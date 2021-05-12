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15 занимательных фотографий различных диковинок

15 занимательных фотографий различных диковинок (16 фото)

Автор:
12 мая 2021 23:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: Диковинки   Занимательные   Расширяет   кругозор   мир   фотографии   явления   
1031
16

Мы проводим слишком много времени на работе, и часто забываем, что мир вокруг полон необычных вещей и удивительных явлений. В этом посте вы увидите увлекательные кадры, которые расширят ваш кругозор.

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Метки: Диковинки   Занимательные   Расширяет   кругозор   мир   фотографии   явления   
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6  комментариев
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745
Andrew Belaks 50 минут назад
Крутой пост! Видимо Майя плотно контачили с пришельцами) Удильщика походу после сильного шторма на берег выбросило, он же глубоководный... Скульптура в катакомбах Парижа - норм пугало для любителей бродить по таким местам в одиночку, увидив такую в неподходящий момент и при подходящем освещении - можно самому нехилый ''перфоманс'' отложить...
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894
Viktor 52 секунды назад
Аффффтыыыырьь , алмаз после огранки становится бриллиантом .
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521
D. K 9 минут назад
Необрезанный алмаз? Может все таки неограненный?
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750
zu4ara Час назад
Комментарий к фото
Классная фигурка, шлем рыцаря или подводный скафандр с крюком (не просто так наверное)
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750
zu4ara Час назад
Комментарий к фото
Испанцы и Англичане (и вся европа) разграбили и уничтожили всех, кто населял этот континент. Сегодняшние американцы потомки изгнанных из своих стран преступников и потомки рабов ,уже сели на шею всему миру... пиявки...
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