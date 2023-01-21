15 содержательных и занимательных фотографий обо всём на свете

Мир полон любопытных явлений и редкостей, которые, несмотря на то, что они действительно экстраординарны, могут остаться незамеченными для большинства людей. В этом посте вы увидите интересные и увлекательные изображения необычных вещей и мест, которыми поделились пользователи.

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Каждый год происходит астрологическое явление, в результате которого солнечные лучи освещают камеру-обскуру и падают на лицо фараона Рамзеса в день его рождения, и в день его восшествия на престол 0 Источник:

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День рыжих - это название летнего фестиваля в Голландии, который ежегодно проходит в первые выходные сентября 0 Источник:

700-летний дом в Иране 0 Источник:

Древний стадион Магнезии в Турции до и после начала раскопок. Стадион был построен в 1 веке нашей эры и вмещал 40 000 человек 0 Источник:

Гобелен "Апокалипсис", сотканный в Париже в 1377-1382 годах. На нем изображена история Апокалипсиса из Книги Откровения святого Иоанна Богослова в красочных изображениях, размещенных на 6 гобеленах, которые первоначально насчитывали 90 сцен 0 Источник:

Японские битвы по пусканию газов, период Эдо, неизвестный художник 0 Источник:

На улицах Старого града, на острове Хвар в Хорватии, обнаружена римская мозаика 0 Источник:

Сигирия, древняя скальная крепость, расположенная в северной части района Матале, Центральная провинция, Шри-Ланка 0 Источник:

Эта дверь в баре предназначена для проверки степени алкогольного опьянения клиента 0 Источник:

У короля Эдуарда VII было специально изготовленное "кресло для любви", чтобы заниматься сексом с несколькими людьми одновременно 0 Источник:

Храм Кедарнатх, Индия. Построен около 1200 лет назад 0 Источник:

“Кроличья нора” Сета Лэнда в Ле-Мане, Франция 0 Источник:

“Ньюгрейндж” - гробница в Ирландии, она старше пирамид и Стоунхенджа 0 Источник:

Чентурипе на Сицилии, основанный примерно в 5 веке до нашей эры и отмеченный Цицероном как самый большой город на Сицилии. В настоящее время его население составляет около 5400 человек 0 Источник: