Конь влез в кадр и превратил фотосессию в комедию

Стоит только в семье появится котёнку, щенку или даже жеребёнку, как животное тут же попадает людям в самое сердечко и отказывается оттуда выбираться. Некоторые любимцы даже сопровождают своих хозяев в важные жизненные моменты — такие, например, как беременность. Вот и семейная пара из США решила, что их лошади это тоже часть их семьи, поэтому решили устроить фотосессию в честь скорого рождения ребёнка вместе со своими любимчиками. Казалось бы, главные герои такой съёмки — люди. Но вот конь по кличке Бакшот решил, что это его шанс засветиться.

Конь по кличке Бакшот решил влезть кадр к своим хозяевам прямо во время их фотосессии