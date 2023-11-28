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Посетитель Диснейленда разделся догола и отправился купаться

Посетитель Диснейленда разделся догола и отправился купаться

Автор:
28 ноября 2023 08:46
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   аттракцион   голый   диснейленд   парк   посетитель   
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День благодарения запомнился отдыхающим в Диснейленде поистине неожиданным зрелищем. Один из гостей калифорнийского парка сбросил с себя одежду, выпрыгнул из лодки и плюхнулся в бассейн. Шокированные очевидцы запечатлели инцидент.

26-летний мужчина начал раздеваться во время аттракциона "It's a Small World", в рамках которого посетители плывут на лодках по вымышленным мирам известных мультфильмов.

Оставив одежду на полу, неизвестный вылез из лодки и погрузился в бассейн Тадж-Махала, над которым кружили ковры Аладдина.

"Остановитесь, остановитесь!" - умолял один из сотрудников парка, спотыкаясь об оборудование.

"Боже, он же всё сломает", - сказал один из свидетелей.

"Надо бы выключить музыку", - предложил второй, наблюдая, как веселая мелодия "Jingle Bells" продолжает сопровождать гротескное представление.

Искупавшись, нудист собрался прогуляться, но был задержан сотрудниками полицейского управления Анахайма по подозрению в непристойном поведении и нахождении под воздействием запрещённых веществ.


Поклонники Диснея поспешили высказать свое отношение к новому "персонажу" и поделиться впечатлениями в соцсетях.

"Я был на аттракционе "It's a Small World" в Диснейленде и видел полуголого парня, который ходил вокруг аниматроников. Потом я увидел ролик, где он выбегает голый и прыгает в воду. Ну и денёк! Я буквально час прождал, чтобы выбраться из этого аттракциона", - рассказал @alittlemid.

"Надеюсь, арест и пожизненный запрет на посещение Диснейленда того стоили", - написал @Nikitawashere.


Представитель развлекательного курорта заявил, что после того, как операторы парка были поставлены в известность о ситуации, аттракцион остановили на час. Никто из посетителей физически не пострадал.

Сержант Джон Макклинток из полицейского управления Анахайма сообщил, что арестованный мужчина был доставлен в больницу в качестве меры предосторожности.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: США   аттракцион   голый   диснейленд   парк   посетитель   
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3  комментария
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126k
parallax Полчаса назад
Не страшнее парада пи-доров. В Голландии и Британии регулярно устраивают голые заезды на велосипедах, и ничего. А тут прям сногосшибательное событие.
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18k
Голос Вселенной 38 минут назад
На вид просто больной. Либо объ*бан чем-то...
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85k
Доктор Джонс 43 минуты назад
Гарри Поттер совсем с катушек слетел...
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