Вернувшись домой, хозяева собак пошли искать обидчика. Он сидел в компании подвыпивших молодых людей. Хозяйка взяла с собой лопату для защиты и вызвала полицию. Изначально супруги не хотели привлекать внимание мужчин, однако те их заметили, после чего разгорелся конфликт с последующей дракой. Мужчина в ходе конфликта получил лопатой по голове. Успокоить людей смогли лишь прибывшие правоохранители, сообщает Life.

На следующий день хозяйка собак обнаружили, что кто-то порезал колёса на машине. Женщина винит во всём обидчика её собак. В итоге молодые люди написали заявление в полицию, а мужчина с ножом написал встречное заявление, утверждая, что получил вред здоровью.