На Украине вор-форточник спрыгнул с четвертого этажа и убежал

Этот человек-паук на минималках уже задержан. Полицейским он заявил, что хотел свести счеты с жизнью.
В украинском городе Ковель произошла курьезная попытка кражи, которая едва не закончилась смертью преступника. Вор-форточник залез в окно четвертого этажа жилого дома в надежде разжиться чужим добром, но застал в квартире хозяина, который попытался задержать домушника.
Однако вор предпочел упасть с четвертого этажа, нежели быть задержанным. Хозяин квартиры успел схватить преступника, но тот буквально выскользнул из рук - оттолкнулся от стены и спрыгнул вниз. Вора спас козырек над подъездом, упав на который, он скатился и плашмя упал на асфальт. Не получив серьезных травм, мужчина тут же поднялся на ноги и скрылся.
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Самое смешное, что вора-неудачника задержали в тот же день, когда он зачем-то пытался украсть мусорную урну. В полиции преступник прикинулся самоубийцей и рассказал душещипательную историю о том, что прыгая с четвертого этажа, намеревался покончить с собой, а не обнести чужую квартиру. В эту версию полицейские не поверили, поскольку у них были показания очевидцев. Преступника заключили под стражу.
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Как он туда залез?
Наводка? Тогда почему хозяин дома?
Пониже окно открыто.
Он явно наркоман не вменяемый.
Башкой об асфальт с разгона и ничего... встал и побежал...
Точно киборг, как тут написали.