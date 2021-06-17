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Китайцы умеют удивить. На это раз они взялись за уши и модников уже не остановить.
Китайские знаменитости ввели новую моду на торчащие и чуть заострённые уши. А вообще в Китае оттопыренные уши считаются символом удачи.
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Издание Vice пообщалось с местными пластическими хирургами и те сообщили, как меняют форму ушей и чем это может грозить пациенту.
Стандарты красоты в Китае всё время меняются. Сейчас там культ худобы и жители Поднебесной уверены, что торчащие уши делают их лица стройнее, а общий вид становится более энергичный.
Главный врач отделения пластической хирургии Второй больницы Нанкина Лю Юйфэн рассказал журналистам, что мода с ушами сейчас на пике популярности. Он в день проводит до 6 операций. Обычно это или введение гиалуроновой кислоты в уши, или вставка куска хряща за ухом, чтобы они больше торчали. Стоимость процедуры обычно составляет около 1500 долларов (108 тыс рублей).
Из-за того, что в ушах расположено множество нервных окончаний, то подобные вмешательства связаны с рисками. Кроме инфекции, занесённой в область ушей, также может начаться эмболия из-за гиалуроновой кислоты, которая редко приводит к летальному исходу. Ну и самое распространённое последствие операции – это продолжительные отёки и болевые ощущения.
Блогеры с большим количеством подписчиков также делают себе операции и тем самым подогревают интерес к процедуре у молодёжи.
Конечно, не все китайцы кинулись делать эльфийские уши. В соцсетях советуют модникам думать о своём здоровье, а не слепо следовать тенденциям.
А вы бы хотели быть похожим на китайского Леголаса?
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Метки: деньги китай мода операция поднебесная уши эльфийские уши
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Вот правильный эльф с правильными ушами Китаец с такими ушами будет вне конкуренции