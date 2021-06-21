"Время, вперед!" (1965): гениальный фильм, каждый кадр шедевр. Музыку из фильма знали все в СССР

А ведь это великий фильм поставленный великим режиссером Михаилом Швейцером, музыку к которому написал гениальный композитор Георгий Свиридов, снятый по роману одного из самых талантливых советских писателей Валентина Катаева.





Действие фильма происходит в тридцатые годы прошлого века в СССР. Он рассказывает об одном дне строительства Магнитогорского металлургического комбината - Магнитки.



Герои фильма — простые строители, которые полностью преданы своей работе.



Узнав, что их коллеги в Харькове установили рекорд, они делают все, чтобы побить его. Всю стройку охватывает мощное социалистическое соревнование. Все бригады любой ценой готовы завершить работу в срок.



По описанию - обычный советский производственный фильм.



Но как он снят, как сыгран!



В этом фильме, что ни кадр, что ни сцена - то шедевр.



А какие актеры снимались! Каждая роль, даже самая маленькая, сыграна гениально.



Смотришь на героев, которые трудятся, казалось бы, на пределе своих возможностей, и завидуешь им, их трудовому энтузиазму, их одержимости идеей.