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Шедевры на кончике карандаша: боснийский скульптор Ясенко Дордевич

Шедевры на кончике карандаша: боснийский скульптор Ясенко Дордевич (25 фото)

Автор:
21 июня 2021 18:59
Сообщество : Искусство
Метки: искусство   карандаш   миниатюры   скульптура   
642
25

Для скульптора Ясенко Дордевича карандаш – это не просто инструмент для рисования. Каждое из его хрупких творений – не больше ногтя в высоту, и каждое является результатом многочасовой кропотливой работы: ведь стоит сделать всего одно неверное движение, и скульптуре конец.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: искусство   карандаш   миниатюры   скульптура   
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3  комментария
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450
Будьте крепенькими и здоровенькими! 3 часа назад
Типа боснийский "левша"...
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8k
Павел Полчаса назад
Ипать, сколько у него терпения.
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Andrei 3 часа назад
Вот интересно, чаще горизонтальное видео снимают вертикально, а тут вертикальные предметы - горизонтально.
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