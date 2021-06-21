Шедевры на кончике карандаша: боснийский скульптор Ясенко Дордевич

Для скульптора Ясенко Дордевича карандаш – это не просто инструмент для рисования. Каждое из его хрупких творений – не больше ногтя в высоту, и каждое является результатом многочасовой кропотливой работы: ведь стоит сделать всего одно неверное движение, и скульптуре конец.
«Для меня создание миниатюры – это битва с самим собой, в которой я могу выйти за пределы своих возможностей», – говорит Дордевич. Он тратит от пяти до десяти часов, чтобы придать грифелю грубые очертания будущей фигуры, после чего переходит к проработке деталий – эта стадия более трудоемкая и может занять несколько дней.
«Я использую косметическую лупу с подсветкой, чтобы уменьшить нагрузку на глаза, а на последнем этапе я использую микроскоп для работы над мельчайшими деталями», – рассказал скульптор изданию Daily Mail. Учитывая, насколько графит хрупкий, права на ошибку у мастера нет. «Чем тверже графит, тем безопаснее, но труднее вырезать скульптуру... приходится быть очень осторожным», – добавил он.
В своих работах Дордевич нередко отдает дань уважения другим знаменитым произведениям, включая «Мыслителя» Огюста Родена и «Сотворение Адама» Микеланджело.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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