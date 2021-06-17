В Петербурге разразился «собачий» конфликт: обидчик получил по голове лопатой

В Санкт-Петербурге мужчина угрожал женщине с собаками порезать питомцев ножом. Как выяснилось позже, женщина выгуливала собак своих знакомых. Как только хозяева питомцев вернулись, они взяли...