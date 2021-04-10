Трогательная история спасения: лисица вернулась за своим малышом

Американцы нашли одинокого лисёнка и сразу же позвонили в Лигу защиты животных Арлингтона в Вирджинии.



Специалисты выяснили, что лисёнок был сыт.

Животное было помещено в невысокую корзину. Это было сделано для того, чтобы лисёнок не забрёл куда-нибудь ещё. Мама-лиса при этом могла самостоятельно достать его из корзины.



Так и случилось ночью. Взрослая лиса вернулась за своим лисёнком.



Этой милой историей поделилась служба защиты животных в социальных сетях. Всего за полдня история с лисёнком набрала более 1000 откликов в Facebook, а также более 2000 лайков в Instagram.