Клещи-монстры атакуют Европу

Согласно исследованиям, Hyalomma особенно распространены в Испании, на Балеарских островах, и в южной Италии. В 2022 году клещи, которые могут передавать геморрагическую лихорадку Крым-Конго, были обнаружены почти во всех районах Барселоны. А уже этой весной их обнаружили в восьми районах северо-восточного региона Каталонии.

Hyalomma также выявили в Великобритании, Португалии, Сардинии, на Мальте, в Германии и Швеции, а также в северной части Италии.