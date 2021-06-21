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"Время, вперед!" (1965): гениальный фильм, каждый кадр шедевр. Музыку из фильма знали все в СССР

"Время, вперед!" (1965): гениальный фильм, каждый кадр шедевр. Музыку из фильма знали все в СССР

Автор:
21 июня 2021 20:16
Метки: актеры   интересно   кино   
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Фильм Время, вперед (1965 год) в настоящее время забыт совершенно.
Если другие старые фильмы нет-нет, да появляются на экранах каких-нибудь ретроспективных каналов, то об этом фильме не слышно уже лет тридцать. Если не сорок.

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Метки: актеры   интересно   кино   
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5k
banga911 4 часа назад
Раднэра Муратова забыл упомянуть
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21k
Sergey Timonin 44 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
Ссылка www.youtube.com
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6k
vitenok Час назад
Фильм не смотрел, но музыка действительно сразу звучит в голове.
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30k
Volga_34 2 часа назад
Сейчас у нас капитализм. Подобные фильмы идеологически опасны. Ибо..
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