Праздник с быками в Испании снова окончился плачевно

Еще один мужчина был ранен после того, как бык разрушил деревянный забор и напал на зрителей на улице в Корпе. Местным жителям удалось забраться на балконы и окна или забежать в магазины и дома, но один мужчина получил удар рогами, когда поднимал своего сына в безопасное место на капоте автомобиля. У него было зафиксировано несколько травм, и его пришлось доставить на машине скорой помощи в больницу в Алькала-де-Энарес.

2022-09-22T08:30:59+03:00