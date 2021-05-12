15 занимательных фотографий различных диковинок

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Мы проводим слишком много времени на работе, и часто забываем, что мир вокруг полон необычных вещей и удивительных явлений. В этом посте вы увидите увлекательные кадры, которые расширят ваш кругозор.
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Гигантская японская саламандра может вырасти до 1,5 метров, её вес составляет 25 килограмм
1500-летняя керамическая статуэтка Майя со съемным шлемом, из Эль-Перу-Вака, Петен, Гватемала
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