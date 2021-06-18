Для безопасного извлечения клеща рекомендуют смазать место возле его ротового аппарата любой жирной или маслянистой субстанцией. Для этих целей подойдет крем, вазелин, масло. Вреда паукообразным они не принесут, но клещ потеряет возможность дышать и будет пытаться отсоединиться самостоятельно.

Однако под рукой не всегда может быть что-то подходящее. Поэтому паразита приходится выкручивать. Делать это нужно в силу того, что клещи достаточно хорошо защищены природой от обычного отрывания. На гипостоме – хоботке расположены особые волоски – пальцы хелицер, которые после прорезывания кожного покрова раздвигаются в разные стороны и препятствуют извлечению паразита. К тому же слюнной секрет паукообразного обволакивает его хоботок, образуя в ранке своего рода цементирующий футляр. Он формирует достаточно прочное соединение и фиксируется в ране на большую ширину по сравнению с проделанным в эпидермисе отверстием. Наружные стенки футляра практически растекаются, а при застывании формируют как бы впаянную в кожу монолитную структуру.