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15 содержательных и занимательных фотографий обо всём на свете

15 содержательных и занимательных фотографий обо всём на свете

Автор:
21 января 2023 23:25
Сообщество : ФотоМир
Метки: Занимательные   Пользователи   Содержательные   Экстраординарны   редкости   увлекательные   явления   
742
16
Мир полон любопытных явлений и редкостей, которые, несмотря на то, что они действительно экстраординарны, могут остаться незамеченными для большинства людей. В этом посте вы увидите интересные и увлекательные изображения необычных вещей и мест, которыми поделились пользователи.
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Метки: Занимательные   Пользователи   Содержательные   Экстраординарны   редкости   увлекательные   явления   
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1  комментарий
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8k
au3 38 минут назад
"Каждый год происходит астрологическое явление, в результате которого солнечные лучи освещают камеру-обскуру и падают на лицо фараона Рамзеса в день его рождения, и в день его восшествия на престол"

Астрологическое .... конечно ...
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