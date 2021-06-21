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На Украине вор-форточник спрыгнул с четвертого этажа и убежал

На Украине вор-форточник спрыгнул с четвертого этажа и убежал (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 июня 2021 14:19
Сообщество : Криминал
Метки: Ковель   Украина   видео   вор   курьез   падение   попытка кражи   
1305
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Этот человек-паук на минималках уже задержан. Полицейским он заявил, что хотел свести счеты с жизнью.

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Метки: Ковель   Украина   видео   вор   курьез   падение   попытка кражи   
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11  комментариев
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274
JJg Час назад
Но летел то он на козырёк 1го этажа (это минус один этаж уже). Затем летел, будучи уже фактически на этаж ниже, то есть падал реально как со второго этажа. И упал не на твёрдую землю, а на упругий козырёк. Так себе человек-паук. Хотя видос прикольный.
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450
Миша 20 минут назад
Какая кража! Мог объяснить, что влюбился в хозяина, и полез на 4 этаж, т.к. хотел переговорить с любимым человеком, патамушта тот его избегает ... и он будет жаловаться в Европейский парламент и президенту рвущемуся в ЕС на нарушение Украиной его прав и гражданских свобод...
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14k
ВОВЧЕГ Час назад
Ну упасть со второго этажа плашмя на спину, тоже мало приятного.
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46k
Albert GER Час назад
В лесах под Ковелем 2.)))
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14k
vikklu Час назад
Слава Богу, поймали лишенца.
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28k
turyst Час назад
Ладно упал.
Как он туда залез?
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4k
rutt Час назад
Киборг, не иначе.
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4k
Борис Карабанов 2 часа назад
Ой, да чё там у них в Украине за этажи? Фигня ущербная, а не этажи!
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446
Будьте крепенькими и здоровенькими! 2 часа назад
То же мне человек-"павук". Да и свалился козёл не с 4-го, а реально 2 раза со второго...
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