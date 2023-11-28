Оставив одежду на полу, неизвестный вылез из лодки и погрузился в бассейн Тадж-Махала, над которым кружили ковры Аладдина.

"Остановитесь, остановитесь!" - умолял один из сотрудников парка, спотыкаясь об оборудование.

"Боже, он же всё сломает", - сказал один из свидетелей.

"Надо бы выключить музыку", - предложил второй, наблюдая, как веселая мелодия "Jingle Bells" продолжает сопровождать гротескное представление.