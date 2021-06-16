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Конь влез в кадр и превратил фотосессию в комедию

Конь влез в кадр и превратил фотосессию в комедию (7 фото)

Автор:
16 июня 2021 08:12
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   беременность   животные   лошадь   сша   фотосессия   
645
7

Супружеская пара из США решила устроить милую фотосессию с лошадьми, но у одного из животных были другие планы.

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Метки: Юмор   беременность   животные   лошадь   сша   фотосессия   
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2  комментария
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Vladislav 17 минут назад
Веселый парень:) Из банальной фотосессии сделал фотобомбу
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Едондер пуп Час назад
Смех начнется, когда кентавр какой-нибудь родится))
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