"Время, вперед!" (1965): гениальный фильм, каждый кадр шедевр. Музыку из фильма знали все в СССР

Фильм Время, вперед (1965 год) в настоящее время забыт совершенно.
Если другие старые фильмы нет-нет, да появляются на экранах каких-нибудь ретроспективных каналов, то об этом фильме не слышно уже лет тридцать. Если не сорок.
А ведь это великий фильм поставленный великим режиссером Михаилом Швейцером, музыку к которому написал гениальный композитор Георгий Свиридов, снятый по роману одного из самых талантливых советских писателей Валентина Катаева.
Действие фильма происходит в тридцатые годы прошлого века в СССР. Он рассказывает об одном дне строительства Магнитогорского металлургического комбината - Магнитки.
Герои фильма — простые строители, которые полностью преданы своей работе.
Узнав, что их коллеги в Харькове установили рекорд, они делают все, чтобы побить его. Всю стройку охватывает мощное социалистическое соревнование. Все бригады любой ценой готовы завершить работу в срок.
По описанию - обычный советский производственный фильм.
Но как он снят, как сыгран!
В этом фильме, что ни кадр, что ни сцена - то шедевр.
А какие актеры снимались! Каждая роль, даже самая маленькая, сыграна гениально.
Смотришь на героев, которые трудятся, казалось бы, на пределе своих возможностей, и завидуешь им, их трудовому энтузиазму, их одержимости идеей.
Не фильм, а сокровищница.
Целая плеяда лучших советских актеров, гениальный режиссер, гениальный композитор Георгий Свиридов.
Именно к этому фильму он написал одну из самых ярких и запоминающихся мелодий советских времен.
Многие годы она использовалась в качестве заставки к программе Время.
Помните?
Эта музыка звучит в голове, стоит только закрыть глаза. Ее невозможно забыть.
Потрясающий фильм!
Источник:
- 7 интересных фактов о фильме «Овод»
- 10 актёров, известных по ролям монстров, в фильмах, где они сыграли обычных людей
- Фильмы, которые настолько похожи, что их можно описать одной фразой
- Как снимали фильм «Полосатый рейс»
- 7 фанатских теорий, которые заставят вас взглянуть на известные фильмы по-другому
Понравилось44