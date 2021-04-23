Сын Кадырова согласился на реванш после обвинений в нечестной победе

Глава федерации бокса Кабардино-Балкарии в открытую заявил, что боксерский поединок был подставным.
На днях в Сети появилось видео боксерского поединка между сыном главы Чечни Адамом Кадыровым и юным спортсменом из Кабардино-Балкарии Асланом Биттировым, которое вызвало возмущение не только среди любителей этого вида спорта.
Во втором раунде рефери внезапно для всех остановил бой и начал отсчитывать нокдаун Биттирову, хотя в размене ударами он явно превосходил своего соперника. И если кто и мог потерять "концентрацию", как выразился после боя судья, так это только сын Кадырова.
Затем так же неожиданно тренера Аслана выбросили на ринг полотенце, тем самым обеспечив Адаму Кадырову победу техническим нокаутом:
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В Сети на этот инцидент отреагировали довольно бурно, каждый, наверное, может представить, что писали комментаторы. Но в первую очередь важна реакция главы федерации бокса Кабардино-Балкарии Нажмудина Бербекова, который заявил, что бой был подставным.
О том, что эти люди туда поехали, я узнал три дня назад, когда весь этот шум поднялся. Я своих спортсменов не вожу на такие мероприятия. Я летал в Москву, занимался этим вопросом в Федерации бокса России. С тренерами Аслана ещё не встречался. Тренеры всего лишь козлы отпущения, поверьте, они сами решение не принимали. Я с этим разбираюсь
Единственный раз в спорте, в этом году, когда негр встал на колено— Адептус хуяникус (@HandsomeJaky) April 22, 2021
Тем временем Адам Кадыров выразил готовность провести реванш, чтобы доказать свою победу над Биттировым: «Я хотел присмотреться на первом и втором раунде, а на третьем атаковать, но они остановили. Я не доволен этим. Готов повторно выступить против Биттирова. Кто сомневается — делайте ставки, я вам покажу».
Сын Кадырова и дочь Алсу сели играть в шахматы. Он выиграл техническим нокаутом, а она по голосам зрителей.— Чорный порох (@Poroh64) April 23, 2021
И мы уверены, что в новом поединке сын кадырова честно победит. Главное, не забыть провести предварительную честную беседу с предстоящим противником, честно объяснить тому что почём в этой жизни, как мы несём ответственность за наши поступки и их последствия...— SkyLexx (@Hardron_ru) April 22, 2021
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Напомнило
Напомнило
В этом есть честь ?
Ох достанется же Винни-Пуху.