30 примеров безответственного отношения к технике безопасности

458
31
Охрана труда и промышленная безопасность - важнейшая тема. Сотрудник должен знать свои права, понимать потенциальные риски работы и получать всю необходимую защиту. А если нет - то он, видимо, попадет в коллекцию фотографий сабреддита r/OSHA, который посвящен самому беспечному и наплевательскому отношению к технике безопасности, а также полному ее отсутствию.
1. "Осторожно! Требуется защита ушей и глаз. Ее отсутствие может не только убить вас, но еще и вызвать дикую боль, пока вы умираете"
×
2. "Приступил к работе сотрудником по технике безопасности на заводе. Да, тут есть чем заняться..."
4. Раньше о технике безопасности особенно не задумывались. Рабочий красит Блэкпульскую башню (Великобритания)
6. Добро пожаловать, путешественник во времени! Спасибо, что делишься с нами технологиями будущего
11. Как делать не надо. Заготовка не закреплена, на рабочем нет защитных очков, лицо в опасной зоне
16. "Почему я люблю строительные работы: у тебя каждый день есть шанс встретиться с Богом"
25. "Кто-нибудь знает, что происходит при контакте жидкого алюминия с водой и маслом? Мои коллеги точно не в курсе"
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 10 счастливчиков, спасшихся от верной смерти
- Иногда малыши появляются на свет настоящими гигантами
- Американец чуть не лишился лотерейного билета с выигрышем в миллион долларов
- Магнето: самый татуированный пенсионер в Германии
- 30 необычных и редких вещей, которых никто не ожидал увидеть
Метки: Охрана труда Техника безопасности? Нет и такое бывает не слышали ну и ну техника безопасности
16
Понравилось16
Новости партнёров
№21 там тоже всё ок, измельчитель выключен.