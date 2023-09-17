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Заведующая детского сада перевозила 25 детей в автомобиле Spark

Заведующая детского сада перевозила 25 детей в автомобиле Spark

Автор:
17 сентября 2023 07:23
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: spark   Автомобиль   Узбекистан   безопасность   дети   частный деский сад   
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Б - безопасность превыше всего!

Самую странную нарушительницу дорожно движения задержали в Узбекистане в Гиждуванском районе Бухарской области. Сотрудники Службы безопасности дорожного движения (СБДД) остановили автомобиль Spark, за рулем которого находилась женщина. А вот в салоне был настоящий детский сад.

Малышни было так много, что часть из них сидела даже в багажнике. После того как инспекторы отошли от шока и пересчитали детей, выяснилось, что мадам умудрилась впихнуть в автомобиль аж 25 ребятишек.


Выяснилось, что женщина - заведующая частного детского сада, а ребятишек она таким образом развозила по домам. Какое наказание ждет водителя "резинового авто" в СБДД не уточнили.

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Метки: spark   Автомобиль   Узбекистан   безопасность   дети   частный деский сад   
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7  комментариев
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51k
Андрей 52 минуты назад
А чё, два раза чтоли ездить?
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2k
bohemia 4 минуты назад
Много лет назад мой дедушка инвалид войны, развозил детей из детского сада в колхозе на подводе, утром собирал по дворам, а вечером обратно, картина похожая полная подвода детей, понятно скорость не автомобильная
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15k
GROMOZEKA 10 минут назад
Ссылка youtu.be
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1M
NAZARETH (модер) 19 минут назад
Вспомнился анекдот...
- Я же вам еще на баяне играл...
значит из жизни байка взялась, не выдумка...
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