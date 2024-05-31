Клещи-монстры атакуют Европу

Кровососущие паразиты в четыре раза крупнее обычных клещей и могут переносить смертельно опасные заболевания. Изначально крупный и агрессивный вид Hyalomma lusitanicum обитал в тропическом климате, включая Африку и Юго-Восточную Азию, но уже обосновался в Европе.
Согласно исследованиям, Hyalomma особенно распространены в Испании, на Балеарских островах, и в южной Италии. В 2022 году клещи, которые могут передавать геморрагическую лихорадку Крым-Конго, были обнаружены почти во всех районах Барселоны. А уже этой весной их обнаружили в восьми районах северо-восточного региона Каталонии.
Hyalomma также выявили в Великобритании, Португалии, Сардинии, на Мальте, в Германии и Швеции, а также в северной части Италии.
Министерство здравоохранения Польши предупредило граждан о том, что опасные арахниды вскоре достигнут границ страны. Варшавские учёные запустили специальную программу, чтобы составить карту надвигающейся угрозы.
Этот паразит, в отличие от своих сородичей, активно охотится на жертв.
Карлос Прадера, специалист по борьбе с вредителями, пояснил: "H. lusitanicum ищут свою жертву, бегут к ней, как только её обнаруживают".
Он рассказал газете La Vanguardia, что наиболее характерной чертой клещей является высокая подвижность: они дожидаются, пока животное или человек приблизится, и прыгают на него.
В Швейцарии в этом году зарегистрировано 27 случаев заболевания клещевым энцефалитом. Уровень инфицирования в горной стране вырос за последние пять лет.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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