В Санкт-Петербурге мужчина угрожал женщине с собаками порезать питомцев ножом. Как выяснилось позже, женщина выгуливала собак своих знакомых. Как только хозяева питомцев вернулись, они взяли лопату и пошли мстить.
В Санкт-петербурге женщина выгуливала собак своих друзей, как вдруг к ней подошёл мужчина с ножом. Он схватил одну из собак и начал угрожать порезать её ножом. Женщина поспешила с питомцами домой, а когда вернулись хозяева - рассказала им всё.
"Пока знакомая гуляла, из машины выскочил ребёнок-подросток и мужчина. Собаки мои начали гавкать. Все собаки на поводке. Они начали обгавкивать этого ребёнка, после чего девушка начала уходить в сторону от ребёнка и от мужчины вдоль дома. Её мужчина догнал, он схватил одну из собак, щенка, и начал трясти. Он начал нецензурно ругаться и ей угрожать, что, если он ещё раз её увидит, он за себя не ручается", — отметила владелица собак.
Вернувшись домой, хозяева собак пошли искать обидчика. Он сидел в компании подвыпивших молодых людей. Хозяйка взяла с собой лопату для защиты и вызвала полицию. Изначально супруги не хотели привлекать внимание мужчин, однако те их заметили, после чего разгорелся конфликт с последующей дракой. Мужчина в ходе конфликта получил лопатой по голове. Успокоить людей смогли лишь прибывшие правоохранители, сообщает Life.
На следующий день хозяйка собак обнаружили, что кто-то порезал колёса на машине. Женщина винит во всём обидчика её собак. В итоге молодые люди написали заявление в полицию, а мужчина с ножом написал встречное заявление, утверждая, что получил вред здоровью.
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В Санкт-Петербурге мужчина угрожал женщине с собаками порезать питомцев ножом. Как выяснилось позже, женщина выгуливала собак своих знакомых. Как только хозяева питомцев вернулись, они взяли...
Шикарно написано! Ожидал увидеть что-то эдакое