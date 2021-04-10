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Трогательная история спасения: лисица вернулась за своим малышом

Трогательная история спасения: лисица вернулась за своим малышом (4 фото)

Автор:
10 апреля 2021 13:45
Сообщество : Животные
Метки: добрые истории   животные   защита животных   лиса   лисенок   сша   
1646
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6 апреля в небольшом городке Арлингтон (США) домовладельцы услышали жалобный писк со своего участка. Люди начали искать источник звука.
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Метки: добрые истории   животные   защита животных   лиса   лисенок   сша   
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Sandmann 3 часа назад
Малыш ничего не бойся, но доверяй только маме!
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6k
BenderRodriguez 9 минут назад
Главное, лайкнуть не забыли! Ну теперь с лисёнком все ок! Слава Инстаграму!!!
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1k
vagon1 2 часа назад
Мда, докатились.
Степень эмпатии выражается в количестве лайков в Инстаграм и Фэйсбуке.
Может, я и зануда-моралист, но что-то не то с нами происходит.
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