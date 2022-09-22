FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 12802 поста • 1357 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Праздник с быками в Испании снова окончился плачевно

Праздник с быками в Испании снова окончился плачевно

Автор:
22 сентября 2022 08:30
Сообщество : Животные
Метки: Уманес-де-Мадрид   бег с быками   бой быков   быки   животные   опасность   опасный спорт   ранение   
1370
7
3
Одного из участников городского фестиваля с участием быков в городке Уманес-де-Мадрид бык поднял на рога и серьезно ранил. Это вновь заставило поднять тему безопасности таких развлечений. Ведь по реальной статистике, на празднествах этого года погибли трое и пострадали больше десятка человек.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Уманес-де-Мадрид   бег с быками   бой быков   быки   животные   опасность   опасный спорт   ранение   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Roman Час назад
Бык не пострадал? Ну и ладушки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
10k
Vacony 6 минут назад
на последнем видео - как мужик вообще выжил и встал после такого удара ? там грудина должна было сломаться и склеиться с позвоночником
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
ss 10 минут назад
От всей души поздравляю быка с победой! Желаю здоровья и новых побед!...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
GROMOZEKA 22 минуты назад
Всегда болею за быка, в подобных соревнованиях и в корриде
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
84k
parallax 23 минуты назад
"Несмотря на травматичность этих мероприятий, испанцы не готовы отказываться от своей традиционной забавы."

Ну так от синьки люди тоже не готовы отказаться, хотя травматичность и смертность от неё в тысячи раз выше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
70k
Доктор Джонс Полчаса назад
Немного не в тему, но это сути не меняет:
Один испанец пригласил в гости друга из другой страны(неважно какой) и повел его смотреть корриду. После корриды идут они в ресторанчик, что стоит в двух шагах от амфитеатра, и испанец говорит своему иностранному другу:
- Сейчас мы закажем деликатес - яйца быка, только что убитого на корриде.
И кричит официанту:
- Официант! Яйца с корриды для меня и моего друга!
Через какое-то время официант приносит две тарелки, на каждой лежат здоровенные хорошо прожаренные яйца. Иностранец попробовал - понравилось.
Через две недели иностранец снова пошел на корриду, только уже один, без испанца. После корриды заходит в тот же ресторанчик и кричит официанту:
- Официант! Яйца с корриды!
Через какое-то время официант приносит тарелку, на которой лежат два малюсеньких яичка. Иностранец начинает возмущаться:
- Что вы мне такое принесли?! Неделю назад мы с другом здесь заказывали яйца с корриды, нам совсем другие приносили!
Официант невозмутимо отвечает:
- Видите ли, сеньор, это действительно яйца с корриды. Просто матадор не всегда побеждает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
Мойша 37 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
Мойша 38 минут назад
Адреналин в крови - травоядным это не понять.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Константин 43 минуты назад
Почему плачевно? Бык победил, молодец. Ушатал кожанный мешок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
829
Ямщик 45 минут назад
Дохнут и дохнут, нравится им так, ничего не поделаешь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

77778



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Отдел кадров: будни самого ненавистного отдела
Отдел кадров: будни самого ненавистного отдела
Twitch заблокировал канал россиянина, который часами показывал европейцам включённые конфорки с газом
Twitch заблокировал канал россиянина, который часами показывал европейцам включённые...
Набирающие популярность в сообществах
Роскачество проведет исследование популярных игрушек Хагги Вагги и узнает, насколько они опасны
Роскачество проведет исследование популярных игрушек Хагги Вагги и узнает, насколько...
Почему частицы постоянно двигаются?
Почему частицы постоянно двигаются?
Непревзойденное советское кино: как выглядит идеальный герой ушедшей эпохи?
Непревзойденное советское кино: как выглядит идеальный герой ушедшей эпохи?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Потрясающий ход

Лучшие демотиваторы
Почувствуй себя старым

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#история#люди#аварии#фотографии#авто аварии#Ynews#Приколы#авария дня
#Юмор#интересное#в мире#дтп#картинки#мобилизация#автомобили#сво#Жизнь#Великобритания
#подборка#прикол#животные#Россия#факты#СССР#автомир#позитив#мотоциклист#Вещи
Непревзойденное советское кино: как выглядит идеальный герой ушедшей эпохи? Непревзойденное советское кино: как выглядит идеальный герой ушедшей эпохи? Бык с рогами длиной 323,74 см стал мировым рекордсменом Бык с рогами длиной 323,74 см стал мировым рекордсменом Издеваешься над животным? Лови ответочку! Издеваешься над животным? Лови ответочку! Защитники животных перевоплотились в быков Защитники животных перевоплотились в быков Шершни-убийцы вернулись в Вашингтон Шершни-убийцы вернулись в Вашингтон Медик Калининского района рассказала про встречу с гадюкой и напомнила о первой помощи Медик Калининского района рассказала про встречу с гадюкой и напомнила о первой помощи

На что жалуетесь?

Вернуться