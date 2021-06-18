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По часовой или против: правила безопасного извлечения клеща

По часовой или против: правила безопасного извлечения клеща (3 фото)

Автор:
18 июня 2021 12:59
Сообщество : Животные
Метки: безопасность   выкручивание   извлечение   клещ   кожа   паразит   почемучка   способ   
1990
3

О том, что клеща выкручивают, если тот присосался к коже, знают люди, которым приходилось сталкиваться с этим паразитом. Как же правильно извлекать это неприятное паукообразное?

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Метки: безопасность   выкручивание   извлечение   клещ   кожа   паразит   почемучка   способ   
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1k
EvgeniySAN 53 минуты назад
Боян конечно, но )))
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5k
Александр Зотов 10 минут назад
Для этих целей подойдет крем, вазелин, масло. Вреда паукообразным они не принесут, но клещ потеряет возможность дышать и будет пытаться отсоединиться самостоятельно.
-----
ага, и он от масла срыгнёт в ранку и устроит нагноение.

Да и в целом, всю жизнь сколько ни кусали - руками вытаскивали, потом проверить не осталась ли башка, и обработать место укуса. Ну и клеща на анализ, самому на укол глобулина
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10k
Типа граф 12 минут назад
Мне вот интересно , а с помощью сигаретного уголька получится ?
Подносишь к клещу уголёк и он в панике " Пожар !!! Пердак подгорает!!!" вылезает .
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32k
Опаньки 19 минут назад
только если вы решите везти его на анализ, то его могут не принять, при условии что извлекали вы сами, скажут везти в областное заведение.
П.С. я не знаю, законно такое или нет, но знакомые так уже "отвезли"
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8k
Алексей 40 минут назад
маслом капай не капай - результат один
Йод... заливаем йодом и крутим слегка покачивая, выпадает сам - проверено неоднократно
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635
X Æ A-12 48 минут назад
А может у него дети малые, голодные дома сидят. Никто не подумал об этом?
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8k
kaboza 55 минут назад
я из пары своих котеек через день вытаскиваю, аккуратно вращаешь, специальной колупалкой, хотя котэ на них по..й, и клещам на спец ошейники тоже по...ю, а котам бесиво, до размера в полтора сантима надуваются.
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40
Z Z kaboza 38 минут назад
Своему коту прививки делали, когда выезжали на дачу, а сестра своих мазала на загривке - что там, что там: клещи кусали и умирали - находишь, смотришь а он сухой, не раздувшийся даже.
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3k
Горожанин Час назад
Правильное или неправильное извлечение клеща - не имеет никакого отношения к предотвращению заражения опасными инфекциями, переносчиком которых являет клещ. Он уже укусил и пустил слюну. Извлекай или не извлекай - тот же вирус клещевого энцефалита уже проник в кровь укушенного.

А правильное извлечение - это лишь уловка медиков для предотвращения паники и облегчения психологического состояния укушенного, а также предотвращения банального кожного воспаления на месте укуса.

Но такие воспаления - обычное дело от укусов многих насекомых, нужно лишь принять меры обычной антисептики для предотвращения каких-нибудь местных кожных неприятностей. На самом деле - это ерунда. К заражению возможной инфекцией от клеща - это дело не имеет.
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2k
VPJ Час назад
Для тех, кому лень читать. Краткое резюме. Если у Вас есть водка, Вы в лесу, значит у Вас есть водка не пугайтесь и аккуратно, смочив остатками водки клеща и место укуса, как можно ближе к его подлючим кусалам, на вашей коже, крепко и без рывков, выкручивайте его, как лампочку у которой остался только "патрон в цоколе", или ...выберите сами сравнение, где нужно сильное , и в то же время нежное вытягивательно-вращательное усилие. Ну...и на берите в инете, как бороться с лещом картинка.
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3k
★Lucifer★ 2 часа назад
Это рубрика дурацких советов?
==
но клещ потеряет возможность дышать и будет пытаться отсоединиться самостоятельно.
===
Дура!
Он начнёт заползать ещё ГЛУБЖЕ!!!!
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40k
Raush 2 часа назад
Насчет выкручивания хрень полная, уж сколько я их из собаки вытащил... У клеща нет резьбы, поэтому просто осторожно, не очень резко тянуть...
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40
Z Z Raush Полчаса назад
Странно. Сколько с себя и кота снимал - когда крутишь, одновременно вытягивая, выходит гораздо проще, чем просто тянуть и реже отрывается голова.
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