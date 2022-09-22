Праздник с быками в Испании снова окончился плачевно

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Одного из участников городского фестиваля с участием быков в городке Уманес-де-Мадрид бык поднял на рога и серьезно ранил. Это вновь заставило поднять тему безопасности таких развлечений. Ведь по реальной статистике, на празднествах этого года погибли трое и пострадали больше десятка человек.
Еще один участник традиционных празднеств в Испании стал жертвой разъяренного быка. На видео, снятом в городе Уманес-де-Мадрид, видно, как зрители кричат, когда на одного из них бросается бык, и как мужчина остается лежать неподвижно в порванной футболке после удара рогом.
Раненого мужчину доставили в мобильное отделение интенсивной терапии, а затем отправили в больницу в Фуэнлабраде.
Это нападение последовало сразу же за другим, случившимся в Мадриде. Там волонтер гражданской обороны Сан-Себастьян-де-лос-Рейес был ранен быком, который проскользнул за ограду для зрителей в Кампо-Реаль. Мужчина по имени Оскар получил удар в спину, когда пытался помочь коллеге, который споткнулся и упал на землю несколькими секундами ранее. В данном случае, к счастью, ранение оказалось не тяжелым, и мужчина уже выписан из больницы.
Еще один мужчина был ранен после того, как бык разрушил деревянный забор и напал на зрителей на улице в Корпе. Местным жителям удалось забраться на балконы и окна или забежать в магазины и дома, но один мужчина получил удар рогами, когда поднимал своего сына в безопасное место на капоте автомобиля. У него было зафиксировано несколько травм, и его пришлось доставить на машине скорой помощи в больницу в Алькала-де-Энарес.
Еще раньше рабочий на арене для боя быков в Фуэнлабраде был забит до смерти после того, как бык проскользнул в пространство между внутренним и внешним барьерами. В результате этого инцидента число смертей от быков в районе Мадрида этим летом достигло трех.
В конце августа мужчина в возрасте 60 лет был забит до смерти в Аларпардо, а еще одного мужчину постигла та же участь во время забега быков в Навалькарнеро 10 сентября.
Традиционно летние праздники и фестивали в Испании проходят с участием быков. Несмотря на травматичность этих мероприятий, испанцы не готовы отказываться от своей традиционной забавы.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Ну так от синьки люди тоже не готовы отказаться, хотя травматичность и смертность от неё в тысячи раз выше.
Один испанец пригласил в гости друга из другой страны(неважно какой) и повел его смотреть корриду. После корриды идут они в ресторанчик, что стоит в двух шагах от амфитеатра, и испанец говорит своему иностранному другу:
- Сейчас мы закажем деликатес - яйца быка, только что убитого на корриде.
И кричит официанту:
- Официант! Яйца с корриды для меня и моего друга!
Через какое-то время официант приносит две тарелки, на каждой лежат здоровенные хорошо прожаренные яйца. Иностранец попробовал - понравилось.
Через две недели иностранец снова пошел на корриду, только уже один, без испанца. После корриды заходит в тот же ресторанчик и кричит официанту:
- Официант! Яйца с корриды!
Через какое-то время официант приносит тарелку, на которой лежат два малюсеньких яичка. Иностранец начинает возмущаться:
- Что вы мне такое принесли?! Неделю назад мы с другом здесь заказывали яйца с корриды, нам совсем другие приносили!
Официант невозмутимо отвечает:
- Видите ли, сеньор, это действительно яйца с корриды. Просто матадор не всегда побеждает.
Но в этот раз всё по справедливости!