Трогательная история спасения: лисица вернулась за своим малышом

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6 апреля в небольшом городке Арлингтон (США) домовладельцы услышали жалобный писк со своего участка. Люди начали искать источник звука.
Американцы нашли одинокого лисёнка и сразу же позвонили в Лигу защиты животных Арлингтона в Вирджинии.
Специалисты выяснили, что лисёнок был сыт.
Животное было помещено в невысокую корзину. Это было сделано для того, чтобы лисёнок не забрёл куда-нибудь ещё. Мама-лиса при этом могла самостоятельно достать его из корзины.
Так и случилось ночью. Взрослая лиса вернулась за своим лисёнком.
Этой милой историей поделилась служба защиты животных в социальных сетях. Всего за полдня история с лисёнком набрала более 1000 откликов в Facebook, а также более 2000 лайков в Instagram.
Специалисты выяснили, что лисёнок был сыт.
Животное было помещено в невысокую корзину. Это было сделано для того, чтобы лисёнок не забрёл куда-нибудь ещё. Мама-лиса при этом могла самостоятельно достать его из корзины.
Так и случилось ночью. Взрослая лиса вернулась за своим лисёнком.
Этой милой историей поделилась служба защиты животных в социальных сетях. Всего за полдня история с лисёнком набрала более 1000 откликов в Facebook, а также более 2000 лайков в Instagram.
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