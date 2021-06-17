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Новый тренд: китайцы тратят тысячи долларов, чтобы сделать эльфийские уши

Новый тренд: китайцы тратят тысячи долларов, чтобы сделать эльфийские уши (10 фото)

Автор:
17 июня 2021 23:50
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: деньги   китай   мода   операция   поднебесная   уши   эльфийские уши   
801
10
Китайцы умеют удивить. На это раз они взялись за уши и модников уже не остановить.
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Метки: деньги   китай   мода   операция   поднебесная   уши   эльфийские уши   
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8  комментариев
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22k
Юрьевич 3 часа назад
Не того эльфа взяли за образец.
Вот правильный эльф с правильными ушами
Китаец с такими ушами будет вне конкуренции

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14k
Поручик 2 часа назад
Из "Заокраинного Юго-востока" профессору Толкиену "снизу постучали": "при всём нашем уважении, господин Профессор, вы были немножечко неправы! Не все мы уплыли на Заокраинный Запад, нас и в Арде осталось миллиард с лих.уем:- население растёт, а количество "гринкард" - ограничено!"
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8k
costa 2 часа назад
Адам Драйвер одобряет.
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822
KevinSmith 2 часа назад
так лапша лучше держится..
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1k
zu4ara 2 часа назад
У нас во дворе жил мальчик, который себе заточил зубы треугольным напильником, они острые были...

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433
Миша 3 часа назад
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6k
Летучий Мыш 3 часа назад
Так, а ухо заострить? А то просто лопоухие китайцы получились
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271
Сигизмунд Лазаревич Летучий Мыш 3 часа назад
то есть круглые китайские морды не смущают?
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