Сын Кадырова согласился на реванш после обвинений в нечестной победе

На днях в Сети появилось видео боксерского поединка между сыном главы Чечни Адамом Кадыровым и юным спортсменом из Кабардино-Балкарии Асланом Биттировым, которое вызвало возмущение не только среди любителей этого вида спорта.





Во втором раунде рефери внезапно для всех остановил бой и начал отсчитывать нокдаун Биттирову, хотя в размене ударами он явно превосходил своего соперника. И если кто и мог потерять "концентрацию", как выразился после боя судья, так это только сын Кадырова.