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Автоинспекторы оштрафовали водителя, который с отрезанным пальцем торопился в больницу

Автоинспекторы оштрафовали водителя, который с отрезанным пальцем торопился в больницу (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 июня 2021 13:03
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Травма   ХМАО   видео   водитель   дпс   резонанс   штраф   
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Удивительно, но в УМВД встали на сторону мужчины и пообещали наказать гаишников.

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Метки: Травма   ХМАО   видео   водитель   дпс   резонанс   штраф   
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37  комментариев
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167
Nane First NameLast 2 часа назад
Сначала с включённой люстрой ехать впереди или в своей машине довезти до больницы. А когда медики закончат, тогда разбираться.

Таких нужно не увольнять, а судить. Пусть в камере выписывают штрафы.
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8k
portmen77 3 минуты назад
Оказать неотложную помощь, доставить в больницу, после выписки выписать штраф.
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5k
Vadim 5 минут назад
При всем богатстве выбора у них был только один вариант, довезти чувака до больнички на своей машине.
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8k
Сергей Попов 19 минут назад
Инспектор ГИБДД всегда спрашивает причину нарушения. Получается, что ему вообще плевать на причину нарушения, если он игнорирует подобные причины.
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20k
Matrosskin Полчаса назад
Дебилы. Как поступить ? Вариант-то вообще только один (и по человечески и по закону) - увидев (как блд, можно не увидеть забинтованную руку в крови?) они ОБЯЗАНы оказать первую помощь. В этом случае - отвезти в больницу или вызвать Скорую. Всё остальное потом. И уж точно не отпускать человека с травмой ( ибо не факт что он в состоянии управлять машиной, счас адреналин кончится, болевой шок разовьётся - и куда он приедет ?) и свежевыписаным штрафом. Скоты....
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8k
БарНалей Полчаса назад
Я бы еще как то понял, что нарвался на какого то отмороженного м.у.дака в погонах, которому жена не дала. Хотя таких то же не должно быть в органах. Но их там, как минимум, двое. Т.е. 100% штат дебилов. Выгнать к хренам надо не только этих двоих, но и начальника УМВД. Т.к. это именно его вина в том, что для подчиненных он расставил приоритет не в пользу помощи водителям, а штрафики.
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33
Имя Пользователя Полчаса назад
Мусора - человекообразные паразитирующие существа. Ничего не делают, только отнимают. Ничего не производят в принципе. Очень редко занимаются тем, для чего были придуманы - охраняют нормальных людей от "нелюдей". Хуже - только чиновники и депутаты.
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6k
кот базилий 39 минут назад
Это только в телевизере они всех "спасают и помогают", а на деле - вот пример. Позорище.
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16k
sanchesS80 40 минут назад
Трагедия произошла 20 июня в Серпухове. Утонул 14-летний подросток, который пришёл искупаться на водоем вместе с друзьями. Узнав о случившемся, родственники направились к месту происшествия. По пути матери погибшего подростка стало плохо, и водитель (брат погибшего), нажал на газ, решив доставить женщину в больницу. Он проехал перекрёсток 1-й Московской и Володарского на запрещающий сигнал светофора и попал в ДТП. Водителя «Ларгуса» с переломом таза и шеи доставили в больницу. Его мать в тяжелом состоянии была доставлена в реанимацию. Момент столкновения запечатлел видеорегистратор очевидца.

Я к чему: человек под нервяком опасен для окружающих. Как тут ни видео.
Этого мужика надо было отстранить от управления, и либо самим довезти его в травмпункт, или скорую вызвать (на вызов от полицейского приезжают как правило быстрей). А штрафовать и отпускать дальше - глупость.
Ссылка vk.com
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1k
Мария 48 минут назад
Гаишников бы наказали, если бы они не оштрафовали? Серьезно??? Много таких случаев знаете?
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41k
Андрей Бертон 49 минут назад
Водитель не обратился за помощью, а окровавленный руку они не видели?
Я когда палец себе разрезал болгаркой, час ходил с ведром, кровь шла ручьём.
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7k
Влад 53 минуты назад
"Как им следовало поступить в этой ситуации, как считаете?"-всё просто-людьми оставаться
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14k
ВОВЧЕГ 58 минут назад
Выгнать нахрен скотов! Присягу давали, людям помогать, а сами ведут себя как гребни.
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1k
ВазгенСемёнович Час назад
Трусливые формалисты которым плевать на людей это мусора и полицаи. Кто помогает людям от души, полицейский. Форма одна, отношение к людям разное.
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1k
Tiana Час назад
Сопроводить, однозначно. На адреналине человек не осознает своего истинного состояния. Он бы легко мог отключиться за рулем и устроить аварию.
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1k
Гном 2 часа назад
В экстренной ситуации дпс обязаны были принять все меры по устранению угрозы жизни и здоровья пострадавшему, а уже после этого (когда палец пришили) можно было и штраф выписать
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4k
livaneth 2 часа назад
Во первых, истекающего кровью водителя, в состоянии болевого шока нужно отстранить от управления транспортным средством. Он в таком состоянии опаснее пьяного за рулем. Потом, очевидно либо самим везти в больницу, либо вызывать скорую. Потом уже писать протокол, рапорт, или что там у них положено.
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3
max klawaliliput 2 часа назад
У этих карателей михал иваныча девиз явно не служить и защищать.
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6k
Ivan 2 часа назад
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7k
Акакий 2 часа назад
его оштрафовали за нарушение? за нарушение.
я знаю случай где мужик в роддом спешил, по дороге человека убил. (выехал на встречную полосу на мотоциклиста в соколях, мотоциклист был в своей полосе).
у мужика было два варианта - первый добраться на скорой, второй - добраться не нарушая правил, он выбрал третий. Что ныть то теперь.
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203
Мурчелло 2 часа назад
Водитель мог бы потерять сознание от потери крови в дороге.Жертв могло быть намного больше.Дпсники все сделали правильно.
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