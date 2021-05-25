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30 примеров безответственного отношения к технике безопасности

30 примеров безответственного отношения к технике безопасности (31 фото)

Автор:
25 мая 2021 11:29
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Охрана труда   Техника безопасности? Нет   и такое бывает   не слышали   ну и ну   техника безопасности   
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31
Охрана труда и промышленная безопасность - важнейшая тема. Сотрудник должен знать свои права, понимать потенциальные риски работы и получать всю необходимую защиту. А если нет - то он, видимо, попадет в коллекцию фотографий сабреддита r/OSHA, который посвящен самому беспечному и наплевательскому отношению к технике безопасности, а также полному ее отсутствию.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Охрана труда   Техника безопасности? Нет   и такое бывает   не слышали   ну и ну   техника безопасности   
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1  комментарий
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Александр 43 минуты назад
№11 это постановочное фото.
№21 там тоже всё ок, измельчитель выключен.
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