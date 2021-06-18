О том, что клеща выкручивают, если тот присосался к коже, знают люди, которым приходилось сталкиваться с этим паразитом. Как же правильно извлекать это неприятное паукообразное?
Для безопасного извлечения клеща рекомендуют смазать место возле его ротового аппарата любой жирной или маслянистой субстанцией. Для этих целей подойдет крем, вазелин, масло. Вреда паукообразным они не принесут, но клещ потеряет возможность дышать и будет пытаться отсоединиться самостоятельно.
Однако под рукой не всегда может быть что-то подходящее. Поэтому паразита приходится выкручивать. Делать это нужно в силу того, что клещи достаточно хорошо защищены природой от обычного отрывания. На гипостоме – хоботке расположены особые волоски – пальцы хелицер, которые после прорезывания кожного покрова раздвигаются в разные стороны и препятствуют извлечению паразита. К тому же слюнной секрет паукообразного обволакивает его хоботок, образуя в ранке своего рода цементирующий футляр. Он формирует достаточно прочное соединение и фиксируется в ране на большую ширину по сравнению с проделанным в эпидермисе отверстием. Наружные стенки футляра практически растекаются, а при застывании формируют как бы впаянную в кожу монолитную структуру.
Главное правило, которое необходимо соблюдать при выкручивании паразита, состоит в том, чтобы вращать именно его ротовой аппарат, зафиксированный в кожном покрове либо в цементном футляре. Если вращать именно тело, то можно легко оторвать его от головы, которая останется в ране. У отдельных разновидностей головка вообще полностью при укусе погружаются в эпидермис.
К слову, утверждение, что проворачивание необходимо осуществлять исключительно по часовой стрелке, это миф, и вращать можно в любом направлении. Для этого необходимо зафиксировать головку клеща как можно ближе к коже, аккуратно провернуть его на несколько полных оборотов и легко потянуть по направлению вверх, одновременно проверяя, извлекается ли хоботок. Если да, то продолжить извлечение. Если нет – выполнить еще несколько оборотов.
Существуют специальные конструкции для извлечения клещей. Одна из них – крючок-клещедер. Такой инструмент используют для извлечения клещей у домашних животных, в частности, собак. При его отсутствии под рукой примитивную крутилку можно быстро изготовить и из подручных материалов. Для этого подойдет нитка, заостренная палочка с проделанным на одном конце отверстием, медицинский или косметический пинцет.
После удаления паразита раневую поверхность необходимо обработать антисептиком. Для этого подойдет йод, спирт, перекись, зеленка. Они позволят уменьшить вероятность инфицирования и снять риск нагноения.
А вам доводилось самостоятельно извлекать клещей?
Источник:
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ага, и он от масла срыгнёт в ранку и устроит нагноение.
Да и в целом, всю жизнь сколько ни кусали - руками вытаскивали, потом проверить не осталась ли башка, и обработать место укуса. Ну и клеща на анализ, самому на укол глобулина
Подносишь к клещу уголёк и он в панике " Пожар !!! Пердак подгорает!!!" вылезает .
П.С. я не знаю, законно такое или нет, но знакомые так уже "отвезли"
Йод... заливаем йодом и крутим слегка покачивая, выпадает сам - проверено неоднократно
А правильное извлечение - это лишь уловка медиков для предотвращения паники и облегчения психологического состояния укушенного, а также предотвращения банального кожного воспаления на месте укуса.
Но такие воспаления - обычное дело от укусов многих насекомых, нужно лишь принять меры обычной антисептики для предотвращения каких-нибудь местных кожных неприятностей. На самом деле - это ерунда. К заражению возможной инфекцией от клеща - это дело не имеет.
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но клещ потеряет возможность дышать и будет пытаться отсоединиться самостоятельно.
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Дура!
Он начнёт заползать ещё ГЛУБЖЕ!!!!
а на чем же он крепится по вашему, на фланцах?