поднялись на Первой мировой войне продавай оружие как странам Антанты так и Четверному союзу плакат про доллар очень верный.
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4k
Шлагбаумэн 2 часа назад
Что б на вал не накрутило - засучи рукав, мудило!
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19k
Ватаку Накомоде 2 часа назад
Ещё один шедевр. До сих пор не знаю, то ли это про мясокомбинат, то ли сало в качестве смазки где-то использовали?
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7k
JeanLuk 3 часа назад
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2k
Шиц 3 часа назад
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2k
Шиц 3 часа назад
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92
Кекс 3 часа назад
Я технику безопасности знаю как все три пальца на единственной левой руке ........
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100
sundowner 3 часа назад
Очень крутые плакаты. Настоящее искусство.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
88k
5k
Искандер 4 часа назад
"Не проверяй пальцем напряжение..."
Так кто ж его пальцем проверяет, когда языком надо!
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Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
552
3,14здун-фантаст 4 часа назад
забавно так смотреть на обсирания капитализма... да только куда ни глянь - везде самое лучшее всегда сделано в капстранах. вчера еду такой в Севастополь - а там на спуске с тавриды делают развязку (похоже на Инкерман) и ВСЯ техника сплошное вольво, хенду, JCB и CASE, а вот ни ЧТЗ, ни пр. высеров совка - не видать... как так?
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916
Alex Belarus 4 часа назад
Оп-па...
Первый плакат - задняя обложка советского "Крокодила" середины 80-х, который ещё лет 5 назад был заткнут у родителей на даче в туалете под потолком за пеиеклпдину

Вот это совпадение!!
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2k
VPJ 4 часа назад
В конце восьмидесятых был популярен лозунг: "Каков стол, таков стул". И каждый придумывал свою картинку. И выжигал, на разделочных досках, или гуашью плакатными перьями выводил на ватмане. И всё это искусство пришпандривалось на двери клозетов.
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21k
SerGProS 4 часа назад
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2k
Leo 5 часов назад
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12
Rainven Enola Leo 3 часа назад
Ваоерий ©
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6k
Regerald 5 часов назад
Про капитализм актуальнее чем когда-либо...
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232
OLS10 5 часов назад
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15k
VedSpec 6 часов назад
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