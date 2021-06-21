Шедевры на кончике карандаша: боснийский скульптор Ясенко Дордевич

«Для меня создание миниатюры – это битва с самим собой, в которой я могу выйти за пределы своих возможностей», – говорит Дордевич. Он тратит от пяти до десяти часов, чтобы придать грифелю грубые очертания будущей фигуры, после чего переходит к проработке деталий – эта стадия более трудоемкая и может занять несколько дней.