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Клещи-монстры атакуют Европу

Клещи-монстры атакуют Европу

Автор:
31 мая 2024 07:42
Сообщество : Жизнь
Метки: Hyalomma lusitanicum   Европа   клещ   опасность   паразит   распространение   
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Кровососущие паразиты в четыре раза крупнее обычных клещей и могут переносить смертельно опасные заболевания. Изначально крупный и агрессивный вид Hyalomma lusitanicum обитал в тропическом климате, включая Африку и Юго-Восточную Азию, но уже обосновался в Европе.

Согласно исследованиям, Hyalomma особенно распространены в Испании, на Балеарских островах, и в южной Италии. В 2022 году клещи, которые могут передавать геморрагическую лихорадку Крым-Конго, были обнаружены почти во всех районах Барселоны. А уже этой весной их обнаружили в восьми районах северо-восточного региона Каталонии.

Hyalomma также выявили в Великобритании, Португалии, Сардинии, на Мальте, в Германии и Швеции, а также в северной части Италии.


Министерство здравоохранения Польши предупредило граждан о том, что опасные арахниды вскоре достигнут границ страны. Варшавские учёные запустили специальную программу, чтобы составить карту надвигающейся угрозы.

Этот паразит, в отличие от своих сородичей, активно охотится на жертв.

Карлос Прадера, специалист по борьбе с вредителями, пояснил: "H. lusitanicum ищут свою жертву, бегут к ней, как только её обнаруживают".

Он рассказал газете La Vanguardia, что наиболее характерной чертой клещей является высокая подвижность: они дожидаются, пока животное или человек приблизится, и прыгают на него.

В Швейцарии в этом году зарегистрировано 27 случаев заболевания клещевым энцефалитом. Уровень инфицирования в горной стране вырос за последние пять лет.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Hyalomma lusitanicum   Европа   клещ   опасность   паразит   распространение   
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2  комментария
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pinbalist 2 часа назад
Клещи не бегают за жертвами и не прыгают на неё, дядя.
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186
Aleksandr Ivanov Полчаса назад
Прям лицехват из чужого
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Fuchsia
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