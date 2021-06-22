Автоинспекторы оштрафовали водителя, который с отрезанным пальцем торопился в больницу

В итоге, водитель ВАЗ-2114 получив штраф по ч.1 ст. 12.1 КоАП РФ, все же добрался до больницы, где ему оказали необходимую помощь и сохранили палец.

Журналисты обратились за комментарием в УМВД по ХМАО. Там осудили поведение сотрудников ДПС, отметив, что полицейские не должны поступать подобным образом. Сейчас решается вопрос о служебной проверке в отношении полицейских. При этом в ДПС ОМВД по Югорску сообщили, что остановленный водитель на самочувствие не жаловался и не просил об оказании неотложной помощи.

А ведь если бы сотрудники ДПС не выписали штрафа, то их, скорее всего, тоже бы наказали. Как им следовало поступить в этой ситуации, как считаете?