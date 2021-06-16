Конь влез в кадр и превратил фотосессию в комедию

Супружеская пара из США решила устроить милую фотосессию с лошадьми, но у одного из животных были другие планы.
Стоит только в семье появится котёнку, щенку или даже жеребёнку, как животное тут же попадает людям в самое сердечко и отказывается оттуда выбираться. Некоторые любимцы даже сопровождают своих хозяев в важные жизненные моменты — такие, например, как беременность. Вот и семейная пара из США решила, что их лошади это тоже часть их семьи, поэтому решили устроить фотосессию в честь скорого рождения ребёнка вместе со своими любимчиками. Казалось бы, главные герои такой съёмки — люди. Но вот конь по кличке Бакшот решил, что это его шанс засветиться.
Конь по кличке Бакшот решил влезть кадр к своим хозяевам прямо во время их фотосессии
Парочка решила устроить беременную фотосессию в честь скоро появления у них малыша. На съёмки решили позвать необычных гостей — лошадей пары, ведь они почти что часть семьи. Вот только пока одни питомцы вели себя прилично и просто бродили на фоне, конь по кличке Бакшот решил, что он отлично будет смотреться в кадре вместе со своей шикарной улыбкой.
Фотограф пошутила, что наглец, влезший в кадр, мог хотя бы улыбнуться. А он так и сделал!
Как рассказала фотограф Кристен Заффиро изданию The Dodo, от такой выходки коня все рассмеялись. Видимо, реакция людей Бакшоту польстила, поэтому он начал ещё больше играть на публику.
Своей улыбкой Бакшот затмил главных героев фотосессии
Скажите «Иго-го»!
Кажется, Бакшот — прирождённая модель!
По словам фотографа, нормальные снимки у парочки всё-таки получились. Но они вряд ли затмят те кадры, в которых появился Бакшот!
Источник:
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