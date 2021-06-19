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Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней

Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней (19 фото)

Автор:
19 июня 2021 22:09
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
956
19
Предлагаем вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
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9  комментариев
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9k
Nero 2 часа назад
С одной стороны, вроде как дискриминация.
Но с другой - спасение индейцев от алкоголизма, к которому они склонны.
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12k
Паша Эмильевич 59 минут назад
Очень надеюсь, что это фото фейк. Какие то у людей слишком спокойные лица. Да и собаки особого волнения не испытывают ... Не знаю, я бы сам траву жрал бы, но свою собаку, которая уже 12 лет мой лучший друг, сохранил бы...
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3k
Александр Час назад
Доказательство детского труда? Достаточно прочесть рассказ "Отступник" Джека Лондона.
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5k
Ruk Час назад
собак жалко, фашисты грёбанные! за пфенинг удавятся! у нас бы тоже платить не стали, но ни одну псяку б не усыпили, 100%
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