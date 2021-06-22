Автоинспекторы оштрафовали водителя, который с отрезанным пальцем торопился в больницу

Удивительно, но в УМВД встали на сторону мужчины и пообещали наказать гаишников.
Полиция Ханты-Мансийского автономного округа проверяет видеоролик местного жителя, которого остановил патруль ДПС по дороге в больницу и выписал штраф несмотря на чрезвычайные обстоятельства. Водитель 1987 года рождения направлялся в медучреждение после того, отрезал себе палец циркулярной пилой.
«Отрезал циркулярной пилой фалангу пальца, по пути в больницу остановили сотрудники ДПС и вместо того что бы помочь или хотя бы сопроводить до больницы, решили что помогать нужно только государству и выписали штраф», - написал в одном из югорских сообществ пострадавший.
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В итоге, водитель ВАЗ-2114 получив штраф по ч.1 ст. 12.1 КоАП РФ, все же добрался до больницы, где ему оказали необходимую помощь и сохранили палец.
Журналисты обратились за комментарием в УМВД по ХМАО. Там осудили поведение сотрудников ДПС, отметив, что полицейские не должны поступать подобным образом. Сейчас решается вопрос о служебной проверке в отношении полицейских. При этом в ДПС ОМВД по Югорску сообщили, что остановленный водитель на самочувствие не жаловался и не просил об оказании неотложной помощи.
А ведь если бы сотрудники ДПС не выписали штрафа, то их, скорее всего, тоже бы наказали. Как им следовало поступить в этой ситуации, как считаете?
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Таких нужно не увольнять, а судить. Пусть в камере выписывают штрафы.
Я к чему: человек под нервяком опасен для окружающих. Как тут ни видео.
Этого мужика надо было отстранить от управления, и либо самим довезти его в травмпункт, или скорую вызвать (на вызов от полицейского приезжают как правило быстрей). А штрафовать и отпускать дальше - глупость.
Я когда палец себе разрезал болгаркой, час ходил с ведром, кровь шла ручьём.
я знаю случай где мужик в роддом спешил, по дороге человека убил. (выехал на встречную полосу на мотоциклиста в соколях, мотоциклист был в своей полосе).
у мужика было два варианта - первый добраться на скорой, второй - добраться не нарушая правил, он выбрал третий. Что ныть то теперь.