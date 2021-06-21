На Украине вор-форточник спрыгнул с четвертого этажа и убежал

В украинском городе Ковель произошла курьезная попытка кражи, которая едва не закончилась смертью преступника. Вор-форточник залез в окно четвертого этажа жилого дома в надежде разжиться чужим добром, но застал в квартире хозяина, который попытался задержать домушника.

Однако вор предпочел упасть с четвертого этажа, нежели быть задержанным. Хозяин квартиры успел схватить преступника, но тот буквально выскользнул из рук - оттолкнулся от стены и спрыгнул вниз. Вора спас козырек над подъездом, упав на который, он скатился и плашмя упал на асфальт. Не получив серьезных травм, мужчина тут же поднялся на ноги и скрылся.