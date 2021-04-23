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Сын Кадырова согласился на реванш после обвинений в нечестной победе

Сын Кадырова согласился на реванш после обвинений в нечестной победе (6 фото + 1 видео)

Автор:
23 апреля 2021 18:19
Сообщество : Спорт
Метки: Адам Кадыров   Победа   бокс   видео   реванш   резонанс   
1723
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Глава федерации бокса Кабардино-Балкарии в открытую заявил, что боксерский поединок был подставным.

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Метки: Адам Кадыров   Победа   бокс   видео   реванш   резонанс   
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28  комментариев
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321
Хмели Сунели Час назад
Мерзость ...
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1k
Ertin 14 минут назад
Просто у него кость широкая.
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6k
BenderRodriguez 20 минут назад
Папаше не стыдно сыночка так пихать в чемпионы?
Напомнило

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6k
BenderRodriguez 20 минут назад
Папаше не стыдно сыночка так пихать в чемпионы?
Напомнило

Ссылка m.youtube.com
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642
azuver 22 минуты назад
Главе федерации уважение.Надеюсь, что противник отправит кадырёныша на настил. А вообще ,пусть победит сильнейший.
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0
Александр Полчаса назад
Есть предположение. что перед следующим боем соперник Кадырова будет более детально проинструктирован и упадет сам без чувств после смертельного удара этого великого боксера.
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0
Александр Полчаса назад
Я уже давно подумываю, что сын Кадырова может стать чемпионом мира по боксу. Впрочем, какой-нибудь неграмотный кубинец или мексиканец, которые не знают кто такой Кадыров (ну, не читали они газеты!), в первом же раунде уложат этого хлопца на ринг и закончится эта мышиная возня с "победами" этого великого начинающего боксера.
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10k
Максим 37 минут назад
я бы удивился если бы он проиграл, это как если бы лукашенко проиграл лыжную гонку
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0
Александр Максим Полчаса назад
Как если бы ВВП забросил меньше шайб за матч, чем Буре?
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653
Oort 39 минут назад
Самому мужчине не стыдно, что он нарисованный, а не настоящий мужчина ? Как бы круто всё не обделали, но сам то ты знаешь, что это всё картинка. Себя то не обманешь.
В этом есть честь ?
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994
Вадим 43 минуты назад
Хорошая мина при плохой игре.. продали всё что только можно было продать. Вообще где-то хоть остались ещё такие понятия как честь, совесть, справедливость?
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826
Murych 44 минуты назад
Что-то он толстый. На бойца не похож.
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9k
Schandmaul 44 минуты назад
все комментаторы выявлены и отмечены в тетрадке, теперь по порядку и не суетясь начинают извиняться перед великим бойцом, а потом перед его уважаемым родителем
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219
BHU1004 47 минут назад
Уже стал известен его соперник.
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1k
GUSAR 53 минуты назад
Очень хочется увидеть этот бой в онлайн режиме.
Ох достанется же Винни-Пуху.
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1k
Димон 57 минут назад
ставлю на Адама, он полюбому победит.
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−159
Vovan Час назад
сын кадырова... я что то упустил? это какая то новая должность?
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8k
costa Час назад
Зоопарк ей богу.
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31k
Alex 2 часа назад
Надеюсь, в этот раз ему морду набьют.
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2k
Ivan Alex Час назад
Не, родители жопу надерут и он натуральнее ляжет. К чему из-за детских разборок становиться экстремистами и гибнуть в контртеррорестической операции?
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5k
кот базилий Alex Час назад
Низя такого дитенка бить, не разрешат родители.
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7k
Андрей А 2 часа назад
Он уже выиграл на первой минуте, нокаутом, заочно
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5k
кот базилий Андрей А 2 часа назад
Нет, ловким ударом из каратэ.
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40k
Александр 2 часа назад
Извиняться то когда надо ?
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5k
кот базилий Александр 2 часа назад
Судьи долго будут ызвынатся .
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10k
Олегbl4 Александр Час назад
Вопрос: не когда, а кому?
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994
Вадим Олегbl4 41 минуту назад
Кому это уже давно все знают, вопрос только когда
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10k
Олегbl4 Вадим 22 минуты назад
Извиняться нужно всегда, но кто должен это делать? Рефери? Родители мальчика? Тренер? Соседи,родственники и друзья мальчика?
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